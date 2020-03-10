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 Политика Украины
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Все про:дефолт (369) Коломойский (1291) Крым (22480) вода (378) Буткевич Богдан (2)

 Кто хочет продавать воду в оккупированный Крым и довести страну до дефолта. ВИДЕО

В очередном выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует, кто хочет устроить в Украине дефолт и как это связано с водой для оккупированного Крыма.

Так почему же разговоры окружения олигарха Игоря Коломойского о дефолте - не случайность и сможет ли Коломойский руками своей медиасвиты довести Украину до дефолта? А также кто планирует заработать деньжат на активном продвижении темы поставок воды в оккупированный Россией Крыму?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.

7 марта, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook сообщил, что МВФ отказал Кабмину Шмыгаля в новом кредите и в мае Украину ожидает дефолт. Позднее Дубинский удалил данный пост без каких либо пояснений.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180364
 
 
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Попливуть зелені разом з водою на Крим. Тобто під цією водою...
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"Мечты, мечты, где ваша сладость..." Скільки буде страждань і героїзму, допоки вони попливуть.
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Якою водою?! Ту нечисть в каналізацію злити треба!
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Мне очень нравятся москальские вкиды про зеленых.Москали,есть москали .через своих украинских гнид хотят ослабить Украину.
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ага . а Цензор.нет прям с первого дня войны был самым промоскальским ресурсом . да ? Кто хочет продавать воду в оккупированный Крым и довести страну до дефолта - Цензор.НЕТ 9129
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Цензор всегда был порохоботским ресурсом. А от порохоботов до московских гэбистов рукой подать.
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ну точно так - "армія, мова, віра" 100% лозунг московских гэбистов
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Украина - это зеленые клоуны-бенинцы?!! У вас лапти из-под штанов торчат...
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зебобики а вы уже заучили москальскую тантру " вывсеврете " ?
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Коли ворог хоче знищити вашу державу та поработити ваш народ, він завжди до цього залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів, останні прекрасно можуть бути і першими і другими і третіми і одночасно приховувати, що вони жиди , маскуючись під той народ, над яким нависла загроза.
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ненавидел их с ДЕТЫНСТВА !!! вонючие , зубы лошадинные и по жизни ХИТРОЖОПЫЕ воры !!!
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Предлагаю способ доставки воды в Крым
На дамбе в Херсонской области набираем воду в цистерны, далее Ж/Д и/или автомобильным транспортом везем в Харьковскую область, переходи границу с РФ, далее по территории РФ, а затем по мосту в Крым.
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зачем так усложнять? в краснодарском крае же проще набрать?
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насправді в пінічний Крим саме так воду і возять, автоцистернами з України. уже декілька років
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ты о себе в кибуце думай. мы сами как-то разрулим
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Для євреїв головне заробляти гроші,а Україна якраз та територія.де на лохах можна заробляти. Ну що ж ---ви так хотіли.
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....меня РЕАЛЬНО уже утомил этот ......дяра ПАРХАТЫЙ !! езжай в Хайфу и е.....там мозг МЕСТНЫМ !!!
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Нужно продавать в Крым воду в бутылках - как гуманитарную помощь крымчанам.
И все!
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пускай МОЧУ пьют , а не в бутылках воду !!! х....я !!!
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я вас в ШКОЛЬНОЙ параже ЗАСТАВЛЯЛ дерьмо жрать ((( и вы ЖРАЛИ !!!
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а я бы дал воду в Крым
в обмен на полный и абсолютный уход с донбасса
отравил бы и дал...
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Гниды плешфюрера не унимаются!.Чем хуже Украине,тем они злорадней!
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Всем, кто хочет подавать воду в Крым -
бассейн наполненный водой, тазик с бетоном на ноги и в бассейн.
Вода ваша !! Хоть пейте, хоть подавайте.
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Я бачу тільки один варіант з подачею води в Крим. Подати воду влітку, але з кишечною паличкою)) І подати на кілька днів, а потім знов перекрити - хай вони обіс...уться там!
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вообще перегородить днепр. закрыть створы и нехай усе у черном море подыхають
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Жесть, чувак уже в экран не влазит, но речь стала спокойней.
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