 Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в китайской Ухани находится одна из секретных лабораторий F-4.
"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных оглядываться... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.
"Мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - добавил Данилов.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
Опять скажут, шо какой-нибудь ловкий пранкер..
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
Щоправда, забув він ще додати, що то китайські жидомасони готували біозброю для винищення населення Землі під потреби своїх поплічників - ілюмінатів-рептилоїдів.
Супер биологическое оружие против пенсионеров.
Официальньіе лица каких стран говорили подобное?
Лучше бьі ваши заявили.
Трусят?
всій зеленській команді та зеленському особисто видати шапочки з фольги.
https://virustrack.org