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 Политика Украины
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Все про:Крым (22469) Яценюк (7800) вода (374)

 Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей. ВИДЕО

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк высказал свою точку зрения на возможность подачи воды в оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", - отметил Яценюк. 

"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждать разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно ".

"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмыгалю: Они пытаются нас переиграть".

"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинское. Потому что это и есть Украина", - подчеркнул Яценюк.

Также читайте: Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/v3180023
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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ждем свору зебилов из лахти с криками - насколько "важно и необходимо поставлять воду в Крым" Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 856
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
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А ракету ЗЕбил? "Стена" это условное название демаркации границы, которой не было.
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
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Великий зодчий стен проклюнулся Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 2413а ведь должен давно зону топтать ..
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Я бы на месте Яценюка тогда в 2014 году послал бы вас всех нахер...
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так він вас і послав - туди ! Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 3372
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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Ага.
А ісчо ето СОВСЄМ НЄ РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
НЄ ?
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Нє...Твій менталітет..))
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Чувак, стань на якорь. Шо тєбя то в одну сторону, то в другую.
То: «Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно», то «Твій менталітет..))»
Опрєдєлісь.
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Украинцы не считают, что обязаны поголовно и рьяно отстаивать любое деяние своей державы. В отличие от россиян. У нас родина, страна, держава - три разных понятия. Поэтому власть сменяема тогда и так, как это ощущает общество.

Може на мові запостити, чувак?
))
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Да нє утруждай сєбя, ти віжу і по русскі, плохо понімаєшь. Поетому пєрєчітай єщє раз:
РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.

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РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
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приспись, Порошенка, Гройсмана , Яценюка уже почти нет год за рулем, в кювет совсем другие люди тебя завезли, что у тебя шею свернуло, то тьі и смотришь на 180 градусов в другую сторону
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Хто не пам'ятає своєї історії- того чекає "свєтлоє будуніщє"!
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В общем сейчас власть информационно "дала заднюю".. Но общественности нужно держать ухо востро. И быть готовым показать власти, что вода в Крым или автономия ОРДЛО, амнистия , местные суды, силовые структуры, администрации из коллабрантов, контроль за границей и т.д. это те красные , нет не линии, а траншей наполненные не водой ,а кровью 14 тысяч погибших и раза в три, четыре больше раненных защитников и граждан Украины.
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Вопрос к яйцеголовому капитану очевидность:

- кто рюкзака беременного во власть привёл?
- кто развалил парламентскую коалицию?
- кто после своей отставки парки в колёса своим политическим партнерам все время вставлял?
- кто одел белое пальто на выборах и позволил реинкарнацию рыгоаналовских гнид, которые на майдане людей пачками в асфальт ложили? А лысый их на баррикады гнал и обнадеживал?
Кто ?!
Ото пусть сидит теперь молча под юбкой своей терезы и не вякает лысый лузер...
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Надеюсь на следующем майдане, лысая гнида, первая же пуля из аваковской помпы 12 калибра с пулей для выливания замков будет лично твоей, а не очередного Нигояна (которого посмертно ходят судить портнов, зелёная тля и венедиктова)
Как ты там пел: « куля в голову, значит куля в голову»
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ти помиляєшся. Яценюк чи не в останню чергу винуватий в риговському реванші.
До речі, утримання коаліції БПП+НФ з боку НФ ьуло проблемою не через Яценюка, а через Аваковських... Яценюк коаліцію підтримував у всьому; а Аваков робив демарші. У Авакова там було чоловік 20 своїх штиків; і ті, хто з яценюкових пройшли в ВР - вони зараз в ЄС; аваковські - в довірах майбахів... Придивись...
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Хотів би я помилятися, якби не побачив його власне розгорнуте інтерв'ю, в якому він з мстливою насолодою на пальцях розповідав як змусить кляту краіну та баригу з ним рахуватися і як всім нам ще зробить. Зробив. Тепер лізе з усіх щілин та п#здить. Кулю йому в лоба, як він і просив - мрії повинні здійснюватися.
Це ти ще не знаєш яке воно чмо останнє у побуті. В мене історій про цю гидоту - безліч
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Сеня ещё сыграет.Полагаю на следующих выборах Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 1954
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Обязательно, держи карман шире - на уровне со смишком и шарием. Где-то между ними. Если только маленький иисусик к нему не примкнёт...
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Каждая последующая власть оставляет попередников нетронутыми. Почему? Да потому, что они им нужны. Присутствие попередников помогает шельмовать тех, кто критикует новую власть!
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Ну Сеня, походу первый европолитик образовавшийся, и запал янтарём в мухах в сумбурном бульоне критики Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 1576
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ТаДа.. і сосклизнув з відповідальності..))
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К нему вообще не было вопросов,як к реаниматору делающему массаж сердца.Все понимали,що сердце ине дышали в его сторону .Как только отлягло почалось Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 6062
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Рєаманіатор своєго благополучія..))
Зрадників та проститутів ніхто не поважає..
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мене не так Яценюк ввів в ступор (його вважаю, поряд з Турчиновим, Гройсманом, Порошенком. Луценком і т.д. найвизначнішими політиками постколоніальної України), як двоє юзерів, а саме: Андерсен a4cbf7de та Лариса fb3d953c
Дивуюсь... чи то вони міняються; чи то вони були такими, а я на них дарма наїзжав...
Ну, придивлюсь... Якщо я не правий - в мене корона не впаде (її попросту нема), а то буду вибачатись...
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Нюю, корону , щоб з Вас не впала,
Совковою лопатою треба в'її..поправити..
Може вірус допоможе..
Та жартую..😁
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Зеленський І його люди діють як посібники російських окупантів... А люди хай думають що з такими нам слід робити далі...
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"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он Источник: https://censor.net.ua/n3180023

а нічо, що це одне й те ж останні шість років?
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Для питья воды в Крыму хватает!
Воды не хватает для промышленности.
Давать воду в Крым это кормить экономику оккупанта!
Любой кто начинает блеять про воду в Крым предатель!
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я знову ж, в 3408-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)

дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...
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кому нужна вода и он знает гимн Украиньі будут получать воду на границе? русской шобле чтоб не давать.
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