 Сегодня может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил заявил на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, когда будет закрыто авиасообщение с Италией, он сказал, что сегодня в 15:30 состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будут отработаны алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

"Возможно, (будет рассмотрен. - Ред.) в том числе и вопрос об авиационном сообщении", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса.

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Напомним, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости.

В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля. На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов. Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросли с 366 до 463 человек.

После Китая Италия наиболее поражена распространением болезни. Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии. Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.