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 Политика Украины
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 Кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Крым. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич объясняет, почему идея возобновить водоснабжение Крыма - не случайность, а тщательно планируемая правительством акция и чем она опасна.

 Так кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Россией Крым? 

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Также читайте: Кабмин будет искать технический механизм поставки воды в Крым, но он возможен только после деоккупации, - "слуга народа" Качура (обновлено)

Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179935
 
   
 Топ комментарии
 
Кушать подано, "патриЁты". Жрите теперь, суки!

Еще до начала каденции Владимира Зеленского, я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны «молдавский вариант», когда вначале - под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией - создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись.

Для осуществления в Украине «молдавского варианта», не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе.
В Киеве и без Запада обошлись, напротив - послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

Вначале, с помощью нехитрой популистской технологии, в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов.
А затем - создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде.

Потому что голосование за отставку Генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы - это и есть та самая коалиция.
Коалиция Зеленский - Коломойский - Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова.
Коалиция предательства.
Коалиция Путина.
И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.
За нее.
Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то - по глупости и недальновидности.
«Полезных идиотов» Кремля, никто еще не отменял.
Как правило, именно такие «полезные идиоты» и разрушают собственные государства.

И это вовсе не Зеленский приговор.
То, что таких «полезных идиотов» набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами, вот это - приговор.
И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше.
Дело в том, что 5 марта они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

Теперь они начнут править.
И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым - это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать.
И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко - премьером.
Сможет, если Зеленский скажет.
А потом, Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук.
Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий?
Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов.
Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку.
Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо. А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой?
А так - ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться. Не нужно сопротивляться.
Нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину.
Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году.
Кушать подано.

В. Портников
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Пусть оккупанты по крымскому золотому мосту поставляют воду. Обеспечение захваченных территорий - это их обязанность.
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Нельзя жалеть дуст для тараканов.
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Ты кусок г...на, который везде не к месту.
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Це зрада національних інтересів України!
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А что такое эти интересы ? В чем они ?
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Трохи простіше - це роздування чергової зради зрадної з нічого. Черговрий ідіотизм від ПЕСів.
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Ай да Шмаркаль! Сморкался он на всех кроме олигархов!
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Тварюка зебіловська а не премьєр. вона про кацапів думає а не про України
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А вы понимаете как нашему президенту Зеленскому сейчас тяжело. Сколько грязи на него льют всякие шавки. Он устал от ваших писанин.
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Воно вже 5 разів відпочивало. коли ще й рік не пройшов. а на Порошенка накинулись за те щось він на 3-ому році на Мальдіви з'здив. Зебубочка устала ....
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Ты или кремлевская шалава или дура конченная. твоего клована никто не заставлял быть президентом.
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Ругать нашу власть - это каждый дурак сможет. Вот ты найди за что её похвалить...

🤣
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Президенту Зеленскому надо продержатся еще не много,когда примут закон о земле то многие компании смогут купив ее надежно защитить от кто бы это не бил даже сам Путин.
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Мы верим Зеленскому и знаем что он на правильном пути.
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Все. Почався новий етап - відкритої та остаточної зради України. Потрібна загальна мобілізація громадських сил. Єднаймося!
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Если бы в голове наших правителей было хоть немножко ума, а не сплошные опилки, то с этой ситуации можно было бы вынести супер проект: не подавая воду в Крым похоронить там всё с/хозяйство и завод "Титан" в первую очередь!
Для аналогичного завода у нас есть сырье и вода, осталось найти деньги/инвестора и построит новый завод, а на крымском полуострове пусть режут завод Фирташа на металлолом!
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у коли в харанта чергово-позачергова відпустка? Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7776 Уряд сформовано можна і в Аман
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Скоро на шміыгаля польются такие же проклятья, как в адрес Зебила.
И не жалко им своих детей?
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1.На початку липня під час державного візиту до Канади президент разом із дружиною Оленою та главою свого Офісу Андрієм Богданом рвонули подивитися на Ніагарський водоспад.
2 Другий публічний відпочинок Зе був уже в Одесі. 14 липня Володимир Зеленський і члени його команди скупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси.
3 29 липня у тій же Одесі Зеленський з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом на зйомках проєкту "Ліги сміху".
4 Наступна мінівідпустка Зеленського відбулася вже в грудні - в Парижі, напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Українська делегація на чолі з президентом прилетіла в столицю Франції за день до самої зустрічі, хоча це офіційні перемовини, проживання й харчування оплачується за кошт бюджету.
5 Напередодні Нового року, 31 грудня Зеленський відпочив у резиденції "Гута" в Івано-Франківській області. А вже 1 січня 2020 президента помітили на курорті в Буковелі.
6 Після відпочинку в Карпатах Зеленський на 5 днів "таємно" полетів до Оману. Про це стало відомо після публікації в ЗМІ фото з його відпочинку.
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