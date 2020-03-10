 Выломали сидения и разбили окна: неизвестные устроили погром в вагоне электрички во Львове. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
Погром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.
Обнаружив повреждения подвижного состава, железнодорожники сообщили о хулиганском случае работникам Национальной полиции, которые прибыли на конечную станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было.
Сейчас правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами, и определяют объемы дополнительных работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.
"В заключение хотелось добавить, что мы считаем такие действия недопустимыми и, если бы мы голосовали под видео в Instagram, то выбрали бы первый вариант. Надеемся, виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Поезд сообщением Львов-Москва пострадал от рук неизвестных, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Один из камней попал в окно пассажирского вагона.