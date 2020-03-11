 Глава Минобороны Таран рассказал о "емком мотивационном пакете" для военнослужащих. ВИДЕО

Об этом новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы", - сказал министр.
Таран отметил, что хотел бы все Министерство обороны "повернуть лицом" к военнослужащим. "У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной. А для этого нужна дальнейшая кропотливая и настойчивая работа, как Министерства обороны, так и военного руководства Вооруженных сил", - указал он.
Таран был назначен на должность министра обороны 4 марта 2020 года.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба". ВИДЕО
Ты уже забыл видать, что для вас соевых ВСУ - это "ублюдки"?
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!
"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
Но ВСЕ!!!! есть у других!!!!!!
самое главное - хватит договариваться и отводить, мира с поджатым хвостом не получилось !!
пора возвращаться на отведенные позиции и давать отпор (не ответку (это само собой!), а бить на упреждение - увидели шевеление - расхренячили весь квадрат , плюс как бонус - закрыли КПВВ (все до одного!!!) на 10 дней - нехер шастать!!!)
хватит в глаза х.лу заглядывать - в них смерть нашим патриотам!!!
більш того, для світової спільноти, якак б могла обуритися цим фактом, є дуже переконлива відповідь - хвилюємося перш за все на мирне населення, бо як "десть тут недалечко" стріляють - воно може бути в небезпеці, тому й закрилися до повної тиші ))))
4000$ в месяц учителям
4 тыс км новых дорог
рост производства (ВВП? похрен) 40%
доступные кредиты малому бизнесу
10тыщ каждому учителю единоразово
снижение цен на комуналку
А теперь ещё мотивационный пакет воякам! Супер! Щас как заживём!
Откровенно говоря, лично для меня, это не повод для беспокойства. Тех, кто пошел воевать за Украину, не испугают проблемы с едой, типа: "Молочки, ананасов и фруктов не привозят". Большинство из них помнят 14 и 15 год. А вот вся эта заробитчанская масса, которая пришла в тепле и сытости ничего не делать, а получать "получку" и наголосовала за Зеленского, начала ********* из армии при первых трудностях. Уже начинают тихонько скулить. Они на такое не подписывались. А сейчас еще восстановят массово на службе старперов пенсионеров, которые войну 14-19 видели по телевизору и вообще будет ******. Останется только идейный костяк. А идейный костяк, это, пожалуй, самое главное. В нужное время вернутся все те, кто не боится трудностей и для кого в приоритете защита Украины от российской агрессии. А чем меньше будет случайных людей, тем легче будет волонтерам))
Роман Донік, волонтер, - https://site.ua/skitalec/26348-i-esche-iz-horoshego-v-zsu-nachali-poyavlyatsya-soobscheniya-o-tom-chto-v-armii-stalo-pohuje-s-edoy-18/
https://site.ua/skitalec/26333-poka-vse-luchshee-pri-vlasti-zelenskogo-huje-chem-to-chto-bylo-hudshim-pri-vlasti-poroshenko/
А вот на такой простой вопрос: Кто захочет пойти профессионально служить в армию? Ответить не пытались? Считаю, что необходимо оставить смешанную армию (контракт и призыв) Людей по призыву необходимо мотивировать оставаться на контрактную службу, причем не насильственным образом, а создавая материальные условия для прохождения срочной службы как в строевых частях так и в учебных прежде всего. Постепенно отказываясь от привлечения призывников от службы в строевых частях. Вообще деятельность всей призывной армии должна быть направлена на обучение. Сколько сейчас служба - 1 год. Этого срока достаточно только для получения основ боя. В нынешней войне мало только иметь понятие о том как стрелять. Знание характеристик и номенклатуру вражеского оружия - первая необходимость как для рядового так и для младшего командного состава, не говоря уже про офицерский состав, который на поле боя должен планировать расположение огневых рубежей.