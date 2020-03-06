 Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время митинга против политических репрессий, трансляция велась на странице в сети Facebook.
"Тот шабаш, который был устроен вчера - шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым - куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз - марионеток Коломойского и ставшего на ее сторону монобольшинства "слугу народа" Зеленского", - отметил Порошенко.
Пятый президент подчеркнул, что речь идет не о персоналии генпрокурора, а" об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая отдана на откуп людям Портнова и Януковича. И это негативно влияет на имидж Украины в мире".
"Рушится независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши "Газеты выборчей", и заканчивая США "Нью-Йорк Таймс" пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования", - отметил Порошенко.
"Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк.
скільки справ порушено проти Пороха, по факту розкрадань?
Предыдущий сообразил вовремя что если попробует подписать обвинение Пороху, то останется и без вида на жительство, и без квартирки.
Не все же проживают в 5-этажке в ЛДНР, как Вы.
Неужто у нового ген прокурора особнячка на жену (тещу, любимую собаку или канарейку) не прикуплено в Евросоюзе?
Лох какой, что ли?
Как показывает пример ТинкоФФа (не знаю, чей он там "банкир" и какую "Сухаревскую конвенцию" он нарушил, мне фиолетово), вида на жительство то в Евросоюзе лишают на счет "раз". А на счет "два" - лишают и собственности.
Но это будет последнее, что сделает Зеленский...
Страна падает "стремительным домкратом"
Вы сделали это вместе....
Только посадка Порошенка может продлить его пребывание на посту и дальнейший слив страны...
Мне действительно интересно, ну, а вдруг?
Факт - Петра поимели те, кого он мог посадить. Детали того как он протаскивал решал в Высший совет Юстиции и игрался с печерским админ судом, не для уровня базарных дискуссий в комментариях с беларусами.
Ты только ответил, что тебе на разделение ветвей власти - пох. Когда ответишь на вопрос в моём предыдущем посте?
Те кто о них забыли, очень плохо заканчивают своё пребывание на этой планете.
по крайней мере комментарий кажется независимым и искренним, а не настроченным в ботофабрике зелеботов/порохоботов.
"В большой семье не без урода", не актуальна так как уродов в семье оказалось куда больше чем здравомыслящих людей.
вот там его поприветствуют от души
Жывотный инстинкт, ****!
Или за бабки?
По иронии судьбы именно то что он этим развалил реформу и не посадил рыгов привело к тому что они его посадят. В какой-то мере это хорошо, просто я предпочел бы чтобы сидел не он, а раги, но с чего-то нужно начинать.
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своєму Telegram-каналі.
"Зеленський достроково припинив повноваження останніх проукраїнських членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Дякую Сергію Костинському, Уляні Фещук за роботу та проукраїнський поступ, особливо в питанні боротьби за українську мову на радіо та телебаченні. Очікувано. Принципова позиція, особливо Сергія, стала кісткою в горлі владі, якій національні інтереси абсолютно не цікаві", - написав Смолій.
Він також зазначив, що звільнення членів Нацради є ланкою згортання проукраїнської політики, фактичної ліквідації іномовлення та кримськотатарського телеканалу ATR.
"Нічого доброго від цього не варто очікувати. Йде повна ліквідація всього українського на користь колективного "русского міра", - підкреслив політолог.