 Кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Крым. ВИДЕО

Так кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Россией Крым?
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Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.
🤣
Для аналогичного завода у нас есть сырье и вода, осталось найти деньги/инвестора и построит новый завод, а на крымском полуострове пусть режут завод Фирташа на металлолом!
И не жалко им своих детей?
2 Другий публічний відпочинок Зе був уже в Одесі. 14 липня Володимир Зеленський і члени його команди скупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси.
3 29 липня у тій же Одесі Зеленський з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом на зйомках проєкту "Ліги сміху".
4 Наступна мінівідпустка Зеленського відбулася вже в грудні - в Парижі, напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Українська делегація на чолі з президентом прилетіла в столицю Франції за день до самої зустрічі, хоча це офіційні перемовини, проживання й харчування оплачується за кошт бюджету.
5 Напередодні Нового року, 31 грудня Зеленський відпочив у резиденції "Гута" в Івано-Франківській області. А вже 1 січня 2020 президента помітили на курорті в Буковелі.
6 Після відпочинку в Карпатах Зеленський на 5 днів "таємно" полетів до Оману. Про це стало відомо після публікації в ЗМІ фото з його відпочинку.
Мы будем поставлять в случае необходимости воду "украинцам" в оккупированном Крыму, - Шмыгаль.