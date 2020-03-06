 Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы". ВИДЕО

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", - сказал Зеленский в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. 5 нобяря директор ГБР Роман Труба сообщил, что Жеваго скрывается в одной из стран Европы.

По данным СМИ, владельцем холдинговой компании АвтоКрАЗ является Константин Жеваго.