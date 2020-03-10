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Все про:Госдума (993) Конституция (2096) Россия (75141) Терешкова (1)

 Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина. ВИДЕО

Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы по принятию поправок в Конституцию предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета". 

"Вопрос стоит не о нем (Путине. - Ред.), а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией", - сказала она.

После этого Госдума объявила полуторачасовой перерыв, чтобы прямо сейчас провести консультации по этой поправке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что предложение о выдвижении Путина на новый срок сначала нужно обсудить с ним самим.

Предполагается, что после 15:00 Путин лично приедет в Госдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь заявил, что предложение Терешковой об обнулении президентских сроков будет поддержано единороссами.

Отметим, что сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в Конституцию. Изменить ее президент Владимир Путин предложил 15 января, выступая перед Федеральным Собранием. Ряд изменений внес он сам, остальные предложили члены специально созданной рабочей группы. Среди предложений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.

Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/v3180435
 
 
 Топ комментарии
 
Оззік бухав і наркоту вживав, але виглядає краще, ніж кацманавтка-камсамолка-спартсменка)))
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мутант какой-то... зомби?

это скунс


Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 7783
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Оззік бухав і наркоту вживав, але виглядає краще, ніж кацманавтка-камсамолка-спартсменка)))
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Выглядит он хорошо, но несёт теперь всякую дичь. Эх, а ведь когда-то...
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Терешкова -- пример того что пенсионерам нужно на пенсию. Чтобы продержаться у корыта как можно дольше, они готовы прислуживать диктатору пока дышат. А диктатор включил свой старый патефон, что они готовы Россию защищать. А кому эта клоака нужна? Только "братскому" Китаю.
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Там и молодые лижут так, что скоро Михалкова перещеголять, от кормушки никому неохота отрываться.
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Я читав шо Озік був у лікаря і розповів йому скільки випив і закинувся, лікар мало не впав.(шооо? ти ще живий?)
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на счет того, кто бухал больше, это еще вопрос...... )
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пля.. ну у нее и рожа... мутант какой-то... зомби? чужие? лишнехромосомные или последствия угро-финского рабства?
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п.с. а зачем вообще "переизбирать"? Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 6849 что за волюнтаризм... на вечное царство сразу, ханство. Заодно и крепостных - распределить и приписать к боярам))
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мутант какой-то... зомби?

это скунс


Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 7783
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Зачем эти полумеры? Вводите в "конституцию" понятие "император". Заодно сразу пропишите фамилию х.йла.
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Уже бы распяли его, бл..ь, и потом молились бы на на невоскресшего х.йла.
Х.йло не воскрес ! Воистину не воскрес !
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Так у них же члєнін у піраміді лежить, а воФка ще просто *****, до члєніна ще не доріс Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна - Цензор.НЕТ 8821
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То лежащий в пирамиде, а то распятый на поддоне..
Понимаешь разницу Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна - Цензор.НЕТ 6935
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И каждые 4-е года вносите очередную фуйню в конституцию, тогда отпадет необходимость в проведении выборов как таковых
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Ну вот, с этого и надо все заседания ГосДуры в ********* и начинать.
ДАЁШЬ СЦАРЯ НА ВЕЧНЫЙ ТРОН!!!!!!!! Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 6943
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Это космонавтша? У нас немало улиц названо именем этой твари же было(или есть)

Как еще одна космонавтша высрала где-то в ПАРЕ - видела как летают снаряды и бомбы на Днобассе от позиций ВСУ - пряяямо в детсад, кааак залетит.(тут было)
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Ты почитай про то, как она "летала" и, кем была до того.

С таким же успехом можно назвать космонавтами и генерал-майорами ВВС Стрелку и белку. Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 9119
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извини, но это мазохизм - читать об Этом г*вне.

Как Антиколорадос - Жукова читал, чуть не обосрался. хм., да он и Майн Кампф читал и Ленина(!) б*же, ну и нервы.....(завидует)
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ну шо,крепостные...с новым дряхлым царем вас...
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Да ! Якраз хотіла цей мультик переглянути Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна - Цензор.НЕТ 6434
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Правильно. а зачем та конституция и законы придуманные кем то. Даже голосование и выборы отменить нужно, а правительственное кресло передавать по наследству или продавать на аукционе.
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Какое верноподданническое выражение хари однако.
Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина - Цензор.НЕТ 5506
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Ампиратор всея паРаша...хуйло первый...
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Валентине Терешковой
за полет космический
инженеры подарили
буй автоматический.
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Быть ***** верховным ханом всех монголов правителем всех кацапов.
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жесть баба...или не баба вовсе... лицо нации... или рожа нации
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Так это и было задумано изначально, все остальное в изменениях конституции это только прикрытие.
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Какой ужас.Космическая радиация безжалостна.
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"Валентине Терешковой
За полёт космический
Марсиане подарили
@@@ автоматический"©️
Мабуть сломався.
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Обнулить путена, или на ноль умножить было бы правильней
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весь сыр-бор по этому поводу то и затеян.
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Маленькая недоработочка.
Чисто недомыслие.
Разрешить наследование престола по женской линии.
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Поддерживаю, пусть эти маскали тупые еще лет сто страдают от плешивого карлика.
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***** буде правити Унітазією до скону, поки не винесуть вперед ногами. Традиція совкових генсеків.
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Вельмі путєноугодно. Каранавать надабна нашева батюшку путєна
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Все таки полет в космос по время ПМС не прошел даром для этой ярославской прядильщицы.
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Бабі Валі 83 рочки, вона вже давно у космосі, скафанр тільки поки тут.
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...и, самое главное, если этого захотят люди...
Люди? В пидаРоссии? Там никогда не было людей, так как маскали - не люди.
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Дура-дурой, да еще и й...бнутая. Радует, что они все такие же.
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Не все - не каждому повезло обосраться в ракете.
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надо еще в конституции забить..что нефть должна быть по 120 баксов за бочку Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна - Цензор.НЕТ 4667
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это минимальная. для рассиян. и шо по конституции, внутрирасейская цена нехти, обладает приоритетом перед мировой.
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Пригадав частушку з дитячих років.

Валєнтіна Тєрєшкова захотєла молока.
Нє попала под корову, а попала под бика.
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Зебіли, ну що, мо й собі таке зробимо? Вовік навсєгда?
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Я давно помітив, що ********* моляться на Вовочку.
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Царя, водки и балалайку все что им нужно в жизни.
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Та пусть делают! Чем дольше ***** и его ставленники будет править кацапами тем быстрее наступит развал "******* бензоколонки". Тем более что "*****" это уже просто титул правителя *****стана. Будет *****-2,3,4. Кого бы ФСБ не поставило это все равно будет *****. Рассматривайте все процессы за поребриком как "******** цирк".
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Та примите закон о вечном правлении путлера и всей его семьи. Выборы президента можете вообще отменить к чертям, народу всё равно похер, они уже 20 лет дерьмо едят и телик клацают. Стаду не интересно чем пастух занят.
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