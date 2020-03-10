 Выломали сидения и разбили окна: неизвестные устроили погром в вагоне электрички во Львове. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Погром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.

Обнаружив повреждения подвижного состава, железнодорожники сообщили о хулиганском случае работникам Национальной полиции, которые прибыли на конечную станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было.

Сейчас правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами, и определяют объемы дополнительных работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.

"В заключение хотелось добавить, что мы считаем такие действия недопустимыми и, если бы мы голосовали под видео в Instagram, то выбрали бы первый вариант. Надеемся, виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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