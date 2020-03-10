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Все про:Президент (4306) Путин (25470) Россия (75141)

 Путин согласился на обнуление своих президентских сроков: Если поддержат россияне и Конституционный суд РФ. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин согласился на снятие ограничение на президентство при условии, что это поддержат граждане Российской Федерации и Конституционный суд РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.


"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "Да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона", - заявил Путин.

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Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы по принятию поправок в Конституцию предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны.

Источник: https://censor.net.ua/v3180446
 
   
 Топ комментарии
 
"По просьбам трудящихся" - кто бы сомневался.
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царь мордории, император запоребрика, бледная моль в законе.
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***** хоче щоб його на ноль помножили,то нехай звернеться до гепи хернеса ,він допоможе.
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🤣🤣🤣🤣 так ради этого все и задумывалось!
Только на редкость тупые обезьяны могут этого на понимать...
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Для Украины ,думаю,это неплохо (на самом деле похер),этот тупарь тупин должен довести развал заСрахи до логического конца
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Рабам можно просто махнуть головой перед телевизором, включать не обязательно
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Я почему то не удивился. Потому что всегда говорил что ***** будет править пока не сдохнет а потом по наследству престол передаст. Я только удивляюсь почему Запад на ето закрывает глаза и продолжает с диктаторов и массовым убийцей сосаться и поддакивать
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Имхо, этот сценарий нужно использовать для объявление российской власти нелигетимной и назвать захватом хунтой.
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Хай путлер переживе обвал ціни на нафту, а потім про пожиттєве думає!!!
Лаври Черненка ждуть Пукіна, будуть під ручки виводить на народ!!!
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А предложила от имени,,народа,, все это кацапская самка,которую украинец Королев запустил вместо Белки и Стрелки в космос. Это имперское животной дошло до состояния кобзона
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Одним словом - среднеазиатская цивилизация. Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ - Цензор.НЕТ 9554
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Эту новость надо подавать так:
Рабсияне решили опять поддержать вялого.
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Если поддержат /А мартышка цирка Коломойского не сомневается: Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов.
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На самом деле это очень не плохо... так как страни идёт к развалу... и уйди ***** сейчас (даже формально) и его будут вспоминать как правителя великой России и солиться на него... а так может сами и вздёрнут!
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