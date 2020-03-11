 Глава Минобороны Таран рассказал о "емком мотивационном пакете" для военнослужащих. ВИДЕО

Об этом новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы", - сказал министр.

Таран отметил, что хотел бы все Министерство обороны "повернуть лицом" к военнослужащим. "У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной. А для этого нужна дальнейшая кропотливая и настойчивая работа, как Министерства обороны, так и военного руководства Вооруженных сил", - указал он.

Таран был назначен на должность министра обороны 4 марта 2020 года.

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