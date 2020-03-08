 "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как заявили организаторы, по статистике Минздрава, ежегодно около 250 тыс. украинок прерывают беременность. Своей акцией они надеяться изменить ситуацию и помочь формированию культуры, посвященной защите жизни.
Акция проводится 8 марта, поскольку , по мнению участников, "больше всего одобряют аборты представители так называемых феминистских движений, декларируя борьбу за права женщин и предоставления мифического права выбора".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
Отсюда вопрос умникам - на аборты прут жертвы изнасилований? (и покушений тоже)? Это полное вранье. Просто украинским дикарям проще выбить население городка, чем думать головой.
Бо бесплатным(по велению сердца) было токо начало всеукраинского Майдана и Врадиевский Майдан, а все остальные перформансы и марши были/есть все глубоко проплачены.
Нет, я не говорю шо это плохо, некоторые из этих акций полезны нашему государству. Мне просто интересно - кто финансирует эти акции и марши. Неужели мы сами?