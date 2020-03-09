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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киевская область (1877) рейдерство (855) Богдан Андрей (270) Слуга народа (722) Сольский Николай (13)

 Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского. ВИДЕО

Более тысячи гектаров земли в Киевской области больше десятка лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока однажды на фиктивных сборах не выбрали нового руководителя.

Об этом говорится в расследовании Антона Столярова и Анастасии Усенко для Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

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Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, которые выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании.

Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко покупает полторы тысячи тонн цемента.

Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.

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Как выяснили журналисты, селяне собрались сами, так как юрист из киева сообщил им, что тогдашний руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Но такое собрание незаконно.

Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, - юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.

Глава ОП Богдан и слуга народа Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского 01
Скриншот YouTube Bihus.info

Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.

Глава ОП Богдан и слуга народа Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского 02
Скриншот YouTube Bihus.info

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Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся щедрыми спонсорами партии "Слуга народа".  Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.

Глава ОП Богдан и слуга народа Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского 03
Скриншот YouTube Bihus.info

Напомним, в апреле 2019 года Нацполиция сообщала о том, что в Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.

Источник: https://censor.net.ua/v3180315
 
   
 Топ комментарии
 
сейчас налетят зебобики отстаивать честь Шмаркли... Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского - Цензор.НЕТ 116
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Новиє ліца зебілів зробили разом. Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского - Цензор.НЕТ 2407
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сейчас налетят зебобики отстаивать честь Шмаркли...
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Прям как в том фильме. Я председатель общества трезвости, у меня природная краснота лица Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского - Цензор.НЕТ 3977
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Та он наверно не похмелился. Чет у него видок помятый какой то.
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отета зюзя наймудріший!
природжений стратег та дипломат! школа 95-го кварталу!
одне "Розсміши коміка" чого варте, я вже не кажу про Голобородька!
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Там, по-моему, у каждого политолога и политика есть своё общество трезвости, или кружок психического здоровья, или клуб интеллектуалов.
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Мне истересно, а если завтра пройдет опровержение, ты все равно будешь подпердывать. Притом - по любому поводу. Реально - 5 хопеек.
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Яке "опровєрженіє"? Це Васильківський район, тут всі знають про цю ситуацію. І тітушню Богдана в Гребінках ловили- прийняли півсотні озброєних бойовиків.
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а не вы ли дрочили на бихуса когда он серил на пороха?
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Це було в інтернеті, допоки Омнаський не став презЕдентом, а богдаша особистим секретут- шептуньком велічайшего. Потім її підчистили. Та прибрати інформацію зі "світової павутини" неможливо
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То якійсь пісць... Ця краіна колись відштовхнеться курва від 90 х років ??? І вважаетє що іноземні інвестори просто в черзі стоятимуть щоб вкласти в укр бізнес бабло ???Забути! В Зімбабве адекватні бізнесмєни не вкладають
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без інвестняні - ніяк . Ну, і відстьогувати з бізнесу треба...
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Если инвестняня - Богдан, то как же ты ее трахать будешь?
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Если руководителем страны избирают клоуна, нужно быть готовым к тому, что страна превратится в сра...ый цирк с запредельным уровнем коррупции.
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Бігусу не довіряю. Бачу, в нього така схема: десь-щось було - інше придумає.
Що тут дійсні факти, а що він придумав - ще потрібно буде розбиратися.

Ще раз: якійсь факти там є, це навряд чи можна заперечити (судячи з того, що я пригадую, як селяни того кооперативу справді, весною перед парламентом кіпішували). Наскільки глибоко факти відповідають дійсності - інше питання.
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Это не кино а реальность Зе в кино мачо а в жизни просто Вова не брезгующий криминальными деньгами в стадии наполеона
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"Коломойский: Зеленский - "циничный бизнесмен""
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сколько таких отжимов в аграрном комплексе идет при Порошенку я 10 случаев насчитал когда титушки били селюков
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только порошенка они не спонсировали
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зеля не отстает! значит и зеле можно, логика зебила
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Штанці перевір. Здається Порошенко наклав тобі туди.
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Зелені так завзято взялись за землю... Вас там і прикопають . Треба бути повним і конченим імбецилом, що б не розуміти сакральну цінність такого ресурсу для українців.
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Помните фантазии Зели про каких-то инвесторов со 100 млн долларов/евро, которым он лично предоставит куратора? Всегда почему-то вспоминаю, когда такие статьи про удачные инвестиции собственных граждан в украинскую экономику читаю, вроде этой.
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мелкие жулики с откатом ***********, а-ха-хааааа... )
докерувалися
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Хотел бы я посмотреть на то, шо останется от рейдеров после попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства в Штатах.
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Залежить від того, куди прилетить шротом з шотгана. Якщо у голову - буде рейдер без голови, наприклад...
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Сурйозно. Тут рейдерів доведеться збирати по фрагментах...
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Угу. Фырррр - и пара кило свинца улетела встречи искать
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Ви думаєте, що вибрана "мудрим" нарідом монобільшість "слуг" проголосує ЗА імпічмент Янелоха Оманського?
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тануна... повырывали всего из контекста... богдасик вообще безупречен, как бубочкина ленка. При чем тут ленка и безупречность, спросите вы. А при том, что жена бубочки вне подозрений... и богдасик тоже. И что с того, что он рос асоциальным элементом, в школе курил папиросы, матерно ругался и стрелял из рогатки. Кто теперь предъявит. Тем более, бубочкину кампанию финансировал... кстати, теперь он, как покинутая третья жена в гареме. Должно быть, обидку затаил? Вот бигусу длинноносому и стали известны некоторые грешки, косвенно касающиесы бубочки... ну и ленки евоной... и этой, как ее, менделихи безнадежной...
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А в якому смислі вона =безнадьожна= ? Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський зробили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5714
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Повторюю: НЕГАЙНО накрути оці 50 круток собі на писюна.
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Як тільки відкриють ринок землі такі захоплення будуть масово відбуватися по всій Україні. Сольський якраз і є головою аграрного комітету Верховної Ради, саме він активно ********** ринок землі.
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ой как неожиданно и не надо переходить на личности
Давно эта тема ходит что спонсировали Зе не очень чистые деньги и в спосорах не ангелы
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А ось ще щедре покращення для людей від ЗЕ БЛ

Даниил Монин
7 ч. ·

Ну что. Все что было скрытым теперь стало явным. Слуги народа таки решили опубликовать свое безумие. Но Марьян Заболоцкий как автор решил не нести одиночную ответственность за тотальное убийство сельхоз производителей и подписал ещё 36 слуг.
Все что написано было в моем посте - все осталось в этом законопроекте . ...встречаем 3131 на сайте ВР... Атомная бомба от Слуг народа сельскому хозяйству!



Даниил МонинПодписаться

19 февраля в 19:57

Атомная бомба сельскохозяйственным производителям. Лонгрид.
Как я вчера говорил, Министерство Финансов записало себе в план цели 6.2 , которая звучит как Уменьшения налогового давления и уменьшения времени на администрирование налогов - задачу Усовершенствование процедур оплаты за землю. (смотри вчерашний мой пост). И вот мне пересылают подготавливаемый в режиме совершенной секретности Проект Закона как раз по этой теме, с названием, в стиле текущей власти : щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.
Хотите понимать как выглядит усовершенствование процедур по оплате на землю? Рассказываю.
Слуги народа решили ввести новый налог под названием Поставленное налоговое обязательство, которое регламентирует что Каждый Производитель или владелец земли обязан будет платить минимум 8% от нормативной стоимости своей сельхозземли!!! Более того это обязательство даже не отменяет земельный налог, который сейчас по нормам текущего налогового кодекса устанавливается местными советами и должен быть в пределе от 0.3% до 1% от нормативной стоимости земли. Таким образом базовое повышение налоговой нагрузки на землю составляет от 8 до 25 раз!!!
Таким образом при средней нормативной стоимости земли в 25-30 тыс гривен и имея сельхозземель в размере 40 млн гектаров, Слуги народа хотят собирать не мало ни много 100 млрд гривен обязательных к уплате Налогов на землю. Фактически это 2.5% ВВП по ВВП 2019 года. Огромное увеличение налоговой нагрузки проводимое конечно в рамках цели Уменьшение Налогового давления по Минфиновски Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський зробили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5991)))))
Но это еще не все… Слуги Народа подумали еще и об самых мелких селянах имеющих до 2-х гектаров земли… Ранее выращивание продукции самых мелких имели льготы… Теперь эту льготу хотят сократить до 0.5 га… или 50 соток!!!
Да Слуги конечно предложили что налог можно уменьшить через вычет других оплаченных налогов, но мы же все понимаем, что фермеры и самые мелкие пострадают в первую очередь. Ведь там работа обычно проводится в виде всего домохозяйства и конечно нет выплат Налогов в виде зарплат своим родственникам.
Но это еще не все… Я специально вчера пообщался по поводу животноводства и мне сообщили что в среднем животноводство требует на одну корову от 0.5 до 1га земли с учетом заготовки кормов и выпаса животных. Что это означает? Что при средней стоимости поставленного налогового обязательства в 2500 гривен за гектар, получение дотаций на корову в 1500 гривен выглядит как надсмешка идиотов. Все это приведет только либо к еще большему уменьшению поголовья скота, либо же увеличению себестоимости молока… а значит и сыров, которые уже итак не выдерживают конкуренцию, с учетом завышенного курса гривны и наличия дотаций в странах Европы!! Таким образом Слуги Народа хотят уничтожить своими действиями еще одну отрасль, наивно думая, собрать побольше денег в свой бюджет…
Ну а что с упрощением администрирования? Вы представляете эффект когда 7 млн владельцев паев получат письма счастья с расчетом сколько они должны будут заплатить за свой пай?. В тоже время Законопроект предполагает , что если ты продал землю или сдал в аренду, то платить обязательство будет тот кому ты сдал.
Как Вы думаете что будет со стоимость сельхозземли когда огромное количество паев или мелких участков с 0.5 до 2 га выставят на продажу, нежелая платить огромнейшие аппетиты государства? Конечно же цена вместо того чтобы вырасти - Просядет причем серьезно!!!
Но вероятно это и есть цель авторов этого законопроекта … Надо же както заставить продать свои паи… или сдать паи в аренду за бесценок (ведь если не сдашь то получишь огромный налог)… Вот придумали как вместо того чтобы развивать фермерство за земле - его уничтожить и оставить исключительно крупно товарное производство!!!
Или может это подготовка к Голодомору 2.0?
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За групове ..., повинен відповісти кожний хто відав свій голос за піратство
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Гопники дорвались к власти! То ли еще будет!
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