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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:аборт (43) Киев (18662) митинг (2356) 8 марта (93) Богачук Олег (985)

 "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева прошла акция "Марш против абортов". Мероприятие началось митингом на Михайловской площади, после чего участники прошли по улицам Киева к зданию КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявили организаторы, по статистике Минздрава, ежегодно около 250 тыс. украинок прерывают беременность. Своей акцией они надеяться изменить ситуацию и помочь формированию культуры, посвященной защите жизни.

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Акция проводится 8 марта, поскольку , по мнению участников, "больше всего одобряют аборты представители так называемых феминистских движений, декларируя борьбу за права женщин и предоставления мифического права выбора".

Марш против абортов прошел в центре Киева 06

Также смотрите: Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Марш против абортов прошел в центре Киева 12

Марш против абортов прошел в центре Киева 13

Также смотрите: В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш против абортов прошел в центре Киева 14
Марш против абортов прошел в центре Киева 15
Марш против абортов прошел в центре Киева 16
Марш против абортов прошел в центре Киева 17
Марш против абортов прошел в центре Киева 18
Марш против абортов прошел в центре Киева 19
Марш против абортов прошел в центре Киева 20
Марш против абортов прошел в центре Киева 21
Марш против абортов прошел в центре Киева 22

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Марш против абортов прошел в центре Киева 23
Марш против абортов прошел в центре Киева 06

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3180136
 
 
 Топ комментарии
 
Я извиняюсь, но на некоторых фото есть экземпляры, которым категорически нельзя оставлять потомство!
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Женщина должна иметь право выбора.
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
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Сам я за право аборту.Але де був мозок,коли получився заліт? Так є зґвалтування,але це переважна меншість.
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Я извиняюсь, но на некоторых фото есть экземпляры, которым категорически нельзя оставлять потомство!
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Сам я за право аборту.Але де був мозок,коли получився заліт? Так є зґвалтування,але це переважна меншість.
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Разные ситуации бывают. Кстати контрацепция дает не 100% гарантию!
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100 процентную гарантию дает манная каша "Марш против абортов" прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 462
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..., как абсолютно бесполезный продукт питания "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 156
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Интересно а почему нету маршев против секса,небудет секса небудет и абортов.Или вообще запретить секс в Украине на Государственном уровне а размножаться только с разрешения правительства уплатив патент,акциз,налог и пенсионный фонд с налогом.
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Женщина должна иметь право выбора.
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
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Если не хотят делать аборт, то пусть не делают. Но другим, кто стал жертвой изнасилования, то зачем такое?
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покажи, що ти насправді проти абортів - всинови сироту!
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Треба не забувати бажання зевлади не платити породіллям.
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блин, от этих марширователей точно зря родили...Уровень рождаемости в развитом обществе зависит напрямую только от уровня благосостояния... а любые запреты только порождают коррупцию...Или им ее мало?
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Расскажи это беженцам в Европе и их родителям, что делали их ещё там...
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а каким боком беженцы в Европе к абортам в Украине?
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Я о том, что т.н. "развитые общества", размножатся не спешат.
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римме зеленской,43 года назад следовало бы сделать аборт... Теперь жизнь 40-миллионной страны под угрозой из-за идиота, которого она родила.
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Вот смотрю я на эти марши, разного окраса, и у меня сам собой рождается вопрос к их участникам, - сами ложитесь друг под друга, сами долбите один одного в пикантное розовое место (это гомикам вопрос), сами отдаётесь в подсобках и в парадных, на детских площадках и т.д. Сами залетаете, а потом какие то марши устраиваете. Девушка воспитанная и образованная (наличие диплома в расчёт тут не принимается, вон у нас писюанист в презах ходит, и диплом имеет, а толку с этого ни какого, и причина этого тупизма лежит на поверхности и всем образованным людям понятна) На чьи деньги гуляете по улицам с этими флагами и транспарантами?
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В 2018 году легальных абортов 46 552 штук. (ВОЗ) Нелегальных - никто не знает, пишут, что в разы больше. В 2018 году зарегистрировано 222 изнасилований и покушений на изнасилование.
Отсюда вопрос умникам - на аборты прут жертвы изнасилований? (и покушений тоже)? Это полное вранье. Просто украинским дикарям проще выбить население городка, чем думать головой.
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Мне интересно, а кто оплачивает эту лабуду?
Бо бесплатным(по велению сердца) было токо начало всеукраинского Майдана и Врадиевский Майдан, а все остальные перформансы и марши были/есть все глубоко проплачены.
Нет, я не говорю шо это плохо, некоторые из этих акций полезны нашему государству. Мне просто интересно - кто финансирует эти акции и марши. Неужели мы сами?
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