 Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время акции против политических преследований, трансляция велась на странице в сети Facebook.
"Мы сегодня по традиции с хорошими новостями. Вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда решением об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой Коломойского, который называется "Мама любит скорость", - отметил Порошенко.
"И второе решение, обязывающее ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении. И сегодня мы здесь с моей юридической командой для того, чтобы сообщить это. Потому что они боятся и прячутся, они не приходят на суд. И решением суда мы их обязываем это сделать. А если они этого не сделают - будут нести уголовную ответственность. Нас много, народ с нами и точно им это докажем, потому что их ничего не спасет", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Позже адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского "из-за лжи".
А на60-75%% семіти це сєфарди та палестинці.. а ще й деякі друзи... і шо цікаво РІЗНИХ РЕЛЕГІЙНИХ уподобань..
Тому Рябошапка і не підписував ті липові справи, які накатали Беніни та кремлівськи посіпаки.
"27 января 2019 года Александр опубликовал пост в Facebook, в котором написал, что на съезде Порошенко, который проходил в тот день, был «шанс пустить туда газ». Пост вызвал шквал критики у поклонников власти и у самой власти. В частности первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко написала, что это «за гранью» отметив, что пост сделан в годовщину освобождения Освенцима[20]. " (Википедия)
не получится.
Так что на Малую Тунгуску, Ростов то не резиновый.
- Абгам, и шо с тобой, на тебе лица нет!
- Ойц, не спгашивай, мне моча в голову удагила.
- А почему тьі весь в синяках?
- А тьі думаиш шо горшок мимо пголетел?
Меняйте админов, либо операторов ПЭОМ.
на каждую гайку найдется болт с левой резьбой?)
думали снять прокурора и Пэця ваш?) от жилетки рукава вам а не петра!))
а говорили шо петр алексеич 5 лет никуа не делал)
настала пора пожинать плоды судебной реформы) думали Пэця тупой?)))
хер мешает?
Пороходрочеры в экстазе.Значит скоро на нары.
И я рашен не ем
Неловко.
Ведь американцы столько ошибок грамматических не делают, "жертва ЕГЭ"
а один или даже не один сказочный порохобот давече утверждал что судами Портнов кэруе
продалподарил)
Меняйте админов, либо операторов ПЭОМ.
Бог любит Украину и не любит тех, кто её не любит.
Начало:
Окончание:
Ой, зелёная, сама пойдет!..
Это... а в шевченковском суде случайно нет свободных вакансий на работу? Ну хоть кем нибудь, ну хоть на пару-тройку дней, даже без зарплаты?
Дід Микола
@malitskiy_
·6 ч
Усе виглядає так, що Ердоган зрадив сирійців. Не знаю, що там Хло обіцяє, чи чим залякує за столом переговорів - але на нині знаю лише одну людину, котра змогла його обіграти. Це Порох. Якби йому цього не вдалося - то про Україну в нинішніх кордонах ми могли б тільки мріяти.
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????