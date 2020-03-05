EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  6168  67
Материалы по теме:
Все про:Данилов (91) Китай (1258) COVID-19 (520)

 Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО

Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухани (Китай).

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в китайской Ухани находится одна из секретных лабораторий F-4.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук. ВИДЕО

"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных оглядываться... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.

"Мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - добавил Данилов.

Источник: https://censor.net.ua/v3179672
 
 
 Топ комментарии
 
Данилов - Джеймс Бонд? Откуда у него такая инфп?
 показать весь комментарий
 
Кого вы,зебилы,навыбирали. Одни дэбили... во вред страны.
 показать весь комментарий
 
Слишком безапеляционно как для мнения, не имеющего под собой почти никаких оснований, кроме слухов...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он лыка не вяжет. Сколько он на грудь принял перед интервью?
 показать весь комментарий
 
 
Надо потребовать у китайцев противоядие.
 показать весь комментарий
 
 
если бы у них было, у них столько врачей не поумирало бы
 показать весь комментарий
 
 
Данилов - Джеймс Бонд? Откуда у него такая инфп?
 показать весь комментарий
 
 
Ты в каком веке живёшь? Ещё это было известно как минимум 3 февраля 2020 года .

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
 показать весь комментарий
 
как в таких случаях пишут в википедии - неавторитетный источник
 показать весь комментарий
 
Слишком безапеляционно как для мнения, не имеющего под собой почти никаких оснований, кроме слухов...
 показать весь комментарий
 
 
Это потому что вы мало читаете .... Лаборатория в Ухане - есть ..... а животных китайцы едят уже не первый десяток лет .... и только вот теперь такое "произошло" ..... Коронавирус это ни что иное как биологическое оружие ..... не задавались вопросом КАК эго так быстро определили в Китае ? да потому что знали что искали ..... был бы это НОВЫЙ вирус - досих-пор бы не понимали что твориться и жертв было бы миллионы уже за месяц.
 показать весь комментарий
 
Кого вы,зебилы,навыбирали. Одни дэбили... во вред страны.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра оправдывать будет,скажет-из контекста вырвано.
 показать весь комментарий
 
 
Не правильно поняли.Ну это нам на Цензор можно словами кидаться, и догадками-загадками кидаться.Иногда кажется,что это не случайная тупость.
 показать весь комментарий
 
Да ладно
Опять скажут, шо какой-нибудь ловкий пранкер..
 показать весь комментарий
 
Правильно каже. Я з самого початку казав що рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
 показать весь комментарий
 
А утечку помог сделать... кто? Правильно! ПОРОШЕНКО! Шаг и мат!
 показать весь комментарий
 
 
Та не, вряд ли. Почти все пандемии выходят из Китая с глубокой древности. Думаю, виной тому банальное засранство и отсутствие брезгливости. Кто был в Китае, тот поймет. Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов - Цензор.НЕТ 3785
 показать весь комментарий
 
 
Це може бути правда.Комуняки це великі паскудники і таку гидоту спокійно могли готувати,як біологічну зброю.Навіть інформація була,що раніше вони проводили експеременти,на кажанах.
 показать весь комментарий
 
 
Чекаю, коли постраждалі держави подадуть позов до Китаю за нанесені збитки!
 показать весь комментарий
 
 
igor mandiur Китайці самі від нього найбільше постраждали.
 показать весь комментарий
 
Может оно и так, НО вы ничего не докажете. Об этом многие говорят. Тут разве что утечка данных со стороны самих китайцев произойдет.
 показать весь комментарий
 
беда конечно, если глава СНБО отсталый ретроград. а на Украину наверное по его мнению напали рептилоиды или сорос
 показать весь комментарий
 
 
великий эпидемиолог в нем умер! браво, Леха!
 показать весь комментарий
 
 
Китайский коронавирус - это биологическое оружие. Ситуация ухудшается

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
 показать весь комментарий
 
Звідки така інформація? З туманної голови найвеличнішого? Чи самому наснилося? А! В нас там своя людина, нє? Аби ляпнуть! А чому тоді не марсіани чи рептілоїди?
 показать весь комментарий
 
 
Об этом многие говорят, что такое возможно.
 показать весь комментарий
 
во,а ванькам в радость...ваньки уже подхватили. Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов - Цензор.НЕТ 9696
 показать весь комментарий
 
Меня интересует тема вируса и всего что с ним связано. Это же интересно.
 показать весь комментарий
 
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
 показать весь комментарий
 
За такий флуд тут дають три доби відпочинку.
 показать весь комментарий
 
 
Ждем ответную пиз---ну с Китая, вряд ли промолчат (даже в этом есть доля правды). Извиняться же ж будут, что " не так поняли" и, что "вырвано из контекста"
 показать весь комментарий
 
 
Китай не успевает отмахиваться от обвинений в цензуре. Они полностью зацензурили свои новости. Куда им до других стран.
 показать весь комментарий
 
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
 показать весь комментарий
 
О, точно за канонами кацапо-пропагандистських фейків ліпить! Таке лайно у голові в людини! І це очільник РНБО!
Щоправда, забув він ще додати, що то китайські жидомасони готували біозброю для винищення населення Землі під потреби своїх поплічників - ілюмінатів-рептилоїдів.
 показать весь комментарий
 
 
Китай, как и все развитые страны, имеет биооружие и развивает его. Даже ИГИЛ занимаются этим, но малоуспешно.
 показать весь комментарий
 
Смертность в тридцать раз меньше, чем от старой доброй сибирской язвы, и убивает старушек и старичков.
Супер биологическое оружие против пенсионеров.
 показать весь комментарий
 
Никто не говорит что его специально выпустили. Речь только о том, что это вирус над которым работали люди, а не который мутировал в природе.
 показать весь комментарий
 
Главе СНБО не стоит бежать вперед паровоза и делать такие заявления.
Официальньіе лица каких стран говорили подобное?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, кто то должен набраться смелости и сказать правду. Приятно, что это оказался ваш человек.
 показать весь комментарий
 
Вам может и приятно, а мне нет.
Лучше бьі ваши заявили.
Трусят?
 показать весь комментарий
 
Ну вы же знаете, у нас чиновники обычно не высказываются по таким проблемам. А Батька в этих вирусах "ни бэ, ни мэ".
 показать весь комментарий
 
секретар РНБО робить заяви в стилі кацапського першого каналу. цікаво, як до них поставляться в Китаї.
всій зеленській команді та зеленському особисто видати шапочки з фольги.
 показать весь комментарий
 
 
ну ща китайцы обидятся...такие вещи официальным лицам можно озвучивать только если есть официальное подтверждение
 показать весь комментарий
 
 
А вот и узнаем. Если промолчат, значит правда.
 показать весь комментарий
 
а если оправдываться начнут-то неправда? Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов - Цензор.НЕТ 5221кацапологика,как она есть.
 показать весь комментарий
 
Данилов попей чайку и успокойся, я об этом два месяца назад писал.
 показать весь комментарий
 
Ого скільки упоротих Хомів невірних,яким легше повірити в якусь неймовірну мутацію ніж в те, що вірус штучно створили в лабораторії яка цим цілеспрямовано займається.
 показать весь комментарий
 
а я вважаю що ти дурень... хто з нас ближчий до правди?
 показать весь комментарий
 
китайцы те ещё паразиты .. жрут всё что движется .. животных всех там у себя уже сожрали ..
 показать весь комментарий
 
На чому грунтується така заява Данилова ? На інфі від американців , чи всеж таки ЗЄлін кокс ?
 показать весь комментарий
 
Это ужас...Советское наследие. От гриппа чеснок и сало, вирус разработала китайская лаборатория, погода херовая - США тестирует климатическое оружие...Советские выкармыши у власти...... Завтра Сталина будет цитировать и восхвалять....
 показать весь комментарий
 
 
Это вариант, в Ухани находится секретная лаборатория и мало что там произошло, китайцы еще те брехуны.
 показать весь комментарий
 
А..... а... а я не знал, что у китайцев есть такая лаборатория. Хммм... значит кто то имел к ней неограниченный доступ.
 показать весь комментарий
 
такие как данилов, с таким мышлением - это прошлый век..воспитанный на советской пропаганде и советской лимтературе..советские просроченные мозги нашу страну погубят...
 показать весь комментарий
 
Якщо б таку лабуду почав верзти сантехник Коля ЖЕКу, касирша з АТБ, черговоий "таксист-геополітик", або пенсіонери на лавці біля під'їзду, загалом то нічого страшного. Але це офіційна посадова особа, що очолює не останню за значенням державну інституцію та репрезентує собою країну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх