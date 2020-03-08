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Все про:ветераны (666) Житомир (500) похороны (1044) Ян Осока (972)

 Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, в Житомире прошло прощание с Олегом Котенко (позывной Кот), тело которого нашли 6 марта в подъезде дома.

Похоронили Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 01
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 02
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 03
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 04
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 05

Также смотрите: Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 06

Олег Михайлович Котенко (позывной Кот) родился 6 октября 1973 года, жил в Житомире. Был участником АТО, киборгом, военнослужащим разведывательного подразделения 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригады.

Тело мужчины нашли 6 марта около 15:00 в подъезде дома с огнестрельными ранениями, рядом с телом находился его охотничий карабин. Полиция расследует происшествие как самоубийство.

У него остались родители, жена и две дочери.

Смотрите также: Погибшего на Донбассе бойца 72-й ОМБр Игоря Гавриляка проводили в последний путь во Львове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3180158
 
 
 Топ комментарии
 
Поховали вже. Отже, розслідування обставин загибелі не буде.
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Повернутися- ще не все. Пережити те що зараз роблять з Україною- теж нелегко.
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Поховали вже. Отже, розслідування обставин загибелі не буде.
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у него не было мимишной фоточки с собачкой

и поэтому он президенту пох
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Зря.

Подъезд - это самое распространенное место самогубства.

Человек, решившийся на самогубство, в состоянии аффекта что делает первым делом ?

Правильно - идёт стреляться в подъезд, шоб ковры не запачкать.

Ванная ближе, но подъезд эффектнее и дальше.
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Повернутися- ще не все. Пережити те що зараз роблять з Україною- теж нелегко.
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Зеля, его смерть - на твоей совести. Как ты спишь ночами ?
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Багато американців- ветеранів в'єтнамської війни покінчили життя самогубством саме через те що зрозуміли що їхня жертва і смерть побратимів- все було марно.
Думайте.
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яке самогубство, поліця авакяга тільки обливає Героїв України різними гидкими помоями... Слава Герою України!!! Вічна пам'ять тобі, воїне!!! Співчуття близьким... (((
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Вот это и есть будующее Украины, а не та ожирелая жидовня, которая поучает нас как жить.
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Спочивай, Друже.
Співчуття родині.

Дуже хотілося б дізнатися правду.
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Перешёл, жизнь земная коротка. Хотя мутная история, почему в подъезде?
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Вечная Память! а всем "мышебратья" пускай прилетит!
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вы еще до майданам желали москалям не доброго, патриоты помогли чуркам на кавказе... прилет в вам отличный! продолжайте напрашиваться
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14 березня День добровольця !
У кожному місті, містечку та селі !

Інакше ми - ніщо !
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а ведь этот хиборг проходил проверку от Моторолы, когда шел на самый эпичный бой послемайданой украины, сохранил незалежность
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Турки всему миру показали, что турецких военных убивать нельзя

https://youtu.be/LibC2yCPthg
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нормально их можно убивать, только свиньи и турки начали лепеть фейковые перемоги
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