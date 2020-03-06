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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18019) ГБР (1023) Дубинский (74)

 Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. ВИДЕО

Шевченковский суд принял решение, которым обязал ГБР рассмотреть и закрыть дело, а также нарушить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время акции против политических преследований, трансляция велась на странице в сети Facebook.

"Мы сегодня по традиции с хорошими новостями. Вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда решением об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой Коломойского, который называется "Мама любит скорость", - отметил Порошенко.

"И второе решение, обязывающее ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении. И сегодня мы здесь с моей юридической командой для того, чтобы сообщить это. Потому что они боятся и прячутся, они не приходят на суд. И решением суда мы их обязываем это сделать. А если они этого не сделают - будут нести уголовную ответственность. Нас много, народ с нами и точно им это докажем, потому что их ничего не спасет", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Позже адвокаты Порошенко подали заявление против Дубинского "из-за лжи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/v3179868
 
   
 Топ комментарии
 
І це ще до Європейського судочинства справа не дійшла...
Тому Рябошапка і не підписував ті липові справи, які накатали Беніни та кремлівськи посіпаки.
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Неужели ещё остались порядочные люди и патриоты Украины в судах? Первая приятная новость.Сразу даёт надежду.Следим.
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А то ша ЗЕплесень уже готова одеть колорадки (патамуша весна ПРишла-пасадки) а ей мешают ростки посеянного навека многолетника украинства .
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Хирургические приспособления откуда поступят - с линий отведения ?
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Не сторонник Порошенко, но шита Дубинского пора брать за бейцы.
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Толерасно сруль уменьшительное от имени исраиль. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 30 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 30 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 30
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Это Вы, к чему? В Израиле был, в качестве туриста . Имена не изучал и не буду, мне это неинтересно.
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та ти не дуже переймайся..місцеві ашкєназі(і ісраїловськ теж)і мають не більше30% семітських генів це медичний ФАКт так що як діло до суду дойде "антісімітізьм" не причеплять.
А на60-75%% семіти це сєфарди та палестинці.. а ще й деякі друзи... і шо цікаво РІЗНИХ РЕЛЕГІЙНИХ уподобань.. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 7754
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Эта шитовская морда со слоганом "мама любит скорость" , реально раздражает. Как правило из журналистов получаются плохие политики; Наем, Сюмар,Дубинский и т.д.
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Та не,воно не *********, воно хитрое иудейское существо. Дадут больше денег , он предаст Коломойского и уйдет к Ахметову.
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Кушнарев в ПР ( где был в свое время ПАП) был самый адекватный чел, реальный промышленник. Поэтому его и грохнули на охоте. Но в 2005 Кушнарев был бы лучшим вариантом , чем проФФесор Овощь.
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І це ще до Європейського судочинства справа не дійшла...
Тому Рябошапка і не підписував ті липові справи, які накатали Беніни та кремлівськи посіпаки.
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щаз латентный поверенный 95 квартала наштампует какие хошь решения
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Хотела посоветовать Дубинскому бежать в Герцлию, но вот после этого

"27 января 2019 года Александр опубликовал пост в Facebook, в котором написал, что на съезде Порошенко, который проходил в тот день, был «шанс пустить туда газ». Пост вызвал шквал критики у поклонников власти и у самой власти. В частности первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко написала, что это «за гранью» отметив, что пост сделан в годовщину освобождения Освенцима[20]. " (Википедия)

не получится.
Так что на Малую Тунгуску, Ростов то не резиновый.
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Неужели ещё остались порядочные люди и патриоты Украины в судах? Первая приятная новость.Сразу даёт надежду.Следим.
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"порядочные люди, патриоты" і суди поняття несумісні. Бубочка отримав по ковпаку від США і Європи, що у разі кримінальної справи проти Порошенка, розцінять це як політичне переслідування опонента, наслідком якого будуть санкції, ізоляція і титул диктатора. Зейла "нє лох", зрозумів свою перспективу. А для підтримки рейтингу для зе-бидла будуть розігруватись шоу-серіали про відкриття кримінальних справ і викликів в ДБР.
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Ну шо, подивимось на "справедливість" портновської системи, про яку верещала "слуга народа" Василевская-Смаглюк (https://censor.net.ua/v3179854)
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Зараз одна єдина мозкова звивина зебобіків починає швидко вирівнюватися Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении - Цензор.НЕТ 3126
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она у них и так ровная, потому что проходит между двумя полужопицами...
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А как зелебобики на говно исходили кода дело открывали... А тут такое...
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Тош апрыганава партишка импатентные патуги неспраможные, а щас я вазмусся ат лалиты адно ашко астанецца. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 1011 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2866 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2866
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..ух...мама любит скорость на шишку таки насадился?) ...да не страшно, Беня или портняшка друган выкупят, да и сам наварил, что мкрн. какой киевский легко прикупить может... Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении - Цензор.НЕТ 6378
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Пусть только настоящий президент скажет,что пора,люди ждут.
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а ты шо, на горшок по команде садишься?
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Зциклон, сьогодні ти та інші зелені крикуни нагадують героя старого анекдоту:
- Абгам, и шо с тобой, на тебе лица нет!
- Ойц, не спгашивай, мне моча в голову удагила.
- А почему тьі весь в синяках?
- А тьі думаиш шо горшок мимо пголетел?
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Сциклон, краще проспівай хоч про які не-будь досягнення бубачкі, заодно ще пару своїх зубів тут поклади, бо ти чомусь останнім часом якийсь пасивний, я і всі зедерасти. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 6647
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Уже почти год,как ждут.Надеюсь новый прокурор посадит это брехливое чмо.
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"Цензор", при переводе "порушити кримінальну справу", ну никак не выйдет "...нарушить уголовное производство"Источник:https://censor.net.ua/v3179868
Меняйте админов, либо операторов ПЭОМ.
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"відкрити кримінальне впровадження", - ?
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То мардовские родычи работавця, ане на мастосраном даже не калякамц. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 7277
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Дубинскому пора продавать свои 17 квартир в Киеве.
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Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении - Цензор.НЕТ 9157
на каждую гайку найдется болт с левой резьбой?)
думали снять прокурора и Пэця ваш?) от жилетки рукава вам а не петра!))
а говорили шо петр алексеич 5 лет никуа не делал)
настала пора пожинать плоды судебной реформы) думали Пэця тупой?)))
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На мардовском змей - гуй. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 894 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2537 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2537 Ты чё гуянь шоли.
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В ашко сваё путешь рашень засовувать. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 7848 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 3331 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 3331
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кстати, когда там возбудят уголовное дело против криворожского дурачка, который со своей бандой менее чем за год обворовал украинцев на 50 млрд грн?
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Оно "думает" своими полушариями, что отвертится от этого, поскольку, и это действительно так, вся ответственность лежит на кабмине (согласно Конституции). Поэтому за 50 млрд. грн. отвечать будет слабовольный, бесхребетный Гончарук.
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"Я и мая маладая ******* фсб-шных клоунов...надцатая серия"
Пороходрочеры в экстазе.Значит скоро на нары.
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Свыне точно хреново.
И я рашен не ем
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Ты жрешь гавно...Рошен зебилам есть не положено по статусу..
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Да. У Петра Алексеича сегодня особенно прибыльный день.
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Дыныриец,рашен и гамно это одно и тоже.
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Флаг то смени.
Неловко.
Ведь американцы столько ошибок грамматических не делают, "жертва ЕГЭ" Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 1618
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Зебіле, ти зараз на якій стадії усвідомлення? "Трахав казла" чи "казьол тебе"?
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Казла,щас в гбр сношают
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и в какую копеечку Петюне оболшелся этот праздник "справедливости"?

а один или даже не один сказочный порохобот давече утверждал что судами Портнов кэруе
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и плитку шыкалада
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Разговорился.Ты уже 4000 получил в школьной кассе ЛОХ зелёный?)
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А ты кто, где живеш, где деньги береш чтоб аать?
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Как здравый люд живу хлебушек жую. Ты себя обозначил когда Зелин бордель выбрал.. и на колени перед куйло с ним стать решил.Но вы не понимаете,что Украина или Беларусь куйло нужны,только как пушечное мясо для войны в сириях и ливиях. Алкаши заканчиваются.От него от 4 повесток не сбежишь.
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шо то вспомнилось как ровенский районный суд в 2015-ом одним росчерком пера агрессорам нефтепровод продал подарил)
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А что же обещал тогда кандидат, а ныне президент, Зеленский?
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Суд нагло нарушил европейскую конвенцию по правам животных.
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Я не за Пороха, но Дубинскому надо отрезать коки! Дубину за грати!!!
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Говорящая жопа бени скоро будет жевать туалетную бумагу
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Судьи тоже люди, им тоже нужны деньги. У кого больше денег - у пепки или у дубинского ? Ну или брешет опять стоит, вгасил 2 стакана и понесло.
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"Цензор", при переводе "порушити кримінальну справу", ну никак не выйдет "...нарушить уголовное производство"Источник:https://censor.net.ua/v3179868
Меняйте админов, либо операторов ПЭОМ.
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А Печерский суд отменит решение Шевченковского суда?)
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- Петр Алексеич, а я и не подозревал, что быть президентом Украины -- это такая жжжопа... Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 243
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Лущее так: "Ты куда клептараст пашел, ты кало мойскаму деньхи вернул". Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 4938 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2248 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2248
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Дубинскеру пора на родину предков ! От греха подальше !
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Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зелёная, сама пойдет!.. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201
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Шевченковский суд принял решение, которым обязал ГБР рассмотреть и закрыть дело, а также нарушить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении........

Это... а в шевченковском суде случайно нет свободных вакансий на работу? Ну хоть кем нибудь, ну хоть на пару-тройку дней, даже без зарплаты? Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5242
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Дід Микола

@malitskiy_

·6 ч

Усе виглядає так, що Ердоган зрадив сирійців. Не знаю, що там Хло обіцяє, чи чим залякує за столом переговорів - але на нині знаю лише одну людину, котра змогла його обіграти. Це Порох. Якби йому цього не вдалося - то про Україну в нинішніх кордонах ми могли б тільки мріяти.
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Читайте и делайте выводы, млять !!!
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
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