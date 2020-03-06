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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Кабмин (11788) Емец (195) медреформа (15) Шмыгаль Денис (35)

 Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Начатая в Украине реформа медицины будет продолжена и доведена до логического завершения.

Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Медицинская реформа продолжается. Мы прошли очень большой путь, мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы, от получения результата. Поэтому разворот... Когда мы переплываем реку и проплыли уже 80% до берега, и принимать решение: разворачиваться обратно и плыть 80 или преодолеть 20%, что остались... Конечно, надо завершать реформу", - пояснил он.

При этом он добавил, что способы могут быть разными, однако в правительстве есть общее видение на ситуацию, которая сложилась. "Вопрос, как ее завершать – это чрезвычайно важный вопрос. Эта реформа имеет целью завершиться для пациента и для врача успехом. Поэтому будем работать над этим", - отметил руководитель Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что в этом вопросе его позиции вполне совпадают со взглядом нового министра здравоохранения Ильи Емца. "У нас есть общее видение, оно совпадает, и это стало тем моментом, который нас объединил в этом правительстве", - заверил премьер. 

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Премьер также сообщил, что перед назначением Емец договорился о продолжении медицинской практики в качестве детского кардиохирурга. 

"Илья Николаевич продолжит оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет", - уверил руководитель Кабмина.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179801
 
 
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короче приговор вынесен и осталось привести в исполнение))аминь)) пора становиться на производство оградок с крестами
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73% населения не нуждается ни в какой реформе, ибо мозги не купишь ни за какую страховку.
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Ну это уже старая статистика , цифры уже совсем другие, так тоже есть не хорошо вспоминать ,что либо постоянно , а вообще и это статистика,у нас в Украине люди меняют мнение быстро и необдуманно, кто на 100 день кто на 10 а кто и через день поэтому и беспорядок по сути энтропия (хаос )мечатся иногда от крайности к крайности по типу янык - ющ , и в этом беда
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Ни медреформа а - аншлаг в похоронных бюро !!!
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І коли Шмигаль збирається поховати останнього Українця?
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а лохторат зебиков против супрун срущие вам этого не простит...
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Скалецька вже проводила реформу що заховалась в інкубатор.
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Ну она ни это совсем хотела подчеркнуть, а типа успокоить так называемых " баб -каменьщиков "bи это тоже как версия
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свічка @svecha62

Шмигаль на Г+Г зараз дуже емоційно доказує Юлії Клименко з Голосу,чому ми маємо подати воду в Крим.
-Крим-Україна? Я питаю,Крим-Україна?
Клименко-Абсолютно вірно.Окупант відповідає....
- Чому окупант має відповідати за українських громадян в Криму?
Бойко підтримує.
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Оказывается есть люди, что на полном серьезе говорят (а многие и верят) о какой то там независимости, о каких то там реформах - и это все в напрочь коррумпированной стране, с крайне зависимым президентом !!! .. При этом всем давно известно - от кого и почему... занавес...
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Напомню что эту реформу начала Доктор Смерть, и до выборов говорили что это геноцид украинцев Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7849
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