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 Родители избили несовершеннолетнюю девушку в центре Полтавы: ребенка поместили в реабилитационный центр, - полиция. ВИДЕО

Полиция Полтавы установила родителей, которые жестоко обращались со своей дочерью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщается, что работниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый мужчина жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. Из видео понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.

Внимание! Ненормативная лексика!

Родители избили несовершеннолетнюю девушку в центре Полтавы: ребенка поместили в реабилитационный центр, - полиция 01
Фото: сайт полиции

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

При проведении оперативно-розыскных следственных действий лица были установлены.

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С целью защиты ребенка от насилия, ее поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.

Источник: https://censor.net.ua/v3180381
 
 
 Топ комментарии
 
И никто не защитил(( больное общество
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Особенно умиляет смех съемочной группы!
Вот, кому следовало бы всыпать, кобылы...
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А съемочную группу на перевоспитание розгами.
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И никто не защитил(( больное общество
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А кому оно надо потом месяцами бегать на суды?
Че, не знаешь как например у грибников? - если в лесу увидел труп = морду кирпичом и проходишь мимо. А то и присесть мона будет.
Так и тут. Хотя бы можно было заверещать: я звоню в полицию, отцепитесь от рабенка.
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Років 8 тому у моєму районі з'явився маніяк. Вбивав дівчат і жінок. Так от, теща мого співробітника зникла взимку, а навесні її знайшов тракторист у посадці, куди відійшов за природними потребами. Його дуже довго тягали, хотіли навісити на нього все це. Проте якби він не знайшов, то її так би і шукали. А очікування і надія- це гірше, аніж правда, хоч і страшна.
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Словами краще ніж ногами, так хоч гарантія що не сядеш
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Один у нас защитил. Мужик девочку за горло ухватил и принуждал к сексу. Прохожий в рыло заехал, мудак упал ударился и умер. 4.5 года защитник поимел. Аппеляционный подтвердил. До верховного дошло. Посмотрим.
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Аналогічна ситуація з підлеглим моєї дружини. Захистив дівчину, а нападник в комі. Вийшов, проте досі суди, хоча дівчина не втекла і є відео події.
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у таких справах багато "але"... потрібно знати усі деталі, для висновків. Знайомі вони були чи ні, конфліктували раніше? Чи чинив той опір? скільки разів ударив, чим саме наніс удар і т.п...
Це складна ситуація і подібні безапеляційні висновки недоречні. Звісно, якщо ви не професійний юрист і не ознайомлені з усіма матеріалами справи.
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Это п@здец!
Пожизненная изоляция, единственное правильное решение в этой ситуации!
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А съемочную группу на перевоспитание розгами.
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Особенно умиляет смех съемочной группы!
Вот, кому следовало бы всыпать, кобылы...
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да нет скорее за армиюмовувиру))) такие же циничные и мерзкие ничтожества
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Калоцапчик, жосче надо, так тебе ни кто не поверит))
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Хватит нести чушь!
Ребенка тоже приколист лупит?
Вы уже с катушек совсем съехали, порохосвиньи.
Я не знаю за кого голосовали или будут голосовать они, а то, что ты голосовало за порося, теперь знаю точно.
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ублюдки)только полное ничтожество может издеваться над ребенком!!!!
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знаю семью где доброта родителей довела чада до наркоты.
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Это родители суровые такие, или девочка бесстыжая и довела их??? мало информации, чтобы понять ситуацию. девочка жертва, но что спровоцировало родителей на такие действия??? ничего не понятно короче!
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Ребенок может довести..., но не до такого же!!!
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Ребенок может довести ровно до того...до чего ты его воспитал...
Все что делает ребенок...это следствие...а причина это воспитание и отношения в семье...
Если дома кроют друг друга матом...то должны быть готовы к тому что рано или поздно ребенок пошлет кого то на хер...
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Чуть что сразу семья.. А в школе нет отношений и воспитателей?Если в школе учителя потакают буллингу и матерщинникам, травят учащихся, рано или поздно ребёнок пошлет кого-то нахер или возьмётся за винтарь.
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Семья первична...школа вторична..
И доказательство тому ..что в одной школе...и даже в одном классе могли учится будущий уголовник и будущий образованный и интеллигентный человек...
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так і в одній родині таке трапляється. Тому це ніякий не доказ.
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Школа первична если семья неполная или РСП.А таких добрая половина.
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І навіть не до такого. З новини нічого не зрозуміло. А якщо наркоманка, дістала вже усіх, з хати усе витягла і т.п.?
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Ну, тогда ДА!
Можно бить палками, камнями и ногами.
Почему порохоботы все такие паскудные?
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Разумеется, что спровоцировала и, разумеется, что то, что спровоцировала вообще никак не оправдывает распускание рук этим мудаком-папашей.
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я никак не оправдываю родителей. просто видел в жизни много разных ситуаций, где дети ведут себя ужасно и компании у них с бухлом и наркотой и школу прогуливают и с дома убегают и т.д. И родители не знают, как оттуда вытянуть ребенка. И может стариков достало все это. А бывают ситуации, где ребенок нормальный и родители конченные на всю голову. Потому и написал, что мало информации, чтобы понять всю ситуацию в полном объеме. и еще раз повторю, я не на стороне родителей и не на стороне ребенка. нельзя обвинять кого то, когда нету полноты доказательств и полноты ситуации. по этой записи видно, что родители мудаки, но если девочка подросток не подарок и сделала плохое что то серьезно и у них нервы не железные. Если девочка у них украла пенсию например. То как бы вы действовали на месте родителей??? а может ситуация еще какая то. Вообщем гадать не благодарное дело. Нет полноты информации, что произошло. Если родители просто так ее бьют, то они должны нести уголовную ответственность, а если девочка плохая и сделала плохое что то, то как по другому им ее воспитывать, если в плохой компании и все похер. И еще раз пересмотрел видео и там слышно, что мать говорит не надо ее трогать, а батя говорит, а как с ней еще можно или что то такое неразборчиво, а телки которые снимают видео ржут и сленгом с матами говорят и возможно это ее компашка. так что не все так однозначно. У меня складывается впечатление, что она именно такая девочка с плохой компании и что то серьезное учудила, что батя такой злой и бьет ее и говорит лежать я сказал. Хотя хер знает, что там на самом деле. Это если проведут расследование нормальное со всеми комментариями всех сторон и свидетелей, то можно будет что то сказать. А так ничего не понятно толком.
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Ты больное. Так и убить можно! Головой об бетон! А чтоб не "доводила", нужно было воспитывать все 16 (или сколько ей там) лет!
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согласен, что головой об бетон - это больной папаша! Но мать кричит не надо ее бить. Интересно, что девочка сделала, что так вывела его.
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Усі, хто був очевидцями й не вчинив жодних дій, аби припинити злочин, мають бути притягнені до відповідальності за статтею "Злочинна бездіяльність".
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ахаха, выше посм.
это как "не помог" чуваку у которого эпилепсия = сядь. А если "не помогший" - не доктор?
А если бы "помог" и тот помер? с дивана стучишь по клавишам.

мають бути притягнені до відповідальності за статтею "Злочинна бездіяльність".\\\\\\\\\


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Я бы так и сделал - высрал бы: эээ, я позвоню щас, ждите тут с часик, я тоже подожду, а потом буду бегать и давать показания месяц.
Ну вот кому это надо? Если ты приезжий например, очень по-приколу было бы? Тем более, "навсебошаволя"(молится, прикладывается к мощам)
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А может они её с наркотиком застукали?
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Абкурилась солями.. я бы то же самое сделал. - 25 ударов плетью.
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Скорее чадо стащило и пробухало все родительские сбережения.
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Или на панели застукали? Чадо уже с булками больше чем у мамы...
Интересно, а Тарасу Бульбе за сына сейчас што бы было?
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Тарасу Бульбе - ничего. Он из правящего класса того времени. Это для низших слоёв пропаганда разврата и вседозволенности, им всё равно образно говоря - улицы мести. Пусть бухают и ширяются. В элитах на западе палочная дисциплина в закрытых учебных заведениях, и как правило закрученные гайки дома - до момента ментального взросления.
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Тарас Бульба покарав Андрія за зраду з(говорячи по-*********, державну зраду) заизаконами того часу.
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Жлобяра галимая, так ребенка избил своими кулачищами! И головой о бетон! Капец! Руки ему поотрывать мало будет и самому так по тыкве настучать! Но ведь отпустят падлу!
Удивляет то, что никто не вступился..... Пипец....
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Авария - дочь мента 2
Миллион причин можно на вскидку накидать, исходя из которых так называемое избиение - не тема для обсуждения вообще. Но для жёлтой прессы и "правозащитных" грантоежек - самый смак.
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Нет. Это было бы слишком простым решением. Но у меня по нему масса вопросов.
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Вопрос применения физического воздействия к НЕДЕЕСПОСОБНОМУ (все несовершенолетние - недееспособны) со стороны ПОПЕЧИТЕЛЕЙ (родителей0 не такой простой как это может показаться на первый взгляд, насколько необходимо применять физическое насилие, в какой мере и при каких обстоятельствах - это все пробелы "соплежуйского и слюнтяйского" законодательства и идиотизма современного общества. Без насилия над НЕДЕЕСПОСОБНЫМ никак все равно не обойтись /ибо он не всегда понимает необходимость тех или иных действий, иногда связанных с его безопасностью или даже рисками для жихни/, надо честно и открыто обсуждать такие темы!
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все несовершенолетние - недееспособны - а ось і ні.
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у них по закону нет полной дееспособности, поэтому и называют "несовершенолетними"!
другое дело, что реальная ДЕЕСПОСОБНОСТЬ не так зависит от возраста как это прописанов законах, некоторые и в 12 лет отвественее и сознателее многих 42-х летних, а почти половина населения по факту и до конца жизни так и не становятся дееспособными /горбатых могила исправит/!
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Я бы не спешил обвинять родаков.Скорей всего девушка обдолбаная.Рядом зеваки такие же.Она не подчиняется родителям.Отец не спешил её колотить.Она -гиперактивная.Она несовершеннолетняя и родители за неё в ответе.Они стараются уберечь её от греха ,и когда меры убеждения не действуют,нужно гасить агрессию неадекватной дочери.
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Должен согласится. Я в своей адвокатской практике с таим встречался. Дети часто доводят до того, что с ними можно только так. Хотя в данном случае сказать тяжело что именно произошло. Но я не думаю что родаки просто так, с нехер делать пришли в парк, выловили дочь и наваляли ей. Была причина это 100%.
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Эх как хотелось лупануть дермантинового папу карло...
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Вообще полный аут. Скоты хватаются за смартфоны и снимают. И никто не защитил. Народ, вы быдло и шлак. Вы не заслуживаете лучшей жизни, ибо скотам она просто не показана.
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Пишуть що це взагалі не рідна донька, а всиновлена...
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Як на мене - велика. Бити не бажано ніяких дітей, але всиновлені усе будуть сприймати через призму - ви мене б'єте, бо я чужа. Як на мене, якщо ти йдеш на всиновлення чужої дитини, то маєш бути психологічно до цього готовий.
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Помогли, конечно, так помогли. Что кобылы на заднем плане посмеялись, что девчонку к батарцам отправят, будет она теперь среди быдла, похуже её родителей, жить. Да и никто не знает за что её так били, может она бухала с теми ******* из съемочной группы и материлась на родителей, а может и того хуже - махалась, там видно немного. Всего не понять
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а подружки этой девочки снимают и матеряться и ржут в конце.
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может по-приколу ей подлили "бутирата" вот и ржут
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возмутітєльно - так нє должно бить (біть) нікагда. І больше всєго ето травміруєт наблюдатєлєй
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Не могу понять нашего украинского отношения к дебилам. У нас сепары по стране бегают, герои по тюрьмам сидят, нормальные люди поуезжали за границу, а на начальнические должности ставят кретинов. Детей - цветов жизни и старых дебилов определили в обиженцев. Старые дебилы думают о том, что им должны, ОППОжопе и путлере по ОРТ, а дети у нас вообще неприкасаемые неадекваты. За детей несут ответственность родители. Если оно обдолбанное совершит преступление, то отвечать будут они, а как дать пиз*юлей малолетнему наркоману или алкашу, так тоже нельзя. Что остаётся, терпеть и ждать залета за своего отпрыска?
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Просто жах!
На мою думку, коментарі треба закрити.
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