 "Девочку не трогайте": как Мендель 6 раз подставила Зеленского. ВИДЕО

Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде?
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Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.
интересно дотяни ли до конца срока? или будут досрочные)))))
каждодневные зашквары шоблы нелоха уже начинают вызывать рвотные рефлексы))))
А може в цьому і є мета? Ліквідація України як самостійної держави і дискредитація такої посади як президент України. Це дуже правдоподібна теорія.
а главное - в ЧЁМ?))
или думаешь, она туда взята по другим критериям))
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/
Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/