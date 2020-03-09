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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4835) Шевченковская премия (64)

 Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".

"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - заявил Зеленский в своем выступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прохасько, Кияновская, ДахаБраха, опера "IYOV": стали известны лауреаты Шевченковской премии-2020

Источник: https://censor.net.ua/v3180309
 
 
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Без осла уже и вода скоро не освятится...
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И ленточки начнет лезть везде перерезать, как свыночолый гетьман?
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Опущена когутня, яка кукарікала: «чуть чьто нітак пойдьот, СКІНЄМ КАК СЬІВАВА», як там справи, обсоси? Коли скидати підете? До того, як рузкійваня викидувати з хати прийде, щоб в неї заїхати, чи після? У@@бки.
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"Стреляют, ну, постреливают". Зеленский назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/strelyayut-nu-postrelivayut-zelenskiy-nazval-voynu-v-donbasse-zamorozhennym-konfliktom-1490329.html

Значит постреливают? Да нет это с подачи этого клоуна расстреливают наших ребят.
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головне, щоб він усвідомлював, що це не тренер збірної України з футболу))
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Любит Зеленский по церемониям ходить. То там нальют, то там нальют. Вот работать - не любит, да и не работал никогда.
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Интересно, как мог помочь президнт, когда никогда не работал, бедной стране? Ответьте кто нибудь.
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Зебілки вищали, що =оно - успєшний менеджер=.
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Назвіть хоч одного президента, будь якої країни, який би по залі парламенту ходив з охороною.
Це ж треба так боятися. Яке ж воно гидотне!!! Недаремно його називають сцикло.
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Бідний Тарас.
В могилі перевертається.
Юде-україноневисник, ворог України взяло участь у церемонії вручення Шевченківської премії.

Ото так, Батьку, як ти й казав: сидить ворог в твоїй хаті і сміється з тебе (с). І не просто сміється - а вищирюється, шкіриться, думає, що здолав.

Від РОКу і від мене:


Рух Опору Капітуляції

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сiм'ї великій,
В сiм'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
З Днем народження, Тарасе, Пророк та Будитель нації!
#РОК #Шевченко
Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии - Цензор.НЕТ 5222

Нація прокинулася.
І або хай спробує розбудити населення-біомасу або бере справу в свої руки так, щоб організми навіть не смикнулися і не сміли пискнути.
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Він знає хоч один український вірш ?
Я вже не кажу саме про Шевченка.
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ну как так, как во всех видео он умудряеться выглядеть как идиот, вот как, ну что это талант или он таким родился и уже не исправить, не переучить!
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