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 Политика Украины
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 "Своя война" Олега Сугерея: как СБУ уничтожила террориста Михаила Толстых по кличке "Гиви". ВИДЕО

8 февраля 2017 года в своем кабинете, в оккупированном Донецке, был ликвидирован террорист Гиви (Михаил Толстых). Операция планировалась и готовилась два года. Гиви был последним раскрученным в росСМИ медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Контрразведчик СБУ Олег Сугерей впервые рассказывает об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины в тылу врага.

Сегодня Олег Сугерей - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01:30 - Сегодня в гостях у Юрия Бутусова - военнослужащий ВСУ, боец 8-го полка спецназа Олег Сугерей
03:36 - Олег Сугерей: "визитка"
04:20 – Про жизнь до войны и работе в издательстве, взглядах на жизнь и повестке
06:30 - Боевой опыт в 22-м батальоне территориальной обороны
07:15 - "На весь автобус у нас было два "калашникова" с полными рожками"
07:50 - "Был случай, когда люди бросали автоматы и говорили, что не хотят в этом участвовать, мол это все Майдан и переворот"
08:05 - "Командир построил всех и сказал: Кто за Украину - направо, остальные - налево. Я, конечно, пошел на правую сторону"
09:00 - "Волонтерам надо ставить памятники. У нас было всего два бронежилета второго класса, и мы менялись ими"
11:00 - О решении перевестись из 22-го батальона в часть, которая вела бои в районе Донецкого аэропорта - 37-й мотопехотный батальон
14:30 – Почему решил пойти на службу в 8-й отдельный полк специального назначения
16:18 - Про переход на работу в контрразведку Службы безопасности Украины в ноябре 2016
18:00 - Переброске "на минус" (за линию фронта) в оккупированный Донецк
21:00 – Ликвидация террориста Михаила Толстых (Гиви) и "следствие" спецслужб РФ против Олега Сугерея
26:15 - Про пребывание в Донецке, конспиративных квартирах и рисках
30:00 - Новая задача в оккупированном Донецке – подрыв оборудования на вышке в Петровском районе города
32:45 – Про напарника, который оказался двойным агентом
34:00 - "Либо настолько хороший агент, либо так плохо работает наша служба" - Олег Сугерей о напарнике-предателе
37:50 - Олег Сугерей о задержании: "Вышел за хлебом, двое парней заходят с левой стороны и я получаю удар по затылку пистолетом, скрутили и мы поехали на "Изоляцию"
42:00 - Что такое тюрьма ФСБ РФ "Изоляция"
42:30 - Про начало пыток: "Могут вставить провод между ягодиц, намотать на мошонку или головку члена, второй провод наматывается на мизинец ноги, поливают водой, включают ток и держат его"
44:00 - "Мозги у тебя просто кипят, они горят. После пыток тебя разматывают и кидают в карцер"
47:55 - О пытках: "Очень любят отбывать гениталии. Мне кажется, для мужчин это странное поведение"
49:00 - Некоторые наши пленные, которые принимали участие в пытках, били в полсилы
49:45 - О пытках под названием "Стена плача"
52:20 - "После пыток я снимал кожу с гениталий руками. Иголки под ногтями - это был отдых"
53:15 - Люди, которые пытали, получали от этого удовольствие
55:05 - О событиях после пыток в 5-й камере - вывозе на квартиру и съёмках видео якобы задержания посреди улицы
01:00:00 - Когда на квартире поняли, что никто за мной не придет, то избили так жестко, что соседи позвонили в Киев к хозяину
01:01:45 - О работе российских пропагандистов и их сотрудничестве со спецслужбами
01:04:00 - Про камеру в СИЗО: "Условий там никаких не было. Но после всего это был санаторий"
01:05:30 - "У меня в камере было нацарапано "Сенцов free"
01:06:10 - Про 2 года и 8 месяцев в одиночной камере
01:01:15 - "То, что там хотят мира - это глупости. Мира? Какого мира? На коленях? Нужен нам такой мир? Я думаю, нет"
01:10:05 - О цене обмена, в ходе которого обменяли Олега Сугерея и остальных пленных: "Мы поменяли живых и это правильно. Я бы менял"
01:12:53 - Сколько наших людей осталось на оккупированном Донбассе
01:14:00 – "Я буду продолжать войну. Это моя война. Сказать, что я уже свое дело сделал - это неправильно".
01:14:40 - ФСБшники говорили, что им нужна вся Украина. Донбасс им не нужен

Сугерей Олег Викторович (позывной Голландец). До войны работал в издательстве. Участвовал в харьковском Евромайдане. С началом боевых действий был мобилизован в ВСУ. Выполнял боевые задачи в 22-м и 37-м батальонах территориальной обороны. После демобилизации в 2015 году добровольно вступил в 8-й отдельный полк специального назначения. Впоследствии перешел в контрразведку СБУ. Выполнял ряд задач на оккупированных территориях Донбасса. Был захвачен в плен 16 марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк. 33 месяца провел в застенках и тюрьмах российско-оккупационных войск, из них 31 месяц в "одиночке". Освобожден из плена 29 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3179689
 
   
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Відчайдушні люди. Спасибі їм за Гіві. І переживаємо, щоб Зєйло з Вєнідіктовою не посадили наших за тероризм.
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пробрались в тыл врага, на суперохраняемую базу сомали и из огнемета шмель завалили этого охранника из АТБ гиву?
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Ну да, свои. А то что после того как пришел Зеля не было ни одного такого убийства это просто совпадение?
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Пол раши - ФСБ, они между собой как пауки в банке. Поэтому раша выжженная страна.
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Значит это таки наши! Молодцы, прям гордость берет!
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Респект Сугерею и всем Украинским Воинам! Смерть пацакам!
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пока есть такие ЛЮДИ - ще не вмерла Украина - спасибо
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