 Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", - отметил Яценюк.
"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он.
Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждать разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно ".
"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмыгалю: Они пытаются нас переиграть".
"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинское. Потому что это и есть Украина", - подчеркнул Яценюк.
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
А ісчо ето СОВСЄМ НЄ РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
НЄ ?
То: «Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно», то «Твій менталітет..))»
Опрєдєлісь.
Може на мові запостити, чувак?
))
РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
))
- кто рюкзака беременного во власть привёл?
- кто развалил парламентскую коалицию?
- кто после своей отставки парки в колёса своим политическим партнерам все время вставлял?
- кто одел белое пальто на выборах и позволил реинкарнацию рыгоаналовских гнид, которые на майдане людей пачками в асфальт ложили? А лысый их на баррикады гнал и обнадеживал?
Кто ?!
Ото пусть сидит теперь молча под юбкой своей терезы и не вякает лысый лузер...
Как ты там пел: « куля в голову, значит куля в голову»
До речі, утримання коаліції БПП+НФ з боку НФ ьуло проблемою не через Яценюка, а через Аваковських... Яценюк коаліцію підтримував у всьому; а Аваков робив демарші. У Авакова там було чоловік 20 своїх штиків; і ті, хто з яценюкових пройшли в ВР - вони зараз в ЄС; аваковські - в довірах майбахів... Придивись...
Це ти ще не знаєш яке воно чмо останнє у побуті. В мене історій про цю гидоту - безліч
Зрадників та проститутів ніхто не поважає..
Дивуюсь... чи то вони міняються; чи то вони були такими, а я на них дарма наїзжав...
Ну, придивлюсь... Якщо я не правий - в мене корона не впаде (її попросту нема), а то буду вибачатись...
Совковою лопатою треба в'її..поправити..
Може вірус допоможе..
Та жартую..😁
а нічо, що це одне й те ж останні шість років?
Воды не хватает для промышленности.
Давать воду в Крым это кормить экономику оккупанта!
Любой кто начинает блеять про воду в Крым предатель!
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...