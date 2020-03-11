 Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. С начала скрининга протестированы более 1,6 млн человек. Люди с температурой составляют небольшой процент. Один из вопросов – рассмотрение возможности продолжения температурного скрининга везде или мы все-таки с учетом распространения ситуации будем принимать решение и запускать (людей в Украину. – Ред.)исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину. Можем ограничить количество пунктов въезда через которые будут приезжать и выезжать с территории Украины пассажиры, люди из других стран и граждане Украины. Это мировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах, что когда признается чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда", - рассказал Ляшко.

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