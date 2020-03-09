 Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании Антона Столярова и Анастасии Усенко для Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, которые выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании.
Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко покупает полторы тысячи тонн цемента.
Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.
Как выяснили журналисты, селяне собрались сами, так как юрист из киева сообщил им, что тогдашний руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Но такое собрание незаконно.
Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.
На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, - юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.
Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.
Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся щедрыми спонсорами партии "Слуга народа". Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.
Напомним, в апреле 2019 года Нацполиция сообщала о том, что в Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.
природжений стратег та дипломат! школа 95-го кварталу!
одне "Розсміши коміка" чого варте, я вже не кажу про Голобородька!
Що тут дійсні факти, а що він придумав - ще потрібно буде розбиратися.
Ще раз: якійсь факти там є, це навряд чи можна заперечити (судячи з того, що я пригадую, як селяни того кооперативу справді, весною перед парламентом кіпішували). Наскільки глибоко факти відповідають дійсності - інше питання.
докерувалися
Давно эта тема ходит что спонсировали Зе не очень чистые деньги и в спосорах не ангелы
Даниил Монин
7 ч. ·
Ну что. Все что было скрытым теперь стало явным. Слуги народа таки решили опубликовать свое безумие. Но Марьян Заболоцкий как автор решил не нести одиночную ответственность за тотальное убийство сельхоз производителей и подписал ещё 36 слуг.
Все что написано было в моем посте - все осталось в этом законопроекте . ...встречаем 3131 на сайте ВР... Атомная бомба от Слуг народа сельскому хозяйству!
Даниил МонинПодписаться
19 февраля в 19:57
Атомная бомба сельскохозяйственным производителям. Лонгрид.
Как я вчера говорил, Министерство Финансов записало себе в план цели 6.2 , которая звучит как Уменьшения налогового давления и уменьшения времени на администрирование налогов - задачу Усовершенствование процедур оплаты за землю. (смотри вчерашний мой пост). И вот мне пересылают подготавливаемый в режиме совершенной секретности Проект Закона как раз по этой теме, с названием, в стиле текущей власти : щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.
Хотите понимать как выглядит усовершенствование процедур по оплате на землю? Рассказываю.
Слуги народа решили ввести новый налог под названием Поставленное налоговое обязательство, которое регламентирует что Каждый Производитель или владелец земли обязан будет платить минимум 8% от нормативной стоимости своей сельхозземли!!! Более того это обязательство даже не отменяет земельный налог, который сейчас по нормам текущего налогового кодекса устанавливается местными советами и должен быть в пределе от 0.3% до 1% от нормативной стоимости земли. Таким образом базовое повышение налоговой нагрузки на землю составляет от 8 до 25 раз!!!
Таким образом при средней нормативной стоимости земли в 25-30 тыс гривен и имея сельхозземель в размере 40 млн гектаров, Слуги народа хотят собирать не мало ни много 100 млрд гривен обязательных к уплате Налогов на землю. Фактически это 2.5% ВВП по ВВП 2019 года. Огромное увеличение налоговой нагрузки проводимое конечно в рамках цели Уменьшение Налогового давления по Минфиновски )))))
Но это еще не все… Слуги Народа подумали еще и об самых мелких селянах имеющих до 2-х гектаров земли… Ранее выращивание продукции самых мелких имели льготы… Теперь эту льготу хотят сократить до 0.5 га… или 50 соток!!!
Да Слуги конечно предложили что налог можно уменьшить через вычет других оплаченных налогов, но мы же все понимаем, что фермеры и самые мелкие пострадают в первую очередь. Ведь там работа обычно проводится в виде всего домохозяйства и конечно нет выплат Налогов в виде зарплат своим родственникам.
Но это еще не все… Я специально вчера пообщался по поводу животноводства и мне сообщили что в среднем животноводство требует на одну корову от 0.5 до 1га земли с учетом заготовки кормов и выпаса животных. Что это означает? Что при средней стоимости поставленного налогового обязательства в 2500 гривен за гектар, получение дотаций на корову в 1500 гривен выглядит как надсмешка идиотов. Все это приведет только либо к еще большему уменьшению поголовья скота, либо же увеличению себестоимости молока… а значит и сыров, которые уже итак не выдерживают конкуренцию, с учетом завышенного курса гривны и наличия дотаций в странах Европы!! Таким образом Слуги Народа хотят уничтожить своими действиями еще одну отрасль, наивно думая, собрать побольше денег в свой бюджет…
Ну а что с упрощением администрирования? Вы представляете эффект когда 7 млн владельцев паев получат письма счастья с расчетом сколько они должны будут заплатить за свой пай?. В тоже время Законопроект предполагает , что если ты продал землю или сдал в аренду, то платить обязательство будет тот кому ты сдал.
Как Вы думаете что будет со стоимость сельхозземли когда огромное количество паев или мелких участков с 0.5 до 2 га выставят на продажу, нежелая платить огромнейшие аппетиты государства? Конечно же цена вместо того чтобы вырасти - Просядет причем серьезно!!!
Но вероятно это и есть цель авторов этого законопроекта … Надо же както заставить продать свои паи… или сдать паи в аренду за бесценок (ведь если не сдашь то получишь огромный налог)… Вот придумали как вместо того чтобы развивать фермерство за земле - его уничтожить и оставить исключительно крупно товарное производство!!!
Или может это подготовка к Голодомору 2.0?