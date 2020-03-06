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 Политика Украины
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Все про:Жеваго (75) Зеленский (4813) АвтоКрАЗ (5) Криклий (85)

 Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил генеральному директору АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) Евгению Черняку передать собственнику финансово-промышленной группы, в которую входит КрАЗ, Константину Жеваго, чтобы он "вышел на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", - сказал Зеленский в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, он объявлен в международный розыск, - ГПУ

Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

По данным СМИ, владельцем холдинговой компании АвтоКрАЗ является Константин Жеваго.

Источник: https://censor.net.ua/v3179927
 
 
 Топ комментарии
 
Ни разу ни коррупция1 Да зебильчики?
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а шо такое?наконец то пришел в кабмин специалист по автозаводам?

Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....

- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод

Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 2725
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выключите свет на Полтавский ГОК
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
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Ни разу ни коррупция1 Да зебильчики?
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выключите свет на Полтавский ГОК
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
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Правильно, мало в стране нищеты, беспредела и купленых судов, нада еще маме на зло часть экспорта прибить перекрыв электричество единственному не замешенному в политике крупному бизнесу? Есть еще такие гениальные идеи? Чисто по терминологии Жеваго не олигарх - у него нету своей партии и гос.телеканалов.
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ЗЕлупа, лучше связывайся с Овощем, чтобы он тебе домишко в анклаве рядышком с собой присмотрел Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 4725
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"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы". В смысле обмен Жеваго на госзаказы? Это что-то новенькое...
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у жеваго еще со времен приватизации было окружение кокаинщиков-наперсточников. повезло хапануть в 2000-е а как удержать не знали - вот и результат логичный.
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Не знаю что там было, но зайди на сайт и посмотри, в Феррэкспо весь борд директоров с Запада, Жеваго по требованию инвесторов даже с СЕО снялся.
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Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
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Шоп костю паймать нужны рукавицы имени ёжова. Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 913 Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 913
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Ну да так проще. Закон до сраки, впрочем, как всегда.
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расскажите зебилу про полномочия президента, а то он царем себя возомнил
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а шо такое?наконец то пришел в кабмин специалист по автозаводам?

Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....

- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод

Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 2725
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То то я смотрю как Львовский автобусный работает
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Борец с олигархами нижайше просит одного из них выйти на связь...Бггг Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми" - Цензор.НЕТ 4562
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До*бался, простите за лексикон, до единственного "нормального" олигарха не лезущего в политику и без телеканалов-унитазов. Ты с Мойшей и татарином попробуй разобраться "преЗЕдент".
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А че там ,украл сбежал деньги держава выплатила ,это же Зеля не со своего кошелька ... Простим ,пусть дальше ворует
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