 Родители избили несовершеннолетнюю девушку в центре Полтавы: ребенка поместили в реабилитационный центр, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Сообщается, что работниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый мужчина жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. Из видео понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.
Внимание! Ненормативная лексика!
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.
При проведении оперативно-розыскных следственных действий лица были установлены.
С целью защиты ребенка от насилия, ее поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.
Че, не знаешь как например у грибников? - если в лесу увидел труп = морду кирпичом и проходишь мимо. А то и присесть мона будет.
Так и тут. Хотя бы можно было заверещать: я звоню в полицию, отцепитесь от рабенка.
Це складна ситуація і подібні безапеляційні висновки недоречні. Звісно, якщо ви не професійний юрист і не ознайомлені з усіма матеріалами справи.
Пожизненная изоляция, единственное правильное решение в этой ситуации!
Вот, кому следовало бы всыпать, кобылы...
Ребенка тоже приколист лупит?
Вы уже с катушек совсем съехали, порохосвиньи.
Я не знаю за кого голосовали или будут голосовать они, а то, что ты голосовало за порося, теперь знаю точно.
Все что делает ребенок...это следствие...а причина это воспитание и отношения в семье...
Если дома кроют друг друга матом...то должны быть готовы к тому что рано или поздно ребенок пошлет кого то на хер...
И доказательство тому ..что в одной школе...и даже в одном классе могли учится будущий уголовник и будущий образованный и интеллигентный человек...
Можно бить палками, камнями и ногами.
Почему порохоботы все такие паскудные?
это как "не помог" чуваку у которого эпилепсия = сядь. А если "не помогший" - не доктор?
А если бы "помог" и тот помер? с дивана стучишь по клавишам.
мають бути притягнені до відповідальності за статтею "Злочинна бездіяльність".\\\\\\\\\
Ну вот кому это надо? Если ты приезжий например, очень по-приколу было бы? Тем более, "навсебошаволя"(молится, прикладывается к мощам)
Интересно, а Тарасу Бульбе за сына сейчас што бы было?
Удивляет то, что никто не вступился..... Пипец....
Миллион причин можно на вскидку накидать, исходя из которых так называемое избиение - не тема для обсуждения вообще. Но для жёлтой прессы и "правозащитных" грантоежек - самый смак.
другое дело, что реальная ДЕЕСПОСОБНОСТЬ не так зависит от возраста как это прописанов законах, некоторые и в 12 лет отвественее и сознателее многих 42-х летних, а почти половина населения по факту и до конца жизни так и не становятся дееспособными /горбатых могила исправит/!
На мою думку, коментарі треба закрити.