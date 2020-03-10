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 Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции Киевщины разоблачили супружескую пару, организовавшую деятельность сети порностудий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что фигуранты на территории Киева организовали незаконную деятельность 5 студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в сети интернет. К созданию порнографического контента супруги привлекли более 30 гражданок Украины в возрасте от 18 до 30 лет, в основном студенток.

С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом месячный доход одной студии составлял более 300 тыс. гривен.

В целях конспирации преступной деятельности организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен

Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция 01

Киберполиция провела обыски в офисах порностудий. По результатам изъята компьютерная техника, профессиональное фото- и видеооборудование, база данных моделей, финансовая информация и документация.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения компьютерно-технических экспертиз организаторам порнобизнеса будет объявлено о подозрении. Им грозит до 7 лет заключения.

Также смотрите: Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3180484
 
 
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ото герои! представить всех к очередному званию. и наградить ценным рюкзаком имени кваквакова! Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2496
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Кирилл Лещенко. Надо было кремлёвского педофила показывать ?
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на этом не заработаешь. его и так показывают... показывают...
а если по сути, то считаю борьбу с проституцией и порнографией дурнёй в принципе.
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нє полностью раскрилі тєму, поетому мєнти завалілі пасматрєть і пощупать
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да в долю не взяли борцов с порно Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5542 )) молодые зелёные)) нужно бородатого анала им в директора, тогда фирма заработает в три смены.
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Говорят , что блокировали порностудию в Херсонской Облраде повыганяли заказчиков.
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возле трибуны съемки были порно фильма про тяжелые будни депутатов
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Почему сразу порностудия? Ето же артисты готовились выступать на гастролях по городским администрациям страны
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то це ми оплачуємо податками развлєкуху тих мєнтів - сидять, граюця, а коли спєрмотоксікоз нестерпний, то їдуть по хазам дівчат прітісняти
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субботники для ментов ещё не отменяли, ********* они это дело бесплатно.
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Какое общественной опасное деяние!!!
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А ГБР Трубы тоже борется с коррупцией - 60% дел опоздания чиновников на работу.
Гниль Аваковская, в пьемьеры/президенты хочет?
В любом силовом ведомстве ставят приоритеты типов преступлений. Ставить приоритет добровольной порнушки в ровень коррупцией и насилием, убийствами, это равносильно тому чтобы им способствовать, потому что ресурсы ограничены.
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"После получения заключения компьютерно-технических экспертиз" - после того как какойто мусор шланг погоняет 7 лет тюрьмы за то что потрахались на камеру. Кибер полюция, позор, понабирали жлобов, которые вместо безопасности и атак на рос ресурсы ищут комментаторов и малолеток, фу, недолюди.
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добре, що моя поліція вберегла мене від спокуси! зате кякщо гопніки будуть мене *******, поліція втече в кущі.
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