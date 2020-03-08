 Марш за права женщин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы выходим на Марш заставить государство услышать о наших проблемах, ратифицировать Стамбульская конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию правоохранительных органов и защиту жертв", - заявили организаторы мероприятия.
Участники акции выступают за право женщины "восприниматься человеком, а не сексуальным объектом, с такими же правами и обязанностями, с такой же ответственностью, как и мужчины".
Параллельно на Михайловской площади проводилась акция "Марш против абортов", также пришла группа женщин, которые назвались антифеминистками. Они принесли с собой траурные венки и гроб с надписью "Феминизм".
В Марше за права женщин приняла участие посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
По оценке полиции, в Марше женщин приняли участие около 2 тыс человек. Порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины.
-- Запорожець не машина, киевлянка не жена! -- я б тоже там подемонстрировал... -- за половое равноправие, между противоположными полами...*)
-- поддержал!
Про себя скажи, хоть шось -- привозной...*
Ще дві дірки є.
Ти ж старший мене, і не знаєш таких елементарних речей і досі?
Физически- не Мойо, поэтому исчо здоровый физически! Завидуют..Невыработаный-говорят..
Я ж учился..
😁
А бабищи ходят по городу, словно чумачечи)) И плакаты у них такие же))
Моей нада исчо урезать..😁
Таки с праздником!
😁
Але оця жінка може і в кошмарі приснитися.
😁
От тільки фемінізм зараз - то як боротьба з антисемітизмом, кінець кінцем перетворюється на індульгенцію для будь якого злочину. Ти жидівська морда яка пограбувала країну? Назви населення антисемітами та фашистами, а потім проси прихисток в америці. Ти шльондра яка не може дати ради своєму лібідо? Назви чоловіка сексистом, та примусь виплачувати компенсації поки
скачеш по ..уям і вбиваєш байстрюків абортамиреалізуєшся як правозахисниця.
Тут буде доречним ось таке вітання:
Некоторые, кстати, копируют до старости, потому что копирование продолжается, пока свои мозги не вырастут.