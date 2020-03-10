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Все про:Львовщина (1856) Укрзализныця (1833) вандализм (463)

 Выломали сидения и разбили окна: неизвестные устроили погром в вагоне электрички во Львове. ВИДЕО

Хулиганы 8 марта разбили вагон пригородного поезда №6056 Львов-Сокаль. Вандалы выломали сиденья, разбили стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Погром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.

Обнаружив повреждения подвижного состава, железнодорожники сообщили о хулиганском случае работникам Национальной полиции, которые прибыли на конечную станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было.

Сейчас правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами, и определяют объемы дополнительных работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.

"В заключение хотелось добавить, что мы считаем такие действия недопустимыми и, если бы мы голосовали под видео в Instagram, то выбрали бы первый вариант. Надеемся, виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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Выломали сидения и разбили окна: неизвестные устроили погром в вагоне электрички во Львове 01

Источник: https://censor.net.ua/v3180481
 
 
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Видимо, туристы с юго-востока приехали на электричках покататься.
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Мда, при этом не скрывали лицо, явные претенденты на рекорд по дебилизму.
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Избиратели клованско еврейских ублюдков во власти... что посеешь то и поимеешь... в хорошем понимании надо поймать краткий Пригвор суда таков- прибить к рельсам на шпалы а потом пустить на сутки через них все поезда что останется волкам в лес сбросить ошметки...
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... ежегодно КГБ занимался конфискацией посылок с мацой, направляемых еврейскими общинами из-за границы советским евреям к празднику Песах...
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Мда, а тут все, коронавирус, крорнавирус...
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Та львівщина як раз за баригу топила... Вже забув?
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Ну что скажешь - электорат мальдивского - одним словом.
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У нас в кожному трамваі відеокамери , не кажу вже за електрички , то курва не можно поставити камери в в цих потягах ???
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Этот народ неизлечим...электорат путина.
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Львів - Сокаль - электорат другого "всех победителя".
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Так то переселенці із Донбасу... Не може ж ця мавпа бути зі Львову?
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Тут не нужно суда. Тут нужно так **********, что оставшуюся жизнь только в памперсы.
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На поезд Львов-Москва напали и забросали камнями
Поезд сообщением Львов-Москва пострадал от рук неизвестных, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Один из камней попал в окно пассажирского вагона.
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