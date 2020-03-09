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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4828) Мендель (61) Данилюк-Ярмолаева (4)

 "Девочку не трогайте": как Мендель 6 раз подставила Зеленского. ВИДЕО

В очередном выпуске нового проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывает по полочкам очередной скандал, связанный с гуру коммуникаций президента Владимира Зеленского - Юлией Мендель.

Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде? 

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.

Источник: https://censor.net.ua/v3180212
 
   
 Топ комментарии
 
какой "янелох", такая и мандель, и все остальные в зебильной каманде..
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Не похож он на дурака.

Скорее - сцыкло, не патриот, негодяй и подлец.
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Азиров ездил у вагине - не каждый это сможет, а лишь немногие.
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На самом деле, я рад что Зеленский президент с 73 %,именно такой ЛОХторат должен быть у нищебродов мнящих себя Рузвельтами Черчиллями ...
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Как на арене цирка называется женщина, отвлекающая сиськами от манипуляций фокусника?
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през медленно и уверенно идет ко дну)))))
интересно дотяни ли до конца срока? или будут досрочные)))))
каждодневные зашквары шоблы нелоха уже начинают вызывать рвотные рефлексы))))
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Согласна) только ко дну оно идет не медленно
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Дегенерат ЗЕянелох з гнусавим голосом підібрав собі і команду дегенератів, у тому числі і цю шлендру.
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Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде? Источник: https://censor.net.ua/v3180212

А може в цьому і є мета? Ліквідація України як самостійної держави і дискредитація такої посади як президент України. Це дуже правдоподібна теорія.
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зекретин и без этой дуры подставляется не хило, а то что ему в этом мокши помогают -бесспорно... хотят кума пуйла у нас в президентах, так что мы не должны позволить идиотам голосовать -только самая настоящая Хунта на лет пять.
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Да лучше не пять, а все двадцать. Ибо Ху*ло имеет свойство долго существовать.
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а как ты представляешь "профессионализм" у мендель?
а главное - в ЧЁМ?))
или думаешь, она туда взята по другим критериям))
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Крылатую фразу одного человека на цензоре я разнесла на весь фейсбук "зеля парень не плохой -просто сцытся и тупой"))))
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разве могло быть иначе, если корреспонденты и фотограф ошиваються в москве, ?Разве нужно удивляться профкачествам мадам мендель, если на груди гордо реет ленточка " russia tody", а познания элементарной географии оставляют желать лучшего. И когда-нибудь будет совсем не удивительно, если халат окажется с перламутровыми пуговицами, выданным спецслужбами хремля.
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Маринка Данилюкова кому тільки не вилизувала. Була і за Юльку, і за Януковича. Встигла побути навіть за Порошенка. Тепер за Зєлю. А взагалі, мені її шкода. Хвора людина.
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І знову бубочку підставили. Та не підставили. Зеленський втілює план "бені-фуйла". Роблять Україну злиденною, безперспективною, для західних інвесторів, щоб злить мокшанам. Для цього вони його і "розкрутили", та до влади привели. Він і далі буде нищити Україну
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Ось що буває, коли прессекретутка - ТМ.
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та тут уже за слово мєндєль на 3 доби задібанили
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Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 1)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/

Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/
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