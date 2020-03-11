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 Общество
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Все про:Минобороны (6352) военнослужащие (4458) ВСУ (469) Таран Андрей (12)

 Глава Минобороны Таран рассказал о "емком мотивационном пакете" для военнослужащих. ВИДЕО

Военнослужащие должны быть обеспечены жильем, деньгами, качественными медицинскими услугами и иметь гарантии при увольнении со службы, считает министр.

Об этом новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы", - сказал министр.

Таран отметил, что хотел бы все Министерство обороны "повернуть лицом" к военнослужащим. "У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной. А для этого нужна дальнейшая кропотливая и настойчивая работа, как Министерства обороны, так и военного руководства Вооруженных сил", - указал он.

Таран был назначен на должность министра обороны 4 марта 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3180646
 
   
 Топ комментарии
 
Найкраща мотивація ЗСУ- зєкоманда в тюрьмі довічно!
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Вся армия ненавидит ЗЕбила и его банду малоросов
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Зебильна Плесень только и может, что врать, врать и врать. Евреи на другое и не способны. Паршивая нация.
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Найкраща мотивація ЗСУ- зєкоманда в тюрьмі довічно!
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Вся армия ненавидит ЗЕбила и его банду малоросов
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И именно по этой самой причине "вся армия" проголосовала на выборах президента за ЗЕбила, чтобы тот посадил в тюрьму свыночолого гетьмана и его свинарчуков?
Ты уже забыл видать, что для вас соевых ВСУ - это "ублюдки"?
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Шикарные похороны от Зеленского входят в соцпакет ?
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Найкраща мотивація ЗСУ - не мішати їм вбивати ворога. Не чекати дозволу на "отвєтку" цілу годину, а відповідати зразу ж, а коли потрібно - і превентивно. При "прильоті" 82 мм - відповідати 120 мм, при "прильоті" 122 мм - відповідати 152 мм. Ми на своїй землі - вони, суки, мають боятися навіть перднути в нашу сторону.
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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Да что ты можешь им дать? Все давно уже Авакян выгреб.
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Из всех этих ништяков президент поручил в первую очередь обеспечить пышные похороны.
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нда? интересно, что может мотивировать нормального человека работать мишенью для сепаров? Глава Минобороны Таран рассказал о "емком мотивационном пакете" для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7742
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У них должно быть все!!!!!!
Но ВСЕ!!!! есть у других!!!!!!
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Зебильна Плесень только и может, что врать, врать и врать. Евреи на другое и не способны. Паршивая нация.
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а ви, ольгінські провокатори, чим кращі?
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бла-бла-бла
самое главное - хватит договариваться и отводить, мира с поджатым хвостом не получилось !!
пора возвращаться на отведенные позиции и давать отпор (не ответку (это само собой!), а бить на упреждение - увидели шевеление - расхренячили весь квадрат , плюс как бонус - закрыли КПВВ (все до одного!!!) на 10 дней - нехер шастать!!!)
хватит в глаза х.лу заглядывать - в них смерть нашим патриотам!!!
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О, ще одно правильно - якого хрена ці КПВВ ще відкриті. Дві неділі не стріляють - відкрили, вистрілили - закрили на хрен, поки знову дві неділі тихо не буде.
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так! це було б чутливо і для "кормільцєв" і для "асвабадітєлєй"
більш того, для світової спільноти, якак б могла обуритися цим фактом, є дуже переконлива відповідь - хвилюємося перш за все на мирне населення, бо як "десть тут недалечко" стріляють - воно може бути в небезпеці, тому й закрилися до повної тиші ))))
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Военнослужащие должны быть обеспечены жильем, деньгами, качественными медицинскими услугами и иметь гарантии при увольнении со службы, считает министр. -очередное откровение украинцам от слуги народа Коломойского.
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Я уже не успеваю записывать обещания...
4000$ в месяц учителям
4 тыс км новых дорог
рост производства (ВВП? похрен) 40%
доступные кредиты малому бизнесу
10тыщ каждому учителю единоразово
снижение цен на комуналку

А теперь ещё мотивационный пакет воякам! Супер! Щас как заживём!
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Кажуть волонтери, що нині огромадний некомплект в ЗСУ... Щас найду...
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Это вот надо было проводить Майдан чтобы такие типажи пришли к власти ? Он ведь проходил по делу о госизмене, и ему чудом удалось отмазаться.
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В ЗСУ: как-то неожиданно начали появляться сообщения о том, что в армии стало похуже с хавчиком. А в некоторых подразделениях и по форме, как-то со скрипом идет выдача положенного. Не говоря о сокращении закупок техники для ЗСУ. Причем, пока, объективных причин для этого нет. Судя по всему, те, кого за последние 5 лет загнали под плинтус и контролировали, опять вылезли и начали подворовывать. А еще по продуктам начали менять поставщиков. И при крепкой гривне, вдруг, цены оказываются выше, чем при «шоколадном барыге», наживающемся на войне. То есть на положенную гривну еды будет меньше.
Откровенно говоря, лично для меня, это не повод для беспокойства. Тех, кто пошел воевать за Украину, не испугают проблемы с едой, типа: "Молочки, ананасов и фруктов не привозят". Большинство из них помнят 14 и 15 год. А вот вся эта заробитчанская масса, которая пришла в тепле и сытости ничего не делать, а получать "получку" и наголосовала за Зеленского, начала ********* из армии при первых трудностях. Уже начинают тихонько скулить. Они на такое не подписывались. А сейчас еще восстановят массово на службе старперов пенсионеров, которые войну 14-19 видели по телевизору и вообще будет ******. Останется только идейный костяк. А идейный костяк, это, пожалуй, самое главное. В нужное время вернутся все те, кто не боится трудностей и для кого в приоритете защита Украины от российской агрессии. А чем меньше будет случайных людей, тем легче будет волонтерам))
Роман Донік, волонтер, - https://site.ua/skitalec/26348-i-esche-iz-horoshego-v-zsu-nachali-poyavlyatsya-soobscheniya-o-tom-chto-v-armii-stalo-pohuje-s-edoy-18/
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А на фронте и в армии тоже наметились положительные сдвиги. Там тоже заробитчане начинают стонать, что все ху!во и хуже, чем при барыге. Так что все нормально. Пока не коснулись дна, мы плывем. Ну, а когда коснемся, тогда и начнем всплывать.

https://site.ua/skitalec/26333-poka-vse-luchshee-pri-vlasti-zelenskogo-huje-chem-to-chto-bylo-hudshim-pri-vlasti-poroshenko/
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Все просто продолжайте программу пана Порошенко там все есть и расписано как в НАТО, и меньше брешите для нас.
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"У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной." Источник: https://censor.net.ua/v3180646

А вот на такой простой вопрос: Кто захочет пойти профессионально служить в армию? Ответить не пытались? Считаю, что необходимо оставить смешанную армию (контракт и призыв) Людей по призыву необходимо мотивировать оставаться на контрактную службу, причем не насильственным образом, а создавая материальные условия для прохождения срочной службы как в строевых частях так и в учебных прежде всего. Постепенно отказываясь от привлечения призывников от службы в строевых частях. Вообще деятельность всей призывной армии должна быть направлена на обучение. Сколько сейчас служба - 1 год. Этого срока достаточно только для получения основ боя. В нынешней войне мало только иметь понятие о том как стрелять. Знание характеристик и номенклатуру вражеского оружия - первая необходимость как для рядового так и для младшего командного состава, не говоря уже про офицерский состав, который на поле боя должен планировать расположение огневых рубежей.
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А хворі в країні люди на рак, не повинні бути забеспечені нічим,а інваліди 1 групи,чи вони вже не люди. Уряд і влада проср_ли індексацію пенсій з 1 березня,тепер все,що мало бути з 1 квітня так само - коту під хвіст. А тепер давайте все віддамо військовим,бо вони послужили країні рік,два чи три,а ті що тридцять років платили податки державі - їм дулю під ніс.Так???
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САМА СИЛЬНА, САМА МОТИВОВАНА АРМІЯ В УСІ ЧАСИ НА ВСІХ ПРОСТОРАХ - АРМІЯ МОТИВОВАНА ІДЕЙНО.
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И, блеать, зарплату в 4 куе. не забудьте пообещать!
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А с*изженную за последних два года пенсию и до сих пор незаконно урезанную кабмином барыги и не восстановленную кабмином самокатчика Таран думает возвражать? Или как всегда - одни лозунги при заступлении на посаду и полный похренизм потом?
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