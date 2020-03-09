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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11813) Роттердам+ (54) Кравчук Евгения (39) Шмыгаль Денис (71)

 Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук. ВИДЕО

Если появятся доказательства и подтверждения обвинения в коррупции премьер-министра Дениса Шмыгаля, поблажек для него не будет.

Так прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+" замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

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Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере - отменила формулу "Роттердам+".

"Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения - поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента", - подчеркнула Кравчук.

Издание отмечает, что в 2017-2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию - имея при этом сверхприбыли.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.

В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Также был значительно обновлен и состав Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/v3180172
 
   
 Топ комментарии
 
Какие побоажки? О чем ты бредиш плесень зеленая?? Мы уже увидели и услышали это временное техническое недоразумение которое не успев прийти подает украинскую воду на военные базы кацапне в Крыму. Вопрос стоит только побыстрее вас сковырнуть пока капитуляция не стала необратимой!!!!
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Его гнать нахуй нужно уже за его заяву о воде в Крым!
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Какие побоажки? О чем ты бредиш плесень зеленая?? Мы уже увидели и услышали это временное техническое недоразумение которое не успев прийти подает украинскую воду на военные базы кацапне в Крыму. Вопрос стоит только побыстрее вас сковырнуть пока капитуляция не стала необратимой!!!!
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хахаха. цена нехти уже 34 )) меньше доппельдринка. неплохо, скоро и до дринка дойдёт ))
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банк Goldman Sachs выпустил прогноз, согласно которому цена Brent может упасть до $20 за барр. в ближайшие недели
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Его гнать ***** нужно уже за его заяву о воде в Крым!
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протестую. Пусть сначала отсидит по статье 111 за госизмену (там от 12 до 15 лет) и пошьет какое то количество варежек, ну или что они там сейчас делают, и потом таки да, может идти на все 4 стороны.
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и что ты с ними сделаешь? они скажут - язык, культура и история с голым задом не нужна.
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Вас нужно лишать гражданства как в Литве, ты олигофрен малорос, можешь не отвечать, с животными не общаюсь.
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щоб зебіли не робили і петю посадити не можуть і економіці кердик тільки соплі жувати це все на що вони здатні
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Ахметов всегда выбирал себе наилучших коррупционеров, чтобы повыгодней одурачивать государство. Тем более Шмыгаль совсем не по энергетике специалист.
Так надо у Шмыгаля спросить - что он делать собирается как премьер-министр. Потому что кроме Ахметова его достоинств никто не знает, похоже.
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Зато в масть. Шмаркля + Шмыгаль - куда там галантерейщику с кардиналом...
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ты что антисемит? Шмыгаль (Schmuggel идиш/нем.Контрабанда) прекрасная еврейская фамилия.
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Какая разница, если вопрос вор или не вор. Или просто левый человек.
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и я о том же. Антисемитизм, зло надеюсь ты не один из них.
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Я о том, что антиукраинизм - зло. А антисемитизма в Украине нет, в отличие от антиукраинизма, которые устроил дурачок с ишачком. Пока что.
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Антисемитизма в Украине нет это известно и ослу а вот ты не ответил на вопрос. надеюсь ты не один из них
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Ах я не увидел ты олигофрен малорос-антисемит с поста выше, можешь не отвечать, с животными не общаюсь.
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Да ладно. В СН поблажки делают даже для насильников.
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Не знаю - может Шмыгаль увлекался электроэнергетикой и продвинутый в этом плане. Иначе, какой из него директор ТЭС?
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Угу. А то, шо Шмыгаль такое желание пустить русским оккупантам в Крыму воду испытываеи, шо аж кушать не может - то таке...Ну и суки.
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..тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...страну реально превращают в посмешище мировое...ну где их таких способных только берут, все как один на подбор, один другого краше... ..
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Дурний розумного, а п'яний тверезого не *******.
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Мне кажется Ахметов немного получше будет Коломойши.
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Сейчас само время жать Россию.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.В последний раз цена нефти находилась ниже уровня в 34 доллара более четырёх лет назад - в феврале 2016 года.
Плюс: Сирия, газопровод, МН17.
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...та, то капець -- на букву пиз.
Я себе не представляю, как этим Государством дальше рулить?

-- эллекторат запросит протекторат, разве что? -- и скорей всего... *)
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Ця дурепа видно не в курсі,що справа по справі "Роттердам +" ще розглядається в ВАКС.
Відкрита жирним Сцитником .Але:Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +"
"Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +". Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-концеренції у Києві, 7 лютого, передає РБК-Україна.
"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули, - ред.), можливо, схожі", - заявив Ситник." (Але справу відкривати за Амстердам+ цей поц не спішить).

"Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в пресрелізі Euracoal, опублікованому на її вебсайті 21 вересня 2018 року.
Законність і економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.
Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".https://ukr.lb.ua/pravo/2020/02/04/449026_vaks_prodovzhiv_obovyazki_dvom.html
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Окорочка придётся жрать без помидоров.
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А с каких пор продавать электрику в Европу по европейским ценам стали считать преступлением? Эта Кравчук в курсе, что Украине надо валюта для погашения миллиардных кредитов? Да тут статья по этой Кравчук плачет! Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8379
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Гы-Гы , хорошая шутка , наверно в квартале научили.
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