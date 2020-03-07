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 Политика Украины
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Все про:отставка (2555) Гончарук_Алексей (802)

 Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук. ВИДЕО

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук обратился к украинцам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гончарука в Фейсбук.

"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ, однако много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромис с совестью, всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу.

Я благодарной нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованое ради успешного будущего нашего государства", - сказал экс-премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я ни разу не получил незаконную команду, - Гончарук поблагодарил Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3180085
 
 
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Спроси у ЗЕбилов, это ж они голосовали за это Шапито, наверно они в курсе куда они двигаюца..
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"В субботу, 7 марта, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Лиссабон.Об этом узнали журналисты издания "Страна", которые обнародовали соответствующую фотографию бывшего главы правительства в самолете."
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А чего же ему не летать по Европам? Наработался , наворовался, премий себе и дружкам клоунам понавыписывал и гуляй Вася.
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Уймите этого дебила, оно все еще в экране телевизора сидит? Не наработалось? За полгода спустил весь бюджет и экономику в канализацию и еще что-то вякает? Наглось нынешней зеленой чмошни зашкаливает.
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Хай там і сидить. Напрацювалося і з баблом від,їхало.
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Гончарук - пів біди. Могло бути й гірше.
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Поки будуть у владі олігархічні ляльки, доти і біда буде в Україні.
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И куда оно двигалось, на самом деле? Какие цели были обозначены? И куда сейчас двигаемся? при Порохе - ЕС, НАТО.
А сейчас? В "чтобы было лучше" - я такого места не знаю. Кто знает?
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Вы с вашим шефом уже натворили столько, что будущее Украины зависит от "наступников" и от того как быстро они смогут справится с вашим наследием.
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Нове покоління є , а результату немає, купили вас бариги з потрохами.
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"от нашей команды зависит успешное будущее Украины"

дуже залежить, дуже!
якщо зедрисня не здрисне - нам хана
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Не люблю, коли читають з суфлера. Фальшиво якось. Вчіться у великої пані Фаріон. Вчіться щирості, вчіться всьому.
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Главный вопрос -- Что они там все курят или нюхают во главе с бубочкой?
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Голобородько в фильме "Слуга народа" послал МВФ в опу. В реальности МВФ послало в опу Зеленского и всю его гоп-компанию из "квартала95"
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Уряд занадто мало пропрацював, шоб можна було оцінювати його роботу.
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ДАЙТЕ ЕМУ ЕЩЁ ВРЕМЯ!!!!! Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 509
Впрочем лечится вам надо, батенька. Электричеством. Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1620
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Новий уряд абсолютно антиукраїнський...він точно не буде кращим за цих наївник хлопчиків та дівчаток.
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Идиот в жилетке - вот полная характеристика этого слуги зеленского.
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Зоологи, подскажите, бывают ЗЕлёные козлы? Орнитологи уверяют, что дятлы ЗЕлёные существуют, ареал обитания совпадает с территорией Украины. Называются ЗеДятлы. А вот козлы ЗЕлёные есть в природе?
Если нет, то, что блеет этот козёл?
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Есть, они не могут не есть. По статистикі тільки в Україні їх 73%.
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А де зебіли подівалися? Так хотів їх зі святом привітати.... 8 березня....
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Немного выше. Говорят, что мало этот уряд поработал. поэтому оценивать их "работу" нельзя. Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3238
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Традиционный в таких случаях синдром непризнанного гения.
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Источник: https://censor.net.ua/v318008№5
Ага, знаємо вже куди ви там "...двигаетесь дальше, чтобы воплотить все задуманное...". Один вже "подвигался"...Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5414
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Да не надо новое поколение, нужны спецы с хорошей репутацией.
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Неееее, паря.
Ни уборщиком, ни грузчиком, я тебя к себе не возьму!

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