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 Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати".

Обыски проходят по-меньшей мере по семи адресам, в том числе в доме активиста и стримера "Крымской солидарности" 25-летнего Сейдамета Мустафаева, сотрудничающего с изданием "Грани.ру".

В 2017 году Мустафаев был арестован на 10 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированном митинге — так суд интерпретировал собрание крымских татар возле одного из домов в оккупированном Бахчисарае, где проходил обыск. В 2019 году Мустафаева, который освещал судебные процессы над крымчанами в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону, задерживали полицейские при въезде в Крым.

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Кроме него обыски проводятся в домах историков Шукри (автор двухтомного издания "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар", ранее долгое время работал научным сотрудником архива Бахчисарайского историко-культурного заповедника Ханский дворец ) и 34-летнего Сейтумера Сейтумеровых — отца и сына, а также в домах братьев Амета и Айдера Сулеймановых, Рустема Сейтмеметова и ведущего крымскотатарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который в данный момент находится в Киеве.

"В доме Сейдамета Мустаева завершился обыск. Его самого не было в доме, вместо него забрали его пожилого отца - Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова", - сообщает Крымская солидарность.

Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 01
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 02
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 03
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 04
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 05
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 06
Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае 07

Источник: https://censor.net.ua/v3180585
 
 
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сейчас навесят на татар убийство какого нибудь Шеремета....
совсем как в Киеве....
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100% іхніє сосєді ради такому ходу собитій.
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Появились подробности о тяжелом бое под Донецком .... нужно это показывать каждый раз перед сериалом "Сваты",в годы совдепии пред фильмом "Пётр 1" или др фильмом,всегда пускали кино ролик новостей.о войне Кремля в на Кубе. в Афганистане,Никарагуа, в Венгриии,,Чехословакии
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Зараз припишуть статтю за крадіжку заднього номерного знаку з "оперативної" газелі...
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русские - это сущие зло! русские - это имперские шовинистические фашисты!
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