 "Платят только послушным. Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о конвертах для "слуг народа" Скороход рассказала в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале.
По ее словам, незаконные выплаты нардепам "СН" составляют от 5 до 15 тысяч долларов США. Платят только "послушным" - тем, кто на протяжении месяца голосовал согласно инструкциям руководства. Рядовые члены фракции получают за "послушность" 5 тысяч долларов ежемесячно, а нардепы, занимающие руководящие должности - 15 тысяч долларов. Деньги передаются в конвертах при личной встрече с одним из заместителей главы фракции "СН" в парламенте.
MaxPavlish@maxpavlish
Приймати міністрів пакетом - це те саме як в аптеці купляти упаковку гандонів на 12 штук
а мы обсуждаем антикоррупционные высказывания ))))
Платят миллионы. Получают миллиарды. Тут даже наркоторговля отдыхает.
Мне кажется что кто-то в этой схеме лох.
Под масками смешных и глупых клоунов оказался Пеннивайз.
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 13 ч
Новий, можливо останній, сезон «Слуги народу»: жанр змінюється з трагікомедії на антиутопію. Хепі-енду не буде. Прибирати знімальний майданчик доведеться довго, тяжко і некрасиво. І це не убезпечить від появи нового серіалу з новим ідіотом в головній ролі.
Ау, вы где?)
или доказательств нет
иначе бы её евросвинарчуки в ГБР на руках занесли
оставим в покое Скороход . врет не врет дело десятое . лучше прокомментируй высеры вашего нового премьера и остальных мудаков на счет возможности подачи воды в Крым
или ты мокшанин гражданин другой страны?
считаю что давать воду в крым категорически нельзя
это единственный рычаг которым мы хоть как то можем давить на рашку
а ты шо думаешь мокшанин по этому поводу?
не стесняйся
значит низзя давать ? а Шмыгла сказал что зя . как быть ? пойдешь против генеральной линии партии ?
в отказ пошёл?) и не подскажешь в каком городе вырастили и воспитали такого замечательного человека как Шмыгаль?)
...ти ще забув сказати шо сумуєшь за Парубієм
Мы за "бубочку" не голосовали, и порохоботы не поддерживали изгнание правительства Гончарука (несмотря на то, что в считаю Гончарука просто самокатчиком в шубе).
ви то яким боком з нової зеландіі до нас?)
наш жыж бубачка сказал, шо карупции нет и таперича усе честные.
и сам бубачка тоже такой.
Гнать их надо, и чем бустрей, тем меньше крови будет. Россия нас ведёт к гражданской войне, и с каждым днём мы всё ближе и ближе.
Интересно, а ей показалось мало? Или оказалась "непослушной", тогда сколько и кто заплатил за "непослушность". А может просто кристально честная? А вот в это не верю.
"какая разница)))"
Один вуйко іншому:
- Куме, ви часом не вступили у СН?
Той (перелякано дивиться на підошви чобіт):
- Та ви що? Де? Та ні, то вам здалося...
(в США право народу на повстання проти злочинної влади навіть прописане в Конституції)
Такой подарок своим панам могли сделать только 73-х процентные дауны, которые кого-то там сделали вместе.
Понабирали всякий сброд неудачников...
Слава нації!