 Три человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля и Peugeot под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские рассказали, что предварительно, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжал на перекресток со второстепенной дороги. Именно там и произошло столкновение. От удара грузовик и легковушка вылетели в поле.
Peugeot фактически разорвало на куски. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал. Автомобили не мешали проезду автомобилей, но на время проведения следственных действий полицейские перекрывали дорогу.