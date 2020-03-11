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 Политика Украины
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 Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков. ВИДЕО

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 10 декабря 2019 г. народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.

Источник: https://censor.net.ua/v3180588
 
 
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Антиколорадос:









Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Только что. В маршрутке всегда говорю укр. Из принципа. Говорю водителю: на зупинці будь-ласка. Тот молча причаливает, у мужик рядом спрашиват: а вам тяжело на рус говорить или что? Говорю: нет, могу на рус, в ебло хочешь? Чувак завис, я - вышел. Пока все.
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Можете квакать жабы зеленые на каком хотите языке..
В Украине государственный язык один - украинский, и точка.
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Ківалов та колісніченко,де ви?За вами плачуть,поверніться.Замкнуте коло дебілізму українців.
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Вопрос о языке поднимают каждый раз когда выборы приближаются. Зе нужно удержать разбегающийся от него электорат востока Украины и потому для них и хотят принять закон о возможно новом статусе русского языка и пр.


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УКРАЇНСЬКА МОВА
Всім Конституція розповіла,
Рада закон «мовний» дала:
Державна - українська мова,
Про інші мови там ні слова.
Чому ж є в Раді депутати,
Що геть не хочуть мову знати?
Російською дай розмовляти,
На всі закони їм начхати.
Також «квартал» з Кривого Рогу
На сцену перекрив дорогу,
Співучій українській мові,
А повернув російській знову.
Чому гарант про це мовчить?
Десант «слуги» мову не вчить.
Це ігнорують й поліцейські,
Всі хлопчики «круті» єврейські.
Коли ж ступаєш в інститут,
Там тобі шансів не дадуть,
Як по білету не розкажеш,
Свої знання їм не покажеш.
Чому ж призначені міністри,
Змогли у крісла свої сісти?
Самі державної не знають,
Й підлеглих всіх за це вітають.
Всі вони чхали на закон,
Російським «чешуть» язиком.
Контент стає уже чужим,
Бо малороським став режим.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
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ЗАМКНУТЕ КОЛО
І знову українці кволо
Ідуть по замкнутому колу.
Потрапивши в тісні обійми,
«Брати» вцепилися надійно.
Вже ніби прийняті закони,
Для мови зняті перепони.
Скрізь українська зазвучала,
На мові пісні й кіно мала.
А свільки вийшло вже книжок,
І московіти впали в шок.
Пішли по світу скрізь волати,
Нам в цьому стали заважати.
П'ята колона з ними разом
Злодійські, за Москви наказом,
Скупила декілька каналів,
Щоб ми брехню тут їхню мали.
А новенький наш президент,
Мовний закон потоптав вщент.
Його команда і він сам,
Російську демонструють нам.
Пропала українська пісня,
Й кіно українськлому тісно.
Російський заспівав «шансон»,
А з ним народ наш в унісон.
Не йдіть в Росію, поверніться,
За вивчення мови візьміться.
Загине мова, з нею й ми,
Хай буде мова між людьми.
Бо мова - то є наша зброя,
Та сила в боротьбі героя.
Без мови нації не буде,
І дійсних русів світ забуде.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
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Питання постає з загостренням.
Наразі необхідно українцям захищатись від москальської навали вже у середині країни.
Через таких маргиналів як ця жи2 українці можуть втратити свою ідентифікацію.
Скільки років москалі і жи2 знищувала українців у таборах, гулагах, або просто розстрілювала без суду.
Все знову повторюється з приходом ж2и. Кацапську псячу мову насаджають, а українську принижують. Репресії проти українців вже розпочались.
73% ви зробили це разом.
Але найгірше що 50% українців, які не прийшли на вибори сприяли цьому. Думали що вже перемогли москаля і не буде вороття -помилились!!!!!!!!!!!!!!!!
"Не бійся ворога ближнього бо його видно, знаєш що від нього очікувати.......
Бійся ворога дальнього, бо він наблизиться видасть себе за друга (кловуна) і потім вичекає і вдарить у найболючише неприкрите місце." (Заповідь сіоністських старців)
" Надури гоя і тобі воздасться" там же.
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ну і слава їм.
мізерний відсоток нагнув всю планету в позу скорпіона.
на вибори не ходив - від відрази. і не піду(з цієї ж причини)
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Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика. - це має бути преамбулою Конституції Російської Федерації.
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Зебіли вам немає більше чим займатись!? В нас зникла корупція, в нас народ живе багато і все без проблем, в нас на війні не гинуть люди, в нас економіка росте шаленими темпами, в нас державі порядок і шик...?! Ні і ще раз НІ! СХАМЕНІТЬСЯ СПРАВОЮ ЗАЙМІТЬСЯ. НЕ ЧІПАЙТЕ МОВУ А ТО НАРОД ЗАЧІПИТЬ ВАС.
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зелена мразь хоче чути тільки кацапособачу мову
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Ну що сказати ... тримайтеся брати украінці , ще трохе та перетворитесь на нац. меншину
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(одевает штаны, брюки и кеды) когда? - только слово скажи?(идет смотреть когда садить... картошку)
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Порошенко готовит путч, так одна зеленая ***** в ВР заявляет. Наверное в курсе.
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Зачем малоросам государственный язвык?
Как они будут на нам общаться с хозяевами?
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Дивіться, зелені кідараси, бо зміни до "мовного закону" можуть бути вашим "чорним лебедем". А для Бужанського і Дубінського вже підібрані "подходящие берёзки".
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Російська мова є зброєю масового знищення Росією української нації. Єдиним захистом від цієї зброї є заборона державної мови Російської Федерації на території України. Той хто проти цього - той проти існування української нації, а відтак і самої держави Україна.
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Це державна зрада , відволікання уваги від провалів у внутрішній та зовнішній політиці та подальшого зубожіння українців і мародерства підприємців від зе-безпредельщиків.
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помню, как партия регионов радовалась, что сделала всех как котят... напомните чем это закончилось. А тогда казалось, что они пришли навсегда.
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Какую )I(опу прикрывают поднятием разделяющей украинцев проблемой?
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Новость ни про что. Где СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА изменений?
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Большинство русскоговорящих украинцев хотят чтобы разумков и зеленский выучили украинский язык и повысили уровень жизни в стране а не в своих карманах.
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В Україні український Парламент хоче скасувати Закон "Про українську мову", щоб мова окупанта поглинула всі сфери життя. Я правильно зрозумів голову Верховної Ради України?
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таких, продуманных тактически, блдей малороссов, абсолютно опасных стратегически для будущего Украины, а значит врагов Украины, при малейшем намёке на активизацию оккупации Мордором, пдр-ов нужно убивать первыми..
разумков, можешь писать заявление, как и потерпевший по-жЫзни ссыкло Вошьдь зебилов на Федину.. с.ки продажные, а не Державники..(
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О!
Давно ждал этого от "зелени"...
Еще и долго телились.
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Разорвут иудеи Украину в клочья Если не законом про мову так продажей земли Пацаки земельку вмиг скупят а там всё равно на каком языке батракам приказы отдавать Хотя если на Украинском может патриотам будет приятнее
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Цілком предсказуємо але ж тільки не для зелених довбнів...
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І знов танці на граблях!!! Міцні ті українські граблі, або лоби в народу непробивні! Так і живемо, на жаль.
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