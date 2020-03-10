 "Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. Тем временем в центре Киева прошел марш в поддержку Дмитрия Балабухи. Участники акции прошли маршем с Майдана Незалежности до здания суда. Активисты несли транспарант с надписью "Дмитрию Балабухе - справедливый приговор".

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"Мы не просим признать Дмитрия Балабуху невиновным. Мы требуем оценить его действия справедливо, учитывая все обстоятельства этой трагедии и переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения", - заявили организаторы митинга.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.