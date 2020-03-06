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Все про:Портнов (517) Василевская-Смаглюк (22)

 "Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает многое для восстановления справедливости. "Я благодарна ему. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк об экс-замглавы АП Януковича Портнове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ.

"Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в востановление справедливости в Украине", - заявила Василевская-Смаглюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропаганда, манипуляции, дезинформация и фейки: как Портнов ведет антимайдановскую информкампанию, - "Детектор медиа"

Источник: https://censor.net.ua/v3179854
 
   
 Топ комментарии
 
когда вас уже будут отлавливать и к портянке подсаживать в камеру?!?
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такая же тварь галимая, как и портнов и лукаш
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не страна а театр абсурда))) вчера ты мерзавец и преступник а сегодня тебя благодарят)))
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Вот таких депутатов нужно брать на карандаш, после будем спрашивать с пристрастием.
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Да нет там депутатов, а есть олигархические запчасти.
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В 10-й раз уже пишу. ребята не эмоционируйте так это еще цветочки, после местных выборов когда у них будет вся власть в руках они еще и Януковича за расстрел Майдана благодарить будут, и ничего вы им не сделаете, так как мудрый хахлячий нарид сам Это привел к власти.
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ну вы и оптимист!
зелень до осени не доживет
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Слышал подобное и о Порошенко в 2014-2015-х, и тогда не верил и сейчас, увы. Тут как бы еще в 2024-м его не выбрали еще на 5 лет)))
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Так а если мародер САМ сделал все что бы проиграть ?
Его кодла (Гонтарева,Грановский,Кононенко) грабили народ , опустили в 3 раза гривну и сделали всех нищими , посадили в тюрьму 10+ тысяч патриотов , запрещали взрывать вышки по которым идет электроэнергия в Крым на заводы его друга Фирташа, посадил в кресло генпрокурора своего кума и алкаша...
Да - есть и плюсы - безвиз и томос , но это внешняя политика, для министра ин дел, а внутри страны он сам все просрал....
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И за эту мразоту голосовали в Вышгороде
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Староконстантинів Хмальницької області вибрав сепарів, як вам там? Хочете, як в Донецьку?
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сегодня что День весеннего шизофреника или День ЗЕльоного предателя ?
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Новому кабмину только два дня, а уже он доставил столько радости. Врагу.
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на цій землі справедливості ніколи не було і навряд колись буде..
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Чувствую добром это не кончится , Бубочка со своими слугами ,доведёт страну до гражданской войны . "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7392 .
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Читайте и делайте выводы, млять !!!
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
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сегодня День весеннего шизофреника или День ЗЕльоного предателя ?

поскольку я не ЗЕльоный предатель,
от таких новостей придется пить за Весеннего шизофреника, т.е. себя красивого "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8381
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Починається активна фаза внутрішнього громадянського протистояння - або бути Україні або ні.
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***, их нужно уже в открытую на ветках развешивать. Гойдалки с кацапами должны украсить украинские города. В противном случае дождемся, что будут гойдалки с украинцами.
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Зеля, ты уже сам пробубни что-нибудь подобное, а не через своих бакланов-болванов.
Чтобы народ уже понял наверняка.. И тогда - турбополет из кресла наоборот.
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Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает многое для восстановления справедливости. "Я благодарна ему. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк об экс-замглавы АП Януковича Портнове. Источник: https://censor.net.ua/v3179854

Повія на повії і повієй поганяє "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2867

"Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7264
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Здається зеленкувате кодло потрібно саджати на вила.
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