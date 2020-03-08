 "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявили организаторы, по статистике Минздрава, ежегодно около 250 тыс. украинок прерывают беременность. Своей акцией они надеяться изменить ситуацию и помочь формированию культуры, посвященной защите жизни.













Акция проводится 8 марта, поскольку , по мнению участников, "больше всего одобряют аборты представители так называемых феминистских движений, декларируя борьбу за права женщин и предоставления мифического права выбора".

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ