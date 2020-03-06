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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (1793) Одесса (5943) священник (129) ПЦУ (552)

 "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник и прихожане устроили драку в кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе. ВИДЕО

В кафедральном соборе Рождества Христова, что на улице Пастера в Одессе, возник конфликт, который перерос в драку с участием прихожан и священника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", конфликт возник из-за нарушения договоренностей о времени проведения службы между прихожанами, которые поддерживают бывшего настоятеля храма священника  Виталия Сеника и сторонниками ПЦУ.

В пресс-службе Одесской епархии Православной церкви Украины рассказали, что уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника - в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, - рассказывает представитель ПЦУ. - Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления".

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Напомним, конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается уже год, с февраля 2019. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник (отец депутата облсовета от "ОппоБлока" Романа Сеника) восстал против одесского епископа Павла и попытался взять под контроль этот храм. В итоге архиерей запретил Сеника в служении "до полного покаяния и исправления". Поддержавшие Сеника верующие обвинили Павла в "узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением". Они уверены, что имеют право избирать настоятеля и распоряжаться церковным имуществом.

Одно время сениковцы поддерживали экс-патриарха Филарета, который пытается возродить Киевский патриархат, но поссорились с ним и сейчас представляют собой обособленную общину.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179877
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня просто трэш зеленый!
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любая секта - зло. независимо от того, какому идолу или божеству она поклоняется.
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любая секта - зло. независимо от того, какому идолу или божеству она поклоняется.
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ну теперь можно - зеленый дали зеленый свет - простите за товтологию
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Вот ты и спалился, ФСБшник. Сеник - мацковский поп.
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Сеник РПЦ?
Русское православие?

У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
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И церковь превратилась в ринг,болельщики как бы есть необходимо подобрать судью и жюри . Ну просто цирк "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник и прихожане устроили драку в кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе - Цензор.НЕТ 7658
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какой тоне понятный человек одетый в рясу что то читает
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Рашисты уже даже не прячутся. Зе-утырка ждет судьба Каддафи.
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А зекраину- судьба Ливии. В лучшем случае-Венесуєлльі. Приличньіе люди уедут, бьідло с титушками задавят оставшихся.
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Батюшку распяли...в чулочках. Памятник Ленину замироточил.
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А кто это снимал с такого ракурса? Неужели.. ОН? Снимает, и прикалывается, зараза, с этих тараканов))
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Агностиком куда быть лучше ,ведь отпадает подобная проблема
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та *****
головне шо сінагога не постраждала
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Шо, не поделили хто будэ смоктати томоса ?
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