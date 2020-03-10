 Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета".
"Вопрос стоит не о нем (Путине. - Ред.), а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией", - сказала она.
После этого Госдума объявила полуторачасовой перерыв, чтобы прямо сейчас провести консультации по этой поправке.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что предложение о выдвижении Путина на новый срок сначала нужно обсудить с ним самим.
Предполагается, что после 15:00 Путин лично приедет в Госдуму.
Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь заявил, что предложение Терешковой об обнулении президентских сроков будет поддержано единороссами.
Отметим, что сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в Конституцию. Изменить ее президент Владимир Путин предложил 15 января, выступая перед Федеральным Собранием. Ряд изменений внес он сам, остальные предложили члены специально созданной рабочей группы. Среди предложений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.
Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.
Стала - Трэшакова.
это скунс
Х.йло не воскрес ! Воистину не воскрес !
Понимаешь разницу
ДАЁШЬ СЦАРЯ НА ВЕЧНЫЙ ТРОН!!!!!!!!
Как еще одна космонавтша высрала где-то в ПАРЕ - видела как летают снаряды и бомбы на Днобассе от позиций ВСУ - пряяямо в детсад, кааак залетит.(тут было)
С таким же успехом можно назвать космонавтами и генерал-майорами ВВС Стрелку и белку.
Как Антиколорадос - Жукова читал, чуть не обосрался. хм., да он и Майн Кампф читал и Ленина(!) б*же, ну и нервы.....(завидует)
за полет космический
инженеры подарили
буй автоматический.
ханом всех монголовправителем всех кацапов.
За полёт космический
Марсиане подарили
@@@ автоматический"©️
Мабуть сломався.
Чисто недомыслие.
Разрешить наследование престола по женской линии.
Люди? В пидаРоссии? Там никогда не было людей, так как маскали - не люди.
Валєнтіна Тєрєшкова захотєла молока.
Нє попала под корову, а попала под бика.