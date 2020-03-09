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 Общество
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Все про:аборт (44) Львов (3622) марш (557) гендерные проблемы (116) 8 марта (96)

 "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главное требование марша, который прошел во Львове 8 марта, - ратификация Стамбульской конвенции. Она направлена на предотвращение домашнего насилия и насилия в отношении женщин, защиту и поддержку пострадавших, а также на привлечение виновных к ответственности.

Как сообщил корреспондент hromadske, акция началась возле городской Ратуши, передает Цензор.НЕТ. Участники прошли по улицам Львова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове. ФОТОрепортаж

В Марше приняли участие также люди, переодетые в костюмы из антиутопического сериала "Рассказ служанки", по сюжету которого женщин забирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

"Если не делать каких-либо шагов на опережение, то украинское общество относительно прав женщин может превратиться в эту антиутопическую страну из фильма", - рассказала организатор акции Марта Чумало.

Участие в акции также принимали и мужчины. По словам правоохранителей, к ней присоединились около 200 человек. Где столько же было и полицейских. Акция прошла мирно.

Однако Марта Чумало сообщила в Facebook, что неизвестные забросали некоторых участниц акции яйцами и обругали. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.

Также смотрите: Марш за права женщин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время у городского совета три десятка человек начали акцию против абортов. "Мы организовали эту акцию, потому что выступаем против легализации абортов. Собрались, чтобы больше людей нас услышало именно сегодня. Мы против абортов", - рассказал активист Ростислав Романченко.

Отметим, что Марши женщин в Украине 8 марта прошли также в Киеве, Харькове, Херсоне и Запорожье.

Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 01
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 02
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 03
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 04
Фото: Ярема Чуйко/hromadske

Смотрите: "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3180174
 
 
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Западэнские кобиты -- то сложно... -- они все честные и гордые!

И красивые...*)
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на рынках - Ж*ОПА.. нефть на открытии рухнула на 30%))
фуйло - побежалО топится в сортире...
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А какой кайф будет утром от деревянного ! 80 за бакс возьмёт или больше ?
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...когда делать нехрен, можна и в политику поиграть.. ..сидите ото дома и борщ варите шаритесь ото где попало и с кем попало, потом ло цэрквы иты, грихы отмаливать... "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5597 ....
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Ну, львів*янки хоч блазню пригадали його "перл".
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кроме политики у тебя что то в жизни есть?
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Цiкаво, шо моя доня тэж була фемiнiсткою. Потiм вийшла замiж, вже двое дiтей, госпадрство, борщ, традiцiйни цiнностi
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Нормального мужика зустріла. Пощастило.
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На акции против абортов - одни мужики. Их шо, во Львове, заставляют аборты делать? "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 3269
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І дядьки проти абортів.
Пані, не підпускайте їх до себе без презервативів, що б вони вам не плели.
Більше того - відправляйте їх на вазектомію.
Тоді не лазитимуть на такі мітинги.
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