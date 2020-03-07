 Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гончарука в Фейсбук.
"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ, однако много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромис с совестью, всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу.
Я благодарной нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованое ради успешного будущего нашего государства", - сказал экс-премьер.
А сейчас? В "чтобы было лучше" - я такого места не знаю. Кто знает?
дуже залежить, дуже!
якщо зедрисня не здрисне - нам хана
Впрочем лечится вам надо, батенька. Электричеством.
Если нет, то, что блеет этот козёл?
Ага, знаємо вже куди ви там "...двигаетесь дальше, чтобы воплотить все задуманное...". Один вже "подвигался"...
Ни уборщиком, ни грузчиком, я тебя к себе не возьму!