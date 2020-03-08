 "Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится Андрей Портнов как генпрокурор" - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат заявил в прямом эфире телеканала "НАШ", отвечая на вопрос ведущей, кто бы, по его мнению, мог быть достойным кандидатом на эту должность.

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"Мне кажется, что генеральный прокурор должен быть таким человеком с яйцами, который готов прийти, взять и по закону, и абсолютно в рамках своих полномочий заниматься расследованием преступлений. Сейчас, исходя из общения, которое у меня было с различными представителями нашей партии, околопрокурорскими чиновниками, то мне очень нравится Андрей Портнов как генеральный прокурор. Но мы понимаем, что это невозможно, как политическое решение", - сказал Дубинский.

В качестве альтернативы он предложил заместителя председателя Офиса президента Андрея Смирнова.

"Это человек, который в ОП отвечает за судебно-прокурорскую вертикаль и правоохранительные органы. По-моему, вполне прекрасный кандидат для того, чтобы пересажать всю эту шоблу", - заявил нардеп.

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Также Дубинский уточнил, что мешает назначить Портнова.

"Во-первых, это политическое решение. Если на него президент будет готов, это был бы классный вариант, я бы его поддержал. Но я думаю, что это дискуссионный вопрос, а нам нужно сейчас быстро перейти к работе Генеральной прокуратуры, как и к работе Кабмина, как и к нормальной работе парламента", - высказался политик.

Отметим, Андрей Смирнов - известный украинский адвокат. Он защищал лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, а также главного редактора пророссийского издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

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