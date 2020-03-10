 Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что фигуранты на территории Киева организовали незаконную деятельность 5 студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в сети интернет. К созданию порнографического контента супруги привлекли более 30 гражданок Украины в возрасте от 18 до 30 лет, в основном студенток.

С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом месячный доход одной студии составлял более 300 тыс. гривен.

В целях конспирации преступной деятельности организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

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Киберполиция провела обыски в офисах порностудий. По результатам изъята компьютерная техника, профессиональное фото- и видеооборудование, база данных моделей, финансовая информация и документация.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения компьютерно-технических экспертиз организаторам порнобизнеса будет объявлено о подозрении. Им грозит до 7 лет заключения.

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