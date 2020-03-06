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 Политика Украины, Общество
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Все про:деньги (789) незаконное обогащение (66) Слуга народа (718) Скороход Анна (26)

 "Платят только послушным. Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН". ВИДЕО

Бывшая "слуга народа", а ныне внефракционный депутат Анна Скороход подтвердила незаконные выплаты парламентариям от партии "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о конвертах для "слуг народа" Скороход рассказала в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале.

По ее словам, незаконные выплаты нардепам "СН" составляют от 5 до 15 тысяч долларов США. Платят только "послушным" - тем, кто на протяжении месяца голосовал согласно инструкциям руководства. Рядовые члены фракции получают за "послушность" 5 тысяч долларов ежемесячно, а нардепы, занимающие руководящие должности - 15 тысяч долларов. Деньги передаются в конвертах при личной встрече с одним из заместителей главы фракции "СН" в парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета

Источник: https://censor.net.ua/v3179890
 
   
 Топ комментарии
 
вот видите . эти слухи оказались враньем . им платят не 4 а 5 тысяч "Платят только послушным. Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 3269
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Зелебобам пофиг, они упоротые адепты уринотерапии )))
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Народный депутат публично сообщает о преступлении. Работа и обязанность силовых структур это дело изучить, иначе в будущем будут изучать их служебные преступления.
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Теперь одного из депутатов, из тех кто получал ежемесячно 5тыс. дол. взятки, скоро назначат ген. прокурором Украины. Это означает слив всей правовой системы Украины в унитаз.
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MaxPavlish@maxpavlish





Приймати міністрів пакетом - це те саме як в аптеці купляти упаковку гандонів на 12 штук
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Давно вже чутки ходили, що цим вибл....дкам платять у конверті 4 000 долярів
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вот видите . эти слухи оказались враньем . им платят не 4 а 5 тысяч
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Ага для того й курс скидували щоб більше було.
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а это уже тема другого форума - экономического
а мы обсуждаем антикоррупционные высказывания ))))

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Ну шо тут можно сказать. Такой дешевой Рады (для правящих олигархов) еще не было.
Платят миллионы. Получают миллиарды. Тут даже наркоторговля отдыхает.

Мне кажется что кто-то в этой схеме лох.
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ОНО накрыло Украину.
Под масками смешных и глупых клоунов оказался Пеннивайз.
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 13 ч

Новий, можливо останній, сезон «Слуги народу»: жанр змінюється з трагікомедії на антиутопію. Хепі-енду не буде. Прибирати знімальний майданчик доведеться довго, тяжко і некрасиво. І це не убезпечить від появи нового серіалу з новим ідіотом в головній ролі.
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Кто там ещё собирался бороться с коррупцией?
Ау, вы где?)
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Зато зеленые с шоколадной мегакоррупцией покончили...а деньги эти, они из тумбочки. Коррупция тут совсем не при чем
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Что б этим тварям деньги поперек горла стали!
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Все, що обіцяв Зеленський, виявилося обманом.
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врёт
или доказательств нет
иначе бы её евросвинарчуки в ГБР на руках занесли
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о . первый зебобик за сегодня . хорошо что заглянул а то ваши куда то разбежались

оставим в покое Скороход . врет не врет дело десятое . лучше прокомментируй высеры вашего нового премьера и остальных мудаков на счет возможности подачи воды в Крым "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 2
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нашего нового премьера "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 6551
или ты мокшанин гражданин другой страны?
считаю что давать воду в крым категорически нельзя
это единственный рычаг которым мы хоть как то можем давить на рашку
а ты шо думаешь мокшанин по этому поводу?
не стесняйся "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 4526
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моим президентом был Порох а премьером Гройсман . а после все премьеры ваши . и вы малороссы в ответе за тех кого выбрали

значит низзя давать ? а Шмыгла сказал что зя . как быть ? пойдешь против генеральной линии партии ?
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так ты теперь не гражданин Украины?))
в отказ пошёл?) и не подскажешь в каком городе вырастили и воспитали такого замечательного человека как Шмыгаль?)
...ти ще забув сказати шо сумуєшь за Парубієм "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 9996
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Нет-нет, не нашего, а именно вашего премьера.
Мы за "бубочку" не голосовали, и порохоботы не поддерживали изгнание правительства Гончарука (несмотря на то, что в считаю Гончарука просто самокатчиком в шубе).
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понятно шо нашого кацапа)
ви то яким боком з нової зеландіі до нас?)
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а за які гроші, #аналтабу розважається, а іншого #мамалюбитьшвидкість
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***, раньше хоть проХфессионалы воровали, не так обидно было, а щас кто? Клоуны)
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_Бутусов подленько удалил статью, где написано было о подготовке Кабмина к подаче воды в Крым! Ай-ай-ай, Бутусов, как некрасиво... "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 9960
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скорее всего не врет... но почему об этом сказала только тогда, когда кышнули?
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Ну как почему? Платили - молчала, да и не красиво кусать руку дающую)
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не могёт таво быть...
наш жыж бубачка сказал, шо карупции нет и таперича усе честные.
и сам бубачка тоже такой.
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А учителя есть в СН? "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 6669 Их же не обманул Организм "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 532
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Кнопкодавы малороссийские, понабрали парикмахеров и кондитеров и те за 5000 баксов страну ведут под откос.Для них это космические деньги.

Гнать их надо, и чем бустрей, тем меньше крови будет. Россия нас ведёт к гражданской войне, и с каждым днём мы всё ближе и ближе.
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То шо заносят в ЗЕРаду чемоданами баксы это факт,иначе не лезли бы туда как черви на тухлятину!
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Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН"

Интересно, а ей показалось мало? Или оказалась "непослушной", тогда сколько и кто заплатил за "непослушность". А может просто кристально честная? А вот в это не верю. "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 6214
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Иуды зеленые за серебряники богом данную землю продают. И кончат как Иуды. Мародеры отмороженые.
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Люблю партию "Слуга народа". А как в нее вступить, подскажите!
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Буду голосовать двумя руками, дайте мне десятку)))
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Перефразуючи старий антисавєцький анекдот, в оригіналі було "не вступили у ВКП(б)?"

Один вуйко іншому:
- Куме, ви часом не вступили у СН?
Той (перелякано дивиться на підошви чобіт):
- Та ви що? Де? Та ні, то вам здалося...
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В неё вступить нельзя - в неё можно только вляпаться.
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Я ні до чого не закликаю, але... за неписаними законами гідності та справедливості... ще не час для Нації взяти і скинути таку владу?
(в США право народу на повстання проти злочинної влади навіть прописане в Конституції)
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Ещё после скандальных выплат Коболеву, из "высших эшелонов власти" прозвучала мысль, что большой патриотизм и оплачиваться должен хорошо. Для того, чтоб убедиться насколько государственные "діячі" ценят патриотизм, достаточно сравнить выплаты чиновникам и к примеру военнослужащим. Всё становится предельно ясно.
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Сколько благодаря Коболеву Украина получила прибыли?
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Украинские олигархи впервые имеют президента, премьера, спикера и монобольшинство в парламенте, состоящее из несамостоятельных послушных дурачков, которым они платят зарплату, за нужные законы и решения. Причем, по меркам олигархата, зарплату они платят копеечную.
Такой подарок своим панам могли сделать только 73-х процентные дауны, которые кого-то там сделали вместе.
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А вот при честных избирателях, живших ещё при Порошенко, даже олигархов не было!
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За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси - то віддасте...
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Скорее всего это правда. Непослушным никто не платит.
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Нууу? Ііііі? Зє в курсі? )))) Чи так і бцдемо жити в Бантустані? Це взагалі то тягне на кримінальну справу проти цілого парламенту. Гидота. А нарід - ггівно.
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Это она сейчас говорит как "честная" или как "сбритая" ?
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Как в этой информации пропускается один момент. ОТКУДА ЭТИ ДЕНЬГИ !!! считаем по минимуму 250 депутатов по 5 000 долларов и общая сумма получается 1 250 000 долларов США в месяц !!! Это Зе накопили на концертах ??? Сомневаюсь, мне больше кажется из бюджета Украины !!!
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Был неприятно удивлен этим выпуском Янины--неуместный смех с куклой,которая считает зажиддя прекрасными ребятами а киву интелектуалом.
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Что-то мало. Порошенко и Тимошенко(Пинчук) своим отваливает по двадцатке.
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Стыдно что за 5 тысяч можно купить депутата. Не за 5 миллионов, а за каких-то 5 тысяч.
Понабирали всякий сброд неудачников...
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В "слугах народу" Українців (з великої літери) одиниці.
Слава нації!
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а кто ж платит, интересно? Или там совет олигархов-акционеров, использующих гандоны от слуг по своим квотам?
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вообще это очень мало и поэтому очень плохо для страны, которая воюет с **********, имеющей более 400 млрд баксов в кубышке. Если кремлядям надо будет - они скупят всю зелень в Раде с потрохами. Поэтому и наблюдаем мы ширку с ОПЗЖ, Бужанских, Дубинских и Портновых...
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Элитная хвойда Сцакалова на 5 ом анале взяла интервью у изгнанной с#чки....вопросов нет
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