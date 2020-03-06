 Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В истории Сергея Нечипоренко разбирались журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Нечипоренко прослужил в органах прокуратуры 17 лет. За это время он и его семья успели приобрести дом с искусственным озером под Киевом, четырехкомнатную квартиру в пригороде и ряд офисных помещений в центре столицы.

После Революции достоинства Нечипоренко попал под действие закона о люстрации и был уволен. Ему запретили занимать госдолжности до 2025 года. Но на финансовом положении бывшего прокурора и его семьи это не сказалось: Нечипоренко с женой продолжили покупать элитную недвижимость и автомобили.

"За годы прокурорской службы Нечипоренко и уже даже после увольнения постепенно рос и семейный автопарк семьи прокурора из машин премиум класса: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", — отмечают журналисты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

По данным "Схем", позволить себе это все на официальную зарплату Нечипоренко не мог. За годы работы в прокуратуре его доход составил чуть более 1,2 млн гривен.

После задержания на взятке в конце 2015 года Нечипоренко вышел на свободу под залог в 3 млн гривен. Он развелся и по соглашению о разделе имущества передал бывшей жене Ирине Ореховой почти всю свою элитную загородную недвижимость, квартиры, авто премиум-класса и часть офисных помещений. С этого имущества Печерский суд снял арест.

По данным "Схем", остаться на свободе и снять арест с имущества Нечипоренко помогли 2 суда: Печерский, который первым начал накладывать аресты на имущество, и Шевченковский, где дело по Нечипоренко слушается уже более трех лет.

"Так, в Печерском, где накладывали и снимали аресты с имущества, систематически не вызывались прокуроры и следователи или наоборот — они просто не приходили", — отмечают журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: На Волыни начальник таможенного поста "Ковель" попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Так, тогда еще следователь ГПУ Андрей Грек не явился на одно из заседаний, пояснив это тем, что у него было в этот день другое заседание, а судью он забыл предупредить — и с машины стоимость 2 млн гривен сняли арест.

"Не лучше ситуация с исследованием дела Нечипоренко и в Шевченковском суде, куда оно попало более трех лет назад. То судьи болели, то прокуроры не приходили. До сих пор не допросили ни одного свидетеля", — говорится в расследовании "Схем".

Во время редких заседаний суды принимали решения в пользу Нечипоренко. Так, ему вернули загранпаспорт и в 15 раз уменьшили сумму залога. Последнее решение приняла судья Оксана Голуб, муж которой с 2009 по 2012 год был помощником тогда еще прокурора Нечипоренко.

Читайте также: Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией

По городу экс-прокурор ездит на Toyota Land Cruiser, принадлежащем его бывшей жене. Сейчас Ирина Орехова живет в Болгарии и, по данным "Схем", с 2017 года Нечипоренко летал в эту страну как минимум 20 раз. А его бывшая жена и теща купили там несколько квартир.

Также Нечипоренко часто бывает в Великобритании. Там учится его старший сын Сергей. Один семестр обучения стоит 16 тысяч фунтов — это более 500 тысяч гривен.

После увольнения с государственной службы Сергей Нечипоренко ушел в банковский сектор, стал советником председателя правления "Місто Банку", где работает до сих пор. Застать его на рабочем месте журналистам не удалось. А когда корреспондент "Схем" после судебного заседания задал Нечипоренко вопросы о происхождении денег на покупку элитного имущества, тот не стал отвечать и только улыбался.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-руководителя Службы автодорог Николаевщины будут судить за взятки в 300 тыс. грн и $90 тыс., - САП