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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18019) Портнов (517) правоохранительные органы (1065) прокуратура (3879) Офис генерального прокурора (139)

 Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Иностранные СМИ пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время митинга против политических репрессий, трансляция велась на странице в сети Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

"Тот шабаш, который был устроен вчера - шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым - куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз - марионеток Коломойского и ставшего на ее сторону монобольшинства "слугу народа" Зеленского", - отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что речь идет не о персоналии генпрокурора, а" об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая отдана на откуп людям Портнова и Януковича. И это негативно влияет на имидж Украины в мире".

"Рушится независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши "Газеты выборчей", и заканчивая США "Нью-Йорк Таймс" пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования", - отметил Порошенко.

"Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники

Источник: https://censor.net.ua/v3179858
 
   
 Топ комментарии
 
увы господин Президент. вы правы. быдло победило и правит бал.
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То есть не портнов , не кучма , не янык а именно Порох , сцука троли херовы , маларосы
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что Петро - место "сидения" определяет МИРОВОЗРЕНИЕ - ото ж бо Петро ...
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Ты подкацапник ,дешевый бот от 💩🤢🤡Каломоя
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аргументи є - і це , я про то пирхатого злодія беспредельщіка завжди тут пишу " бЄнЯ" ( хто в "темі" - той знае) , а ви про то чьмо з "Великої"...- то хто з нас "подкацапник деншевыЙ" - а, чучело ти безродне
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увы господин Президент. вы правы. быдло победило и правит бал.
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а он точно для вас ГОСПОДИН?
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Для него - да. Для большинства населения Украина - нет.
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Пете дал пинка украинский народ, пора забыть что он был президентом, глянь на его рейтинг, он еще больше упал за год.
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Малоросс, для чего дал? Для того, чтобы Моника уничтожал Армию, Мову и Веры, а также похерил курс в ЕС и НАТО?
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Пете дал пинка рыгосброд, совместно с зебилами Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3041

"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк.
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не "Господин президент", а "Великовельможный Пан Гетьман" - включаешь кацапский жопализный неадекват и лебезение в адрес наемного чиновника - включай на полную, а не на пол шишки.
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Бедняжка! Аж схуд!.Придётся пострадать за Украину! .Воин света будет.
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Шоколадная чума заставляет нас жрать то шо сам и посеял. Надо было быть в свою каденцию реформатором и пиночетом, а не воришкой-олигархом...сидел бы пожизненно президентом, и страна была бы счастлива.
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а каламойша, який обікрав Нафтогаз і Приват, хто, по твоєму? патріот?
скільки справ порушено проти Пороха, по факту розкрадань?
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А не надо сравнивать двух пи-ров. Добавь к ним в компанию еще и яныка и звиздуйте втроем к светлому будущему - все эти яныки, порошенки, зеленские-коломойские, фирташи и ахметовы, и путиных с собою прихватите...цирк уродов млять.
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все пізнається в порівнянні, але дибілам - какаяразніца
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Я член секты Белого братства с красным сердцем и мне вы все смешны одинаково - что шоколадные, шо голубые, шо какаяразница
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сєкта "бєлоє ********"? можна детальніше? збираєтесь на кільцевій?
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пока вы скубетесь на тему абинеюля, Украина скатилась до войны с кацапами, а мы, вероятно, станем единственной в мире страной, которую полностью разворуют и оставят лишь скелет для кацапов.
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Хорошо что есть комментаторы, с достаточной гигиеной чтобы не поддерживать сорта коррупционеров.
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Это говорит человек, который развалил суды, полицию и прокуратуру.
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именно он, а кто ж еще?
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То есть не портнов , не кучма , не янык а именно Порох , ***** троли херовы , маларосы
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для кацапсин ни портнов, ни кучма ни янык не враг, а порох враг. вот и дрыщут ротиками Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8624
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Малоросс, именно Портнов занимался реформой правоохранительной системы при убийце-Януковиче и зрада ссала кипятком именно из-за решений портновских судей, но вешала это на Порошенко, хотя реформа низовых звеньев судов должна была начаться, по плану реформ, в 2020 году.
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Мразоте не хочется на нары, а ведь новый генпрокурор его закроет.
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Словами Радуцкого - Х..В Ж... , зебилоиды . Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6985 .
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Новый прокурор не имеет квартирки во Франции разве, как предыдущий ?
Предыдущий сообразил вовремя что если попробует подписать обвинение Пороху, то останется и без вида на жительство, и без квартирки.
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По себе о людях судить то не стоит.
Не все же проживают в 5-этажке в ЛДНР, как Вы.
Неужто у нового ген прокурора особнячка на жену (тещу, любимую собаку или канарейку) не прикуплено в Евросоюзе?
Лох какой, что ли?

Как показывает пример ТинкоФФа (не знаю, чей он там "банкир" и какую "Сухаревскую конвенцию" он нарушил, мне фиолетово), вида на жительство то в Евросоюзе лишают на счет "раз". А на счет "два" - лишают и собственности.
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Ща любой зебил расскажет, что в Украине самый лучший министр мвд!
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ага, раньше был плохой, потому что "велосипеда" не было. а теперь хороший стал Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3520
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Могу дать Пеце в аренду экскаватор 1 час 1 000 000 ...Надеюсь Дзындзя уже права на трактор получил ?
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Думаю, Порошенко таки посадят....

Но это будет последнее, что сделает Зеленский...

Страна падает "стремительным домкратом"

Вы сделали это вместе....
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вряд ли. чтобы посадить нужно фабриковать дело, но кроты сразу предупредят.
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У Зеленского нет выбора

Только посадка Порошенка может продлить его пребывание на посту и дальнейший слив страны...
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его пребывание уже ничто не продлит, он разыграл последнюю карту "смена" правительства.
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И каким образом "посадка" поможет поднять авторитет этого режима ? Даже самые тупые зелебобы сообразили что блазень не уменьшит суммы в платёжках.
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Скажите, как "надевание наручников" на Порошенко поможет проиндексировать пенсии?
Мне действительно интересно, ну, а вдруг?
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Не надейся. В нашей коррупционной малине ни одного генерала не посадили, а тут миллиардера?))) Он купит вас всех. Только теперь будет немного дороже! Слава коррупцині! Крадіям слава!
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Ничего фабриковать не нужно, инкриминируется то что он админ воздействием действительно протащил рыгогоблинов во главок судебной системы и развалил ее. Если бы он это не сделал то сейчас Портнов не садил бы его, а сам сидел бы. Ты его хоть в жопу целуй - это был единственный шанс вытянуть страну с коррупционной клоаки, будь он хоть суперпатриотом - разваливать суды это расстрельная статья.
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Просто вернись
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Чё зелень сепарская? Возбудились на Пороха? Сюда сразу прибежали, да? А что то вас не видно в теме где клоуны воду в Крым собрались пускать и замгенпрокурора из ************** назначать.
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Сывочолый занервничал, что, ждешь посадки уже, су_ка мародерская
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У Порошенка был шанс но он потратил его на борьбу с Саакашвили ...Это была уже не демократия когда давать паспорт а потом забирать и вывозить с мешком на голове ...Напоминает убийство Гонгадзе
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Вот это смех, тот кто пропихнул в кресло генпрокурора своего кума без образования трындит о уничтожении независимости правоохранительной системы, вот это хохма года.
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Да если Коломойский, Ахметов, сидели бы, разве біл бы реванш ?! Посчитал что можно судебную систему на Томос поменять, а народ дураки - схавают? Да, дураки, но не схавали. И те кого ты защищал договорняками тебя и сожрали.
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Гентьман сывочолый уже совсем плох, ну ниче на нарах тебя быстро в чувство приведут, мародер блин
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Странно, что не выдвигает версию про вездесущее масонское ложе во главе с Соросом, которое захватило Украину. Ведь именно такая версия довольно часто озвучивалась этим же сайтом. Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 310
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Так они никогда и не скрывали своих намерений. Но стаду - абы не Петя!

Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8797

Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5234
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Те кого ты защитил - Коломойшу и Ахметку, ценой развала судебной реформы тебя и поимели, нужно не только во внешней политике быть с народом, а и во внутренней - потерял шанс войти в историю, и именно эти договорняки и привели реваншистов.
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И в чем был развал судебной системы, если реформа низовых звеньев судов должна была быть только в 2020 году?
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Не знаю какие у вас там в Беларуси реформы дна судов.
Факт - Петра поимели те, кого он мог посадить. Детали того как он протаскивал решал в Высший совет Юстиции и игрался с печерским админ судом, не для уровня базарных дискуссий в комментариях с беларусами.
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Лишнехромосомное, я задал конкретный вопрос и вовсе не о Беларуси.
Ты только ответил, что тебе на разделение ветвей власти - пох. Когда ответишь на вопрос в моём предыдущем посте?
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Шо там за крыса спамит мои коменты ...Я что не правду сказал а фек про экскаватор и Саакашвили ?? Я ещё Свинарчуков не вспоминал это точно положило фанеру Пеци перед выборами
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Это, как в футболе: не забиваешь ты - забивают тебе.
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Животный мир живёт по этим законам. Потому они и остались животными.
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Человек не только живое существо, но еще и грешное. так было и, вероятно, будет всегда.
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Человек отличается от животного тем что у человека есть 10 Заповедей.
Те кто о них забыли, очень плохо заканчивают своё пребывание на этой планете.
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Лебезение перед чиновниками удел кацапов или проплаченой швали, для тебя Порошенко - гочподин, для меня выборный чиновник, который был лучше текущего, но достаточно глупый, чтобы его сейчас поимели рыги и Беня которых он не посадил.
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Не неси ерунду . Он мне тоже - не пан . . Но не могу же я говорить - дякую вам выборный чиновник, Порошенко . .Обращение к нему - пане президент , это всего лишь дань уважения .
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"Дякую вам выборный чиновник, Порошенко" а что, не плохо звучит ,
по крайней мере комментарий кажется независимым и искренним, а не настроченным в ботофабрике зелеботов/порохоботов.
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И не только дань уважения. Статья 115 Конституция Украины "Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту."
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Видно сильно потратился на лояльность рябокепки раз так занервничал, аж митинг собрал.
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Почитал коменты зелебобиков. Почти все они сводятся к "проклятые порохоботы, это вы виноваты, что помешали нам обосраться с новым выбором".
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Тут как с детьми достигнувшими совершеннолетия, что бы родители не делали все равно будут виноваты "А чего ты мне про это не говорил/говорила когда я замуж за него выходила?"

"В большой семье не без урода", не актуальна так как уродов в семье оказалось куда больше чем здравомыслящих людей.
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Сторонники немногочисленные, аплодисменты жиденькие, вид жалкий.
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Зато какие толпы приходят приветствовать Бубочку, когда тот приезжает в ОП на своём велике
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очень жду публичного выступления Владимера на Майдане,но лучше - во Львове или Тернополе Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7830
вот там его поприветствуют от души
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Такие жывотные как ты готовы променять "наручники /на Пороха" на "преступления Майдага".
Жывотный инстинкт, ****!
Или за бабки?
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Реванш іде повним ходом. Можливо вони попробують закрити Пороха, хоч за що небудь, щоб довести бидлу те, що їм брехали. Але то ненадовго. На цей раз з новими не буде спілкуватися Європа і США, буде ізоляція. Тільки ізоляція не України, а "слуг". Грошей світовий банк не дасть, а пенсії та інші виплати потрібно виплачувати. Як тільки полізуть до Росії - підніметься народ. Вивод: не потрібно було брехати. Всеодно брехня вилізе, але вони встигнуть розвалити державу. Не видно Швабоди і Нацсук, які все робили, щоб дискридитуватьи Пороха і привести до влади "за смерть" і "слуг Бені і путі".
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Выход уже найден! Даешь воду в Крым! этих денег, может быть хватит для того чтобы один раз пенсию выплатить, а там хоть трава не рости.
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Батько нації, ми з тобою. Крєпись ти наш, десидент!
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Когда тебя уже барыга посадят, достал выть.
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Эх... Петруччьо!!! Я-то с тобой В ОДНОЙ лодке.... Но, твои б слова да года 4 назад...
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То что ему инкриминируют - действительно имело место - он САМ вопреки законупротащил ужаснейшего рыга во главу единственного органа, который может отстранять судей.
По иронии судьбы именно то что он этим развалил реформу и не посадил рыгов привело к тому что они его посадят. В какой-то мере это хорошо, просто я предпочел бы чтобы сидел не он, а раги, но с чего-то нужно начинать.
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Чомусь, коли був в уряді януковоща цим не переймався.
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Читайте и делайте выводы, млять !!!

"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "

"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"

"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "

"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"

"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"

"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"

"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"

ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
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Всё просто: режим завис над обрывом, потому как пирамида ОГВЗ достигла своего потолка, и её обрушение практически неизбежно. Кто-то должен дать денег. Деньги даёт Москва; больше никто.
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у нас була правоохоронна система..? Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9016
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Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергія Костинського та Уляни Фещук.
Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своєму Telegram-каналі.
"Зеленський достроково припинив повноваження останніх проукраїнських членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Дякую Сергію Костинському, Уляні Фещук за роботу та проукраїнський поступ, особливо в питанні боротьби за українську мову на радіо та телебаченні. Очікувано. Принципова позиція, особливо Сергія, стала кісткою в горлі владі, якій національні інтереси абсолютно не цікаві", - написав Смолій.
Він також зазначив, що звільнення членів Нацради є ланкою згортання проукраїнської політики, фактичної ліквідації іномовлення та кримськотатарського телеканалу ATR.
"Нічого доброго від цього не варто очікувати. Йде повна ліквідація всього українського на користь колективного "русского міра", - підкреслив політолог.
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