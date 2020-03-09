 С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: naparise.com

Дмитрий Фирсов родился 05.01.1980 года. С первых месяцев войны ушел добровольцем на фронт в составе батальона "Донбасс", участвовал в эвакуации побратимов из "Иловайского котла". С конца октября 2014 г. проходил службу в 93-й бригаде. Прошел бои за Донецкий аэропорт за опорный пункт "Муравейник" (высота 93-17 возле взлетной полосы ДАП), бои за Бахмутку, в районе Новотроицкого, Новоселовки Второй. Летом 2015 года во время боев за Невельское был контужен в результате подрыва БМП, в ноябре 2014 г. был ранен во время проведения разведки возле поселка городского типа Старомихайловка. Награжден медалью "Захиснику Вітчизни". Принимал участие в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve (в Германии). Из-за войны переехал с семьей в город Винница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Виннице объявили день траура по погибшему на Донбассе лейтенанту Дмитрию Фирсову

Похоронили Дмитрия Фирсова на Аллее Славы центрального кладбища Винницы. У Героя остались жена и сын.



























Фото: misto.vn.ua, naparise.com