 "Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. Тем временем в центре Киева прошел марш в поддержку Дмитрия Балабухи. Участники акции прошли маршем с Майдана Незалежности до здания суда. Активисты несли транспарант с надписью "Дмитрию Балабухе - справедливый приговор".
"Мы не просим признать Дмитрия Балабуху невиновным. Мы требуем оценить его действия справедливо, учитывая все обстоятельства этой трагедии и переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения", - заявили организаторы митинга.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.
Алсо хука, скорее всего, не было. Первые показания о хуке всплыли только на суде и из уст подсудимого.
"Це було спровоковано - була словесна перепалка біля маршрутки. Вона розпочалася після того, як водій відмовив Дмитру у проїзді по УБД. Кажуть, після цього загиблий став на бік водія, і дорікав Дмитру тим, що він боєць АТО… Але ж бійки не було. Лише слова. Тому все одно неможливо перевести справу у площину самозахисту", - розповів Цензору Олександр Войтко, координатор Спілки ветеранів війни з Росією.
А так - його той верзила просто виштовхав з черги очікуючих на маршрутку.
Невдовзі після цієї пригоди, 30 липня 2017 року, я дістав травму. Під час виїзду я був на місці навідника. Через банальну несправність відкатника мене вдарило піддоном у голову… І я потух. Відкрита черепно-мозкова травма, вдавлений перелом і, до того ж, декілька уламків кістки провалилися у міжчерепну тканину. Але коли я отямився, попросив медичку просто накласти шов: "Зашивай, і будемо далі працювати". Вона і зашила все на місці.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
А хук, схоже, був і не один
10 лютого 2018 року я їхав до мами. Був доволі далеко від зупинки маршруток, метрах у 6-7 від людей. Я був страшенно голодний, їв шаурму, і тому стояв біля урни - щоб доїсти її та одразу викинути пакет. Роман Юрченко стояв біля маршруток і щось кричав. Потім він повернувся до мене, і прокричав щось типу "Якщо ще такі, як він, будуть лізти без черги - ноги поламаю". Я здивувався. Кому, кажу, ти поламаєш ноги?.. Ти про що? Він продовжив кричати. Я відповів йому, що взагалі я, як учасник бойових дій, можу і дійсно без черги пройти, якщо потрібно. Ну, і далі стою та їм шаурму… Він мовчки підійшов до мене. Вдарив. Я впав. Підвівся - знову удар. Звісно, ніхто нас не рознімав. Коли таке бувало, зрештою - щоб у нас хтось влазив у бійку? Мені здається, що він мене зовсім недовго бив… Але свідки казали потім, що хвилин 10. Що було далі - я хріново пам'ятаю.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
просто представьте что в !943-м 2 радистки оскорбили Сралина....
Просто сравнивать совок с чем-либо, это как Путина с Гитлером.
Совку ради 1500 заводов и т.д., совершенно фиолетово было 10 млн. населения(правда на завоеванной территории УНР) - вымели все до зернышка и "давай план".
(с подтекстом - осудили ли бы дида-тонкиста, который убил дида-повара)
а вы написал "представьте совок"(что бы сделали-не сделали с тем кто убил)
вот и госаппарат.
Я не знаю что бы сделали после ПМВ во Франции или на Кайзеровщине, но не посадили бы, думаю, точно. а совок - "дело тонкое", настолько что нехрен его приравнивать к чему-либо(могли бы дида-тонкиста с семьей отправить на 15 лет каторги, вот что могло бы быть, т.к. у повара - папа из НКВД), вопросы есть?
Я же выше написал - "судьи" в совке "считали" бы "как надо".
А за состояние, может полумиллиону расстрелянных солдиков Сралина, перед расстрелом "замеряли состояние" находясь в котором они убегали с фронта?
......?
ты просто сравнил мягкое с холодным.
"Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?"
с совками не общаюсь. Большинство войск союзников, участвовавших в принуждению совка к миру - были не итальянцы с венграми, а немцы(нац.-соц.)
Еще бы с Цезарем сравнил лысую каракатицу
ты бы мужественно засунул кое-куда язык и считал бы себя и впредь мущинкой.
Я требую что-то не то?
"Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве.
Я требую справедливого наказания за убийство.
И его обосрали и можно сказать опустили. Я бы наказал его.... медалью.