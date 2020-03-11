 Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.
"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 10 декабря 2019 г. народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.
Всім Конституція розповіла,
Рада закон «мовний» дала:
Державна - українська мова,
Про інші мови там ні слова.
Чому ж є в Раді депутати,
Що геть не хочуть мову знати?
Російською дай розмовляти,
На всі закони їм начхати.
Також «квартал» з Кривого Рогу
На сцену перекрив дорогу,
Співучій українській мові,
А повернув російській знову.
Чому гарант про це мовчить?
Десант «слуги» мову не вчить.
Це ігнорують й поліцейські,
Всі хлопчики «круті» єврейські.
Коли ж ступаєш в інститут,
Там тобі шансів не дадуть,
Як по білету не розкажеш,
Свої знання їм не покажеш.
Чому ж призначені міністри,
Змогли у крісла свої сісти?
Самі державної не знають,
Й підлеглих всіх за це вітають.
Всі вони чхали на закон,
Російським «чешуть» язиком.
Контент стає уже чужим,
Бо малороським став режим.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
І знову українці кволо
Ідуть по замкнутому колу.
Потрапивши в тісні обійми,
«Брати» вцепилися надійно.
Вже ніби прийняті закони,
Для мови зняті перепони.
Скрізь українська зазвучала,
На мові пісні й кіно мала.
А свільки вийшло вже книжок,
І московіти впали в шок.
Пішли по світу скрізь волати,
Нам в цьому стали заважати.
П'ята колона з ними разом
Злодійські, за Москви наказом,
Скупила декілька каналів,
Щоб ми брехню тут їхню мали.
А новенький наш президент,
Мовний закон потоптав вщент.
Його команда і він сам,
Російську демонструють нам.
Пропала українська пісня,
Й кіно українськлому тісно.
Російський заспівав «шансон»,
А з ним народ наш в унісон.
Не йдіть в Росію, поверніться,
За вивчення мови візьміться.
Загине мова, з нею й ми,
Хай буде мова між людьми.
Бо мова - то є наша зброя,
Та сила в боротьбі героя.
Без мови нації не буде,
І дійсних русів світ забуде.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
Наразі необхідно українцям захищатись від москальської навали вже у середині країни.
Через таких маргиналів як ця жи2 українці можуть втратити свою ідентифікацію.
Скільки років москалі і жи2 знищувала українців у таборах, гулагах, або просто розстрілювала без суду.
Все знову повторюється з приходом ж2и. Кацапську псячу мову насаджають, а українську принижують. Репресії проти українців вже розпочались.
73% ви зробили це разом.
Але найгірше що 50% українців, які не прийшли на вибори сприяли цьому. Думали що вже перемогли москаля і не буде вороття -помилились!!!!!!!!!!!!!!!!
"Не бійся ворога ближнього бо його видно, знаєш що від нього очікувати.......
Бійся ворога дальнього, бо він наблизиться видасть себе за друга (кловуна) і потім вичекає і вдарить у найболючише неприкрите місце." (Заповідь сіоністських старців)
" Надури гоя і тобі воздасться" там же.
мізерний відсоток нагнув всю планету в позу скорпіона.
на вибори не ходив - від відрази. і не піду(з цієї ж причини)
Как они будут на нам общаться с хозяевами?
разумков, можешь писать заявление, как и потерпевший по-жЫзни ссыкло Вошьдь зебилов на Федину.. с.ки продажные, а не Державники..(
Давно ждал этого от "зелени"...
Еще и долго телились.