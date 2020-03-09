 Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".
"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - заявил Зеленский в своем выступлении.
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Значит постреливают? Да нет это с подачи этого клоуна расстреливают наших ребят.
Це ж треба так боятися. Яке ж воно гидотне!!! Недаремно його називають сцикло.
В могилі перевертається.
Юде-україноневисник, ворог України взяло участь у церемонії вручення Шевченківської премії.
Ото так, Батьку, як ти й казав: сидить ворог в твоїй хаті і сміється з тебе (с). І не просто сміється - а вищирюється, шкіриться, думає, що здолав.
Від РОКу і від мене:
Рух Опору Капітуляції
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сiм'ї великій,
В сiм'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
З Днем народження, Тарасе, Пророк та Будитель нації!
#РОК #Шевченко
Нація прокинулася.
І або хай спробує розбудити населення-біомасу або бере справу в свої руки так, щоб організми навіть не смикнулися і не сміли пискнути.
Я вже не кажу саме про Шевченка.