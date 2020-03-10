 Провод наматывают на головку члена, второй - на мизинец ноги, поливают хорошенько, включают ток и держат, - агент СБУ Сугерей о пытках в донецкой "Изоляции". ВИДЕО

Об этом он рассказал в программе "Своя война", сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня кидают на какую-то металлическую плиту, привязью скотчем в позе снежинки, лицом вниз с мешком на голове, под голову - подушечку, снимают обувь. Ну, думаю, сейчас наверное просто отрубят ноги, явно тут что-то не так. Снимают носки, кто-то одевает перчатку резиновую, все это с криками и матами, периодически получаешь по почкам, по голове, с тебя снимают штаны… Представьте, что может мужчина подумать?" - отметил Сугерей.

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"У них есть очень много комбинаций, они все у них отработаны. Тебе могут вставить провод между ягодиц, намотать на мошонку или головку члена, второй провод наматывается на мизинец ноги, поливают хорошенько, включают ток и держат его. Всех нас когда-то бил ток - это такой маленький удар. Но там его просто включают и держат. Мозги у тебя просто кипят, они горят. Это все продолжалось до полуночи, все очень интенсивно. Потом разматывают и кидают в карцер. Все это время я был в карцере. Спустя время - опять подъем, тебя куда-то тащат, привязывают к стулу и на мошонку наматывают провод и опять все повторяется по кругу", - рассказал бывший узник российских оккупантов.

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"Было, что я просто просил - убейте, потому что это невозможно выдержать. И они будут пытать до тех пор, пока ты либо не превратишься в овощ какой-то, либо пока не получат то, чего хотят. Они любят отбивать почки, вот в одно и то же место, монотонно, это просто сводит с ума. Плюс еще пытки, в туалет тебя никто не отпустит, и просто прям вот ходишь вот как есть. Или лежа, или скотчем примотанным к стулу, с мешком на голове. Они очень любят отбивать гениталии, для мужчин, мне кажется, это странное поведение. Я никогда не думал, что так можно, я с мошонки снимал шкуру руками. Кожа слазит, гематомы просто страшные. В итоге они ставят тебя к "стене плача", руки на изворот. И ты становишься с мешком на голове к этой стене и ты стоишь, сколько можешь выстоять. Когда мне иголки под ногти засовывали, я отдыхал в этот момент", - резюмировал Сугерей.

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Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.