 Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук. ВИДЕО

Так прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+" замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере - отменила формулу "Роттердам+".
"Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения - поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента", - подчеркнула Кравчук.
Издание отмечает, что в 2017-2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию - имея при этом сверхприбыли.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.
В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Также был значительно обновлен и состав Кабмина.
Так надо у Шмыгаля спросить - что он делать собирается как премьер-министр. Потому что кроме Ахметова его достоинств никто не знает, похоже.
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.В последний раз цена нефти находилась ниже уровня в 34 доллара более четырёх лет назад - в феврале 2016 года.
Плюс: Сирия, газопровод, МН17.
Я себе не представляю, как этим Государством дальше рулить?
-- эллекторат запросит протекторат, разве что? -- и скорей всего... *)
Відкрита жирним Сцитником .Але:Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +"
"Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +". Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-концеренції у Києві, 7 лютого, передає РБК-Україна.
"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули, - ред.), можливо, схожі", - заявив Ситник." (Але справу відкривати за Амстердам+ цей поц не спішить).
"Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в пресрелізі Euracoal, опублікованому на її вебсайті 21 вересня 2018 року.
Законність і економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.
Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".https://ukr.lb.ua/pravo/2020/02/04/449026_vaks_prodovzhiv_obovyazki_dvom.html