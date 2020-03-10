 Сегодня может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил заявил на брифинге в Киеве.
Отвечая на вопрос, когда будет закрыто авиасообщение с Италией, он сказал, что сегодня в 15:30 состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будут отработаны алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.
"Возможно, (будет рассмотрен. - Ред.) в том числе и вопрос об авиационном сообщении", - отметил он.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса.
Напомним, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости.
В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля. На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов. Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросли с 366 до 463 человек.
После Китая Италия наиболее поражена распространением болезни. Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии. Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.
По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.
Как с Санжарами.
В США уже сделали подсчёты что у них заболеет около 40 % населения короновирусом. Чем Украина лучше ? С нашей то медициной.
Властям лучше нужно заранее закупить аппараты вентиляции лёгких и другое для лечения вируса , а не строить понты.....А людям не нужно паниковать, ведь вирус может подхватить любой из нас.
Полагать, что там прекрасно налажена работа санслужбы и есть всё необходимое для диагностики и лечения вообще хоть чего-нибудь, а не только вирусных инфекций, смешно.
Эти граждане постоянно шастают в свободную Украину и обратно, а проверка температуры не является универсальным диагностическим методом.
Таким образом, кроме вероятности разноса инфекции по территории Украины, подвергаются опасности заражения наши пограничники, стоящие просто в медицинских масках и врачи там дежурящие.
Как до идиотов, изображающих сейчас власть, это донести?