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 Политика Украины
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 Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Украина рассматривает возможность ограничения работы пунктов въезда-выезда.

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. С начала скрининга протестированы более 1,6 млн человек. Люди с температурой составляют небольшой процент. Один из вопросов – рассмотрение возможности продолжения температурного скрининга везде или мы все-таки с учетом распространения ситуации будем принимать решение и запускать (людей в Украину. – Ред.)исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину. Можем ограничить количество пунктов въезда через которые будут приезжать и выезжать с территории Украины пассажиры, люди из других стран и граждане Украины. Это мировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах, что когда признается чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда", - рассказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180654
 
 
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Этим старичкам коронавирус уже прогулы ставит!
Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6305
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Этим старичкам коронавирус уже прогулы ставит!
Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6305
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Плавненько потом скажут - а шо, это все корона с вирусом? кх-кхи(бежит к ыконкам, читает мантры)
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Классный способ содрать последнее с лохов придумали))) молодцы
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До последнего надеются - может кто и проскочит. Пенсионный фонд не резиновый...
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будем принимать решение и запускать (людей в Украину. - Ред.)исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину Источник: https://censor.net.ua/v3180654

Тобто всі КПВВ на, так званій, "лінії розмежування" тре закривати? Чудова новина! То може це провести як відповідь на обстріли та загибель наших військових? Але ж бубочка на таке не піде - в його пустій макітрі мир, дружба, жвачка...
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Вангую:
Закроют только пункты с ЕС. С террористами закрывать не будут!
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А Черновицкую область не хотите изолировать? КПП там нужно ставить. Они разнесут заразу по всей Украине. Из Италии нельзя впускать никого! Україна через коронавірус може закрити низку пропускних пунктів на кордоні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4766
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