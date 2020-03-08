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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:женщины (578) Киев (18662) феминизм (25) 8 марта (93) Богачук Олег (985)

 Марш за права женщин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева прошла акция "Марш женщин". Началась она с митинга на Михайловской площади, затем участники прошли маршем до Почтовой площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы выходим на Марш заставить государство услышать о наших проблемах, ратифицировать Стамбульская конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию правоохранительных органов и защиту жертв", - заявили организаторы мероприятия.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Участники акции выступают за право женщины "восприниматься человеком, а не сексуальным объектом, с такими же правами и обязанностями, с такой же ответственностью, как и мужчины".

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Марш за права женщин прошел в центре Киева 17

Читайте: Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

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Читайте также: 83% украинцев считают главной задачей женщины - заботиться о семье, а мужчины - зарабатывать деньги, - опрос. ИНФОГРАФИКА

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Параллельно на Михайловской площади проводилась акция "Марш против абортов", также пришла группа женщин, которые назвались антифеминистками. Они принесли с собой траурные венки и гроб с надписью "Феминизм".

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В Марше за права женщин приняла участие посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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По оценке полиции, в Марше женщин приняли участие около 2 тыс человек. Порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служит более 29 тыс. женщин-военнослужащих, - Генштаб

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Источник: https://censor.net.ua/v3180145
 
 
 Топ комментарии
 
Мы больше чем наш член! Мужчина не банкомат! Мы не хотим вкалывать физическим трудом. Мы не хотим полностью содержать семью, и всё уметь делать по дому. Мы хотим равноправия чтобы женщины раздели с нами наши обязанности. Мы тоже хотим ходить на массаж, заниматься собой, быть просто красивыми, и ничего не делать!
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Почитаешь эти плакаты и понимаешь, что на самом деле вообще нет вообще никаких проблем, парад фриков и трофей...
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Тобто те, що країну знищують менше цікавить, ніж права жінок. Права у всіх людей повинні бути однаковими, бо інакше наступні демонстрації будуть за права чоловіків на росії.
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Совет форумчанПравила форума
 
...ой! Кыяночки родные...

-- Запорожець не машина, киевлянка не жена! -- я б тоже там подемонстрировал... -- за половое равноправие, между противоположными полами...*)
-- поддержал!
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Ми б вам за це погулялку вирвали. Киянки панянки серйозні. Погулять, це до деяких з "понаехавших"
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...та точно -- родился на Соломенке в 1959 году... ...понарожали понаехавшие...*)
Про себя скажи, хоть шось -- привозной...*
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... я дедушка старенький -- мне всё равно... -- мне за Идею обидно! *)
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Тобто те, що країну знищують менше цікавить, ніж права жінок. Права у всіх людей повинні бути однаковими, бо інакше наступні демонстрації будуть за права чоловіків на росії.
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Офигеть!!!..А ну по домам быстро и на кухни готовить жрачку!..мужики изголодались и дети плачут!..все законы за вас чертовки , мужика, как человека мужского пола, извели уже нафиг, теперь по заграницам понеслись "зажигать"..а ну брысь по домам,там ремень и вожжи ждут уже!!! Марш за права женщин прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 7349 Марш за права женщин прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 1830рррррррррр...
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Чому ці жінки не бораться за рівність на строковій службі,чи рівність у православній церкві?А тільки там.де їм вигідно? Я особисту за справжню рівність у правах і свободах.Бо свобод в чоловіка менше в нашій країні.
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А чего вот эта с «гендерным джихадом» не вышла где-нибудь в саудовской аравии или Иране с таким плакатиком...
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Там стремно, а вообще интересно, как будет выглядеть этот "джихад", баба с розовыми волосами взорвется на конференции физиков-ядерщиков, чтобы попасть в рай с 77 неграми???
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Вона каже що у неї не лише вагіна.
Ще дві дірки є.
Ти ж старший мене, і не знаєш таких елементарних речей і досі?
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Почитаешь эти плакаты и понимаешь, что на самом деле вообще нет вообще никаких проблем, парад фриков и трофей...
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Вот скажите мне дорогие женщины, вас в Украине ущемляют? Заставляют одевать паранджу? Не пускают на футбол, ресторан и т.д.? Зачем этот бред с парадами о равноправии нужен?
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Щоб відволікти від продажу землі та води на Крим.
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Намішали все в купу і вийшов такий собі салат.
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Приведите конкретный пример неравноправия или ущемления прав, не цифрами из какой-то статистики.
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Мы больше чем наш член! Мужчина не банкомат! Мы не хотим вкалывать физическим трудом. Мы не хотим полностью содержать семью, и всё уметь делать по дому. Мы хотим равноправия чтобы женщины раздели с нами наши обязанности. Мы тоже хотим ходить на массаж, заниматься собой, быть просто красивыми, и ничего не делать!
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Нюю , Я Умом зарабатывал..
Физически- не Мойо, поэтому исчо здоровый физически! Завидуют..Невыработаный-говорят..
Я ж учился..
😁
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Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна!
А бабищи ходят по городу, словно чумачечи)) И плакаты у них такие же))
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Каких вам исчо рехформ не вистачає,блд!
Моей нада исчо урезать..😁
Таки с праздником!
😁
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Дебілки...
Але оця жінка може і в кошмарі приснитися.
Марш за права женщин прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 7169
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сборище страшных стремных баб, трансвиститов и куколдов-баборабов.
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Какие красивые лошадки. И какие страшные бабищи с открытыми ротяками. Ужас. Во сне увидишь... Лучше бы дома сидели и людей не пугали.
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Баби подуріли, але ж весна - можна прбачити))
От тільки фемінізм зараз - то як боротьба з антисемітизмом, кінець кінцем перетворюється на індульгенцію для будь якого злочину. Ти жидівська морда яка пограбувала країну? Назви населення антисемітами та фашистами, а потім проси прихисток в америці. Ти шльондра яка не може дати ради своєму лібідо? Назви чоловіка сексистом, та примусь виплачувати компенсації поки скачеш по ..уям і вбиваєш байстрюків абортами реалізуєшся як правозахисниця.
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Давайте будемо чесно говорити.Якщо московити захоплять військовим шляхом Київ,більшість з цих жінок зроблять сексуальними рабинями.
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ты ихни рожи видел (большинства) ? я бы не повелся, даже если бы они мне деньги за секс предложили. а сами стоят с плакатами "стоп проституция". я лучше свою руку любить буду в туалете, чем таких стремных бегемотих.
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там у них бородатые горцы мужчины и китайцы. а московиты - только ныть за рососисию, вставать с колен раком, и бухать могут
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Oleg Mamont Однак нас можуть захопити.З таким населенням,як є в Україні.
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соснут балубу. пусть лучше думают о 70 миллионах официальных китайский гомосексуалистов, которые если перейдут через границу- затрахают до смерти всех кацапский мужиков от младенцев до стариков. в китае геев больше чем мужиков на расее вместе взятых.
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Oleg Mamont Зараз вже є захоплені території.Їм потрібно зсерекдини розкачати ситуацію,щоб кинути війська на Чернігов.Вони не будуть всю одразу захоплювати.а по частинах.Тому нам потрібно щось робити,щоб цього не було.
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Им пофигу, они наследники цеткин и люксембург, им не в первой в одиночку солдат ротами обслуживать.
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Да уж, современные женщины сами могут кого угодно избить и унизить!
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Лівацька шиза й комуняцьке "свято".
Тут буде доречним ось таке вітання:

Марш за права женщин прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 8165
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Welt Schmerz Ліваки,це колишні комуняки.Демократична партія США це головна лівацька помийна яма.
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Да ладно, это что? Посмотрите что у нас за Президента, кто в ВР и СНБО с КМ, были бы там эти женщины точно хуже не было бы...
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Вот это "хуже не будет" уже как-то надоело. Сколько раз еще нужно облажаться, чтобы понять, что "дна" нет?
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От скажіть хто.Чому жінок менше технарів? Зараз ж ніхто не забороняє йти на технічні професії? Навіть в тій же Німеччині,перважна більшість технарів чоловіки.
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ну когда построиш в Украине европу, свистни, я буду себя вести более толерантно.
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Oleg Mamont Якщо в нас такі мітинги проходять,значить вже Європа,хоч і бідна для більшості населення.
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этих митингующих нужно всех собрать, раздать им автоматы и отправить в лугандон на передовую. они ведь равноправия хотят ? ну вперед.
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потому что дети с детства копируют взрослых. Девочки - женщин, мальчики - мужчин. Затем копируют сказки, фильмы, книжки. Традиционно. Как вариант.
Некоторые, кстати, копируют до старости, потому что копирование продолжается, пока свои мозги не вырастут.
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Эрнесто Ча Не копіюють.Просто хлопці більші схильні до цього.Так відбулося еволюційно.
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да нет никакой половой эволюции. Оба пола эволюционируют одинаково.
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А где в Украине прав у женщин меньше чем у мужчин? Мне кажется что прав у женщин даже уже больше!
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Молодцы! Красивые и смелые! Счастья Вам!
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Ваші права в інстаграмі,тупі силіконові вівці
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ГіППерфемінізму, живленому соросами, вже на Заході затісно, намагається вкорінитися тут. Цікаво, чому тільки 2тис., а не 200тис.? Шекелів забракло, чи шкода? Велика подяка автору статті за численні фото із зображенням моральних виродків і виродкинь, від яких стає тошно.
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Понял, хотят каждый день в ресторанах кушать, как Ляшко скотыняка.
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