 Какой мир? Это будет просто капитуляция. Фээсбэшники прямо говорили: "Нам Донбасс и Крым не нужен - нам нужна вся Украина", - агент СБУ Сугерей. ВИДЕО

Об этом в программе "Своя война" рассказал бывший военнослужащий и агент СБУ Олег Сугерей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мира? Какого мира? Нужен нам такой мир? Я думаю, нет. Тоже ж можно мирно жить, на коленях стоять? У них на колени ставить - это обязательно, как часть такого унижения", - отметил бывший узник российских оккупантов.

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На вопрос, возможен ли мир с теми, кто там ведет войну против Украины, Олег Сугерей отвечает: "Нет, это будет просто капитуляция. Какой мир. Мир на каких условиях? Мы становимся на колени и живем по указке Путина? Покупаем газ, как он нам скажет или будем говорить на таком языке, как кон скажет? Крым - это же тоже наша территория? Ну какой мир? Не знаю".

Отвечая на вопрос, будет ли Олег Сугерей продолжать войну после всего, что случилось, он заявил: "Да, конечно, это моя война. Сказать, что ну все, ребята, я свое дело сделал, не получится, и это неправильно".

"Был у меня диалог с ФСБ-шниками, мол я же служил в разведке, можете про референдум мне не рассказывать, мы как взрослые люди общаемся. Ну ладно Крым, ну ладно Донбасс, но зачем дальше? А они говорят: "Ты не понимаешь, Донбасс и Крым нам не нужны, нам нужна вся Украина! Вся!" Мы не должны об этом забывать. Свою независимость нужно отстаивать постоянно", - подчеркнул Сугерей.

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Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.