 Сегодня проблема и вызов №1 - коронавирус, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", - сказал Шмыгаль.
"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", - добавил он.
Говоря о ситуации в экономике премьер заявил, что "нет провала, есть вызов, который необходимо решить" и заверил, что правительство "будет немедленно работать над решением этих вопросов".
Давайте, кредит доверия выписали почти год назад. Не думайте, что каждые полгода будете просто переставлять кровати в борделе
вірусу в Нових Санжарах не знайшли.
Всіх відпустили.
Тепер в санаторії будуть
два дні робити дезинфекцію.
Від чоого? Якщо вірусу не було.
хм.. как сказанул Зепредводитель - Экономика Украины взяла разгон - но споткнулась.. (Цитаты "великих" ЗеБуинов)