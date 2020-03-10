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 Политика Украины
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Все про:Донецк (6072) пытки (482) Россия (75141) Олег Сугерей (3)

 Провод наматывают на головку члена, второй - на мизинец ноги, поливают хорошенько, включают ток и держат, - агент СБУ Сугерей о пытках в донецкой "Изоляции". ВИДЕО

Бывший военнослужащий и агент СБУ Олег Сугерей, которого российские оккупанты 31 месяц удерживали в спецтюрьме "Изоляция" в Донецке, описал, как там пытают заключенных.

Об этом он рассказал в программе "Своя война", сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня кидают на какую-то металлическую плиту, привязью скотчем в позе снежинки, лицом вниз с мешком на голове, под голову - подушечку, снимают обувь. Ну, думаю, сейчас наверное просто отрубят ноги, явно тут что-то не так. Снимают носки, кто-то одевает перчатку резиновую, все это с криками и матами, периодически получаешь по почкам, по голове, с тебя снимают штаны… Представьте, что может мужчина подумать?" - отметил Сугерей.

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"У них есть очень много комбинаций, они все у них отработаны. Тебе могут вставить провод между ягодиц, намотать на мошонку или головку члена, второй провод наматывается на мизинец ноги, поливают хорошенько, включают ток и держат его. Всех нас когда-то бил ток - это такой маленький удар. Но там его просто включают и держат. Мозги у тебя просто кипят, они горят. Это все продолжалось до полуночи, все очень интенсивно. Потом разматывают и кидают в карцер. Все это время я был в карцере. Спустя время - опять подъем, тебя куда-то тащат, привязывают к стулу и на мошонку наматывают провод и опять все повторяется по кругу", - рассказал бывший узник российских оккупантов.

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"Было, что я просто просил - убейте, потому что это невозможно выдержать. И они будут пытать до тех пор, пока ты либо не превратишься в овощ какой-то, либо пока не получат то, чего хотят. Они любят отбивать почки, вот в одно и то же место, монотонно, это просто сводит с ума. Плюс еще пытки, в туалет тебя никто не отпустит, и просто прям вот ходишь вот как есть. Или лежа, или скотчем примотанным к стулу, с мешком на голове. Они очень любят отбивать гениталии, для мужчин, мне кажется, это странное поведение. Я никогда не думал, что так можно, я с мошонки снимал шкуру руками. Кожа слазит, гематомы просто страшные. В итоге они ставят тебя к "стене плача", руки на изворот. И ты становишься с мешком на голове к этой стене и ты стоишь, сколько можешь выстоять. Когда мне иголки под ногти засовывали, я отдыхал в этот момент", - резюмировал Сугерей.

Полную версию интервью смотрите по ССЫЛКЕ.

Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3180436
 
 
 Топ комментарии
 
кацапи то не люди.
не лише пуйло винне в злочинах проти українців.
а ВСЯ недорусня.
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А урод Бубочка, "увидел в их глазах мир"....
"Когда мне иголки под ногти засовывали, я отдыхал в этот момент", - агент СБУ Сугерей о пытках в донецкой "Изоляции" - Цензор.НЕТ 9245
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Маскали - не люди. Не были никогда и уже не станут. Их надо только уничтожать, как крыс, тараканов, мышей... К ним только чувство омерзения и гадливости.
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кацапи то не люди.
не лише пуйло винне в злочинах проти українців.
а ВСЯ недорусня.
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кацап про кацапів :«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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А урод Бубочка, "увидел в их глазах мир"....

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У него видно были наркотические галлюцинации и он увидел в глазах сатаны мир и что-то родственное с рогами и копытами.
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Маскали - не люди. Не были никогда и уже не станут. Их надо только уничтожать, как крыс, тараканов, мышей... К ним только чувство омерзения и гадливости.
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не,нет там нации...там просто собраны уроды из разных наций,от мокш и монгол до опустившихся бывших французов,немцев и др.
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Нация?

На́ция (от лат. natio - племя, народ) - политическое сообщество людей, осознавшее своё единство и претендующее на всю полноту власти на своей обозначенной территории.
В ********* нет составляющих этого термина.

Их и народом не назовешь. Еле-еле поцами разве-что.
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только голова выделяет человека из мира животных. мифи и легенды не зря противопоставляют кентавра, учителя геракла, и минотавра- пожирателя людей. в раше одни минотавры. тело человеческое но головой все звери.
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Прям из библии: Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй.
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ну где то так. хотя в этом классическом мифе, три евангелиста - в зверином облике (обьяснение почему, это рефрейминг от церкви). и только один иоанн, в человеческом облике. не зря именно у евангелия от иоанна приоритет и оно там в основном ходу. у египтян идею спёрли, ну то такэ. по любому, на 3/4 - человек зверь и только голова вырывает его из звериного царства.
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Не голова. Осознание абстрактных понятий - таких как стыд, справедливость, время и долговременная память. Кацапы это "двуногие без перьев с плоскими ногтями".
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для возникновения этих понятий, как и всего остального и нужна человеческая голова. в головах животных царят инстинкты.
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Вот потому и "двуногие без перьев с плоскими ногтями" - твари...
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Так в ФСБУ и правда патриоты не служили.
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є "агент", а є "НГ" " НГ ніхто ніколи не розкриває...Хібо п"яний "плокулол"!
ps: 7 років на "землі". Операм привт всім!
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про що з цими відморозками взагалі домовлятись ? це виродки, яких потрібно знищувати.
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Продолжатели дела дедов из ВЧК, НКВД, КГБ, сборище безумных и безжалостных садистов. Такие разговоры, с освобождёнными из концлагерей, нужно крутить по ТВ в праймтайм. Возможно любителей «дружбы с Россией» и «какая разница» поубавится.
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Неееет это не фашисты, фашисты были добрее! Это сумасшедшие извращенцы, целая страна больных на всю башку извращенцев! Их нужно только убивать!
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итальянцы не были как русня, да, это факт. да они правда и не особо управляли войсками, там управлял войсками Гальдер.
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А теперь представьте как большинство *хохлов* 6 лет продолжают называть кацапских тварей торговыми партньорами, вместо того чтобы перекрыть границы и выкинуть кацапское посольство с Украины. Мол Украине выгодно торговать с Рашкой. Желаю каждой етой твари испытать то же самое что испытывали наши бойцы и пленные.
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вот бы Вошьдю с его пианИной подвели електричество на пару часов.. для ума.. чтобы в глазу хйла увидел то, что там есть реально, а не свой шкурный интерес.. дебил, ***(с)
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Не был он агентом СБУ.https://m.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2633138653582790
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Есть руки, ноги - все как будто цело,
Есть у меня и тело и душа.
И только нет свободы! Вот в чем дело!
Мне тяжко жить, неволею дыша.
Что мне с того, что не без ног я вроде:
Они - что есть, что нету у меня,
Ведь не ступить мне шагу на свободу,
Раскованными песнями звеня.
В стране врагов я раб тут, я невольник,
Без родины, без воли - сирота.
Но для врагов я все равно - крамольник,
И жизнь моя в бетоне заперта.
Но коль судьба разрушит эти своды
И здесь найдет меня еще в живых, -
Святой борьбе за волю, за свободу
Я посвящу остаток дней своих.
Муса Джалиль
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свинособаки и наши полицаи должны дохнуть... и желательно в страшных муках!
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Если бы после Юрмалы Зеленского встретили в аэропорту патриоты и отмудохали до инвалидности думаю у нас бы не было клоуна в президентах... Все нужно делать вовремя. Сейчас самое время отмудохать всех "поставщиков воды в Крым"! "Коли мені голки під нігті засовували, я відпочивав у цей момент", - агент СБУ Сугерей про катування в донецькій "Ізоляції" - Цензор.НЕТ 505
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Заставьте Зеленского и его кодло посмотреть и послушать это видео..просто интересно, что это зеленое дерьмо скажет..
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Почему про это не говорят на центральных каналах, не показывают увечья, шрамы, культи??? Вместо этого крутят про фриков (и где таких находят). Платят этим деградантам и алкоголикам, говорящих на суржике, а потом "эксперды" на русском их судят. Таким образом показуют несостоятельность украинской нации. Мол, "хохлы" все дебилы и вырожденцы. Эти программы идут в прайм-тайм и их цель морально разложить общество. Особенно отличаются клоаки "Цвинтар" и "Укриана" 112 - вообще сепарский
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Цензор, що ви знову наступаєте на одні й ті ж самі граблі? https://censor.net.ua/news/3179930/v_sbu_zayavili_chto_rasskazavshiyi_o_spetsoperatsii_po_likvidatsii_givi_oleg_sugereyi_u_nih_ne_slujit
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