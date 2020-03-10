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 "Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховный Суд Украины сегодня, 10 марта, рассматривает жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. В центре Киева и под стенами суда прошел марш в его поддержку.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. Тем временем в центре Киева прошел марш в поддержку Дмитрия Балабухи. Участники акции прошли маршем с Майдана Незалежности до здания суда. Активисты несли транспарант с надписью "Дмитрию Балабухе - справедливый приговор".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Неправильная оценка преступления", - адвокаты подали кассацию на приговор военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве

"Мы не просим признать Дмитрия Балабуху невиновным. Мы требуем оценить его действия справедливо, учитывая все обстоятельства этой трагедии и переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения", - заявили организаторы митинга.

Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 01
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 02
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 03
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 04
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 05
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 06
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 07
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 08
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 09
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 10
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 11
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 12
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 13
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 14
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 15
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 16
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 17
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 18
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 19
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 20
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 21
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 22
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/v3180426
 
   
 Топ комментарии
 
замочив ватника, я нагадаю. Причому не простого ватника, а того, який брав участь в заворушеннях в Одесі 02.05.14р. Причому - жлобина за 180, і боксер-аматор. Який на зупинці громадського транспорту, в черзі, не пропустив АТОвця Балабуху (у короткотерміновій відпустці) і обізвав його карателем...
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
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Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?
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Всем, за участие в АТО, выдается индульгенция на убийство?
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Суд повинен розглядати справи справедливо для усіх громадян України.
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8 лет за убийство это очень много? сколько нормально?
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Убийства они разные бывают. Бывает, что и часовой нарушителя пристрелит или полицейский грабителя. Все очень индивидуально.
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Изменю формулировку: Откуда у протестующих уверенность, что суд несправедлив?
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Наверное, часть людей подозревает, что если человека, рисковавшего жизнью ради других и отдавших за них здоровье привселюдно избивает здоровенный жлобина, то его ответные действия не очень вяжутся с понятием "хладнокровное умышленное убийство", а скорее похожи на "убийство в состоянии сильного волнения".
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т.е. им так каЭтся. а мне каЭтся, что всё гораздо проще - элементарное "пионеры наших бьют" (с)
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Ну, так ведь Ваше право выходить на шествие в память о ватном поваре-дебошире эти люди не ограничивают.
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Коли після контузії отримати ще й хук від боксера, то людина може просто відключитись, хоча і буде на автопілоті виконувати певні дії
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не водій відмовив! Якби водій - то Балабуха не встиг би збігати і купити ножа, бо маршрутка би вже поїхала!
А так - його той верзила просто виштовхав з черги очікуючих на маршрутку.
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У Балабухи була важка травма голови

Невдовзі після цієї пригоди, 30 липня 2017 року, я дістав травму. Під час виїзду я був на місці навідника. Через банальну несправність відкатника мене вдарило піддоном у голову… І я потух. Відкрита черепно-мозкова травма, вдавлений перелом і, до того ж, декілька уламків кістки провалилися у міжчерепну тканину. Але коли я отямився, попросив медичку просто накласти шов: "Зашивай, і будемо далі працювати". Вона і зашила все на місці.Источник: https://censor.net.ua/r3147348

А хук, схоже, був і не один

10 лютого 2018 року я їхав до мами. Був доволі далеко від зупинки маршруток, метрах у 6-7 від людей. Я був страшенно голодний, їв шаурму, і тому стояв біля урни - щоб доїсти її та одразу викинути пакет. Роман Юрченко стояв біля маршруток і щось кричав. Потім він повернувся до мене, і прокричав щось типу "Якщо ще такі, як він, будуть лізти без черги - ноги поламаю". Я здивувався. Кому, кажу, ти поламаєш ноги?.. Ти про що? Він продовжив кричати. Я відповів йому, що взагалі я, як учасник бойових дій, можу і дійсно без черги пройти, якщо потрібно. Ну, і далі стою та їм шаурму… Він мовчки підійшов до мене. Вдарив. Я впав. Підвівся - знову удар. Звісно, ніхто нас не рознімав. Коли таке бувало, зрештою - щоб у нас хтось влазив у бійку? Мені здається, що він мене зовсім недовго бив… Але свідки казали потім, що хвилин 10. Що було далі - я хріново пам'ятаю.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
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замочив ватника, я нагадаю. Причому не простого ватника, а того, який брав участь в заворушеннях в Одесі 02.05.14р. Причому - жлобина за 180, і боксер-аматор. Який на зупинці громадського транспорту, в черзі, не пропустив АТОвця Балабуху (у короткотерміновій відпустці) і обізвав його карателем...
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
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суд вирішує. Але - суд справедливий. Чи, принаймі, має бути справедливим.
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откуда следует, что тот, который был, был несправедлив?
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та нізвідки; але, тоді судді, принаймі, були ті ж самі, що судили майданівців...
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Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?
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ну, той не бив його, а просто виштовав з черги і пригрозив, що поб'є... Але силу застосував.
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совок лепить сюда? мдаааа.....

просто представьте что в !943-м 2 радистки оскорбили Сралина....
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Очень холодные....
Просто сравнивать совок с чем-либо, это как Путина с Гитлером.

Совку ради 1500 заводов и т.д., совершенно фиолетово было 10 млн. населения(правда на завоеванной территории УНР) - вымели все до зернышка и "давай план".
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Не путайте действия госаппарата и психологию отдельных людей. А то Вы так дойдете до понятия "государство в состоянии аффекта".
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а вы шо написал? не об госсаппарате то?
(с подтекстом - осудили ли бы дида-тонкиста, который убил дида-повара)
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Я писал о психологии человека, который на фронте потерял здоровье, а вместо уважения соотечественников нарвался на избиение. Если для Вас так болезненно, то представьте ветерана первой мировой, которого киздит амбал-тыловик. Так легче?
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но, в статье - про суд.
а вы написал "представьте совок"(что бы сделали-не сделали с тем кто убил)
вот и госаппарат.
Я не знаю что бы сделали после ПМВ во Франции или на Кайзеровщине, но не посадили бы, думаю, точно. а совок - "дело тонкое", настолько что нехрен его приравнивать к чему-либо(могли бы дида-тонкиста с семьей отправить на 15 лет каторги, вот что могло бы быть, т.к. у повара - папа из НКВД), вопросы есть?
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В статье про квалификацию судом преступления, которая прямо касается психического состояния обвиняемого в момент преступления. Вот про психическое состояние обвиняемого в момент преступления я и писал.
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Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?\\\\\\\\\\

Я же выше написал - "судьи" в совке "считали" бы "как надо".
А за состояние, может полумиллиону расстрелянных солдиков Сралина, перед расстрелом "замеряли состояние" находясь в котором они убегали с фронта?
......?
ты просто сравнил мягкое с холодным.
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ПС где тут Вы нашли госаппарат?

"Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?"
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А теперь представь что Сралин говорил только на немецком, платил пенсии на оккупированные территории и торговал с фашистами. При таком раскладе радисткам ничего не угрожало бы - у усатого хватило бы мозгов понять - "не буди лихо пока тихо"...
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"с фашистами".....

с совками не общаюсь. Большинство войск союзников, участвовавших в принуждению совка к миру - были не итальянцы с венграми, а немцы(нац.-соц.)
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В нашем случае фашисты сидят в кремле. Ты смеешь это отрицать?
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Муссолини убил полмиллиона, как Путин? Какой из Путина фошист то? Муссолини до него как тебе до грамотного.
Еще бы с Цезарем сравнил лысую каракатицу "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 2590
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Всем, за участие в АТО, выдается индульгенция на убийство?
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Да, для нього після тої "розмови" фронт зявився.
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Про Небесную сотню читали? Почитайте.
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Я тоже требую справедливого наказания за убийство.
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жаль что не тебя этот сепарок обосрал.
ты бы мужественно засунул кое-куда язык и считал бы себя и впредь мущинкой.
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Не понял...
Я требую что-то не то?
"Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве.
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Угроза жизни Балабуху была?
Я требую справедливого наказания за убийство.
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Травма голови після контузії (а сєпарок наносив йому удари в голову) можуть стати причиною смерті.
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Солдат был 2 раза контужен, не?
И его обосрали и можно сказать опустили. Я бы наказал его.... медалью.
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Насколько я знаю мнение кацапов тут никого не интересует.
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гнидам, які вбили Артема Мірошніченко за українську мову???!!!!
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Как по мне вполне справедливый приговор, ладно бы еще кулаком прибил нерасчитав удар но он же его зарезал ножом. Так любой может сказать что вот меня оскорбили и я его зарезал в душевном волнении, отпустите пожалуйста.
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Убил человека:подло, сзади в спину. Какой "аффект"? хладнокровно сходил в магаз, выбрал нож, рассчитался с продавцом(что уже говорит о ясности рассудка), и за это 8 лет даже мало. Да и не стоит двум десяткам "*********" париться - пиариться:он еще и двушку не отянул, еще года два - и по УДО, а человека нет...
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Ого даже так, я думал в запале выхватил нож, а тут уже хладнокровное обдуманное убийство.
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В Україні ви вимагаєте справедливий суд ? Товариство, садіть краще смереки, бо справедливим в нас буде тільки той суд, який Лінча.
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