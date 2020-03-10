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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20869) Бутусов Юрий (2046) перемирие (1136) Олег Сугерей (3)

 Какой мир? Это будет просто капитуляция. Фээсбэшники прямо говорили: "Нам Донбасс и Крым не нужен - нам нужна вся Украина", - агент СБУ Сугерей. ВИДЕО

В планах российских оккупантов нет окончания войны на мирных условиях. Военные действия велись и ведутся не за право владеть Крымом или Донбассом - Россия планирует захватить всю территорию Украины.

Об этом в программе "Своя война" рассказал бывший военнослужащий и агент СБУ Олег Сугерей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мира? Какого мира? Нужен нам такой мир? Я думаю, нет. Тоже ж можно мирно жить, на коленях стоять? У них на колени ставить - это обязательно, как часть такого унижения", - отметил бывший узник российских оккупантов.

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На вопрос, возможен ли мир с теми, кто там ведет войну против Украины, Олег Сугерей отвечает: "Нет, это будет просто капитуляция. Какой мир. Мир на каких условиях? Мы становимся на колени и живем по указке Путина? Покупаем газ, как он нам скажет или будем говорить на таком языке, как кон скажет? Крым - это же тоже наша территория? Ну какой мир? Не знаю".

Отвечая на вопрос, будет ли Олег Сугерей продолжать войну после всего, что случилось, он заявил: "Да, конечно, это моя война. Сказать, что ну все, ребята, я свое дело сделал, не получится, и это неправильно".

"Был у меня диалог с ФСБ-шниками, мол я же служил в разведке, можете про референдум мне не рассказывать, мы как взрослые люди общаемся. Ну ладно Крым, ну ладно Донбасс, но зачем дальше? А они говорят: "Ты не понимаешь, Донбасс и Крым нам не нужны, нам нужна вся Украина! Вся!" Мы не должны об этом забывать. Свою независимость нужно отстаивать постоянно", - подчеркнул Сугерей.

Полную версию интервью смотрите по ССЫЛКЕ.

Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3180414
 
 
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Это очевидно. х@йло войну затеяло не для спасать "русских" (на которых и внутри параши козломордым плевать), а для поправить дела с ракетостроением, двигателестроением, кораблестроением и дальше по списку - можно перечислять все отрасли "индустрии" парашки - везде без Украины у козломордых полный провал.


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Майже все готово в Зєйла до здачі України. Одна масінька загвоздка- народ і ЗСУ. Так що хотєлка пуйла накриється разом з ерою клоунів в Україні.
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Ну чому. ***** зрозумів, що хуцпи вистачило тільки на 1/3 дамбасського віварію і Крим.
А зараз, все буде робити мєдлєннєє, но увєрєннєє.
Перший крок плана ***** успішно вдався. Порошенка зміщено.
При владі, клоуни.
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"Перший крок" - это даже не "плана Б", а какого-то "плана Ё", т.к. первоначальный план с треском провалился еще до избрания Порошенко президентом...
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лилипутину все это не нужно. это дорого. ему нужен постоянно тлеющий конфликт, чтобы от Украины шарахались всякие еэсы и наты
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Тлеющий конфликт - это средство, а не цель.
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Позвоніте Баканову !
Пусть срочно передаст ету інформацію Сівохє !!!.
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Розкажи це оманському президенту мЬІру.
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А ***** и не скрывает что его цель ето вся Украина. Меня поражают уроды которые даже не хотят слушать что ***** говорит прямо в глаза. Даже не представляю в какой глаз Зелупа смотрел ***** в котором увидел желание мира.
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Представляю эту картину: к пленному в подвале донбабве заходит человек в черном плаще и темных очках, показывает удостоверение ефесбе и начинает рассказывать про планы захвата Украины.
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Майкл Джордан так к одному чуваку подошел, забрал у него кусок какого-то фаст-фуда и высрал: тебе и так никто не поверит)
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Кацапстан валиться , терміново, стіна на кордоні, візовий режим, і відновлення ЯЗ.
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.....по тому тотальному ГРАБЕЖУ Украины за 30 лет наших ВЛАСТЕЙ только ПОДТВЕРЖДАЕТ желание росии !!! Значит наши ВЛАСТИ знали ЭТО , но народу не говорили !!! Это УСУГУБЛЯЕТ их удел !!! НАРОД должен предьявить им СЧЕТ !!!
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