 "Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ.
"Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в востановление справедливости в Украине", - заявила Василевская-Смаглюк.
зелень до осени не доживет
Его кодла (Гонтарева,Грановский,Кононенко) грабили народ , опустили в 3 раза гривну и сделали всех нищими , посадили в тюрьму 10+ тысяч патриотов , запрещали взрывать вышки по которым идет электроэнергия в Крым на заводы его друга Фирташа, посадил в кресло генпрокурора своего кума и алкаша...
Да - есть и плюсы - безвиз и томос , но это внешняя политика, для министра ин дел, а внутри страны он сам все просрал....
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
поскольку я не ЗЕльоный предатель,
от таких новостей придется пить за Весеннего шизофреника, т.е. себя красивого
Чтобы народ уже понял наверняка.. И тогда - турбополет из кресла наоборот.
Повія на повії і повієй поганяє