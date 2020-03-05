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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ОГА (1597) Черновцы (423) паника (23) страх (15) COVID-19 (520) Осадчук Сергей (1)

 Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук. ВИДЕО

Украинцы бояться обращаться к врачам за помощью, поскольку опасаются агрессивной реакции сограждан в связи с паникой из-за коронавируса.

Об этом заявил глава ОГА Черновицкой области Сергей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ощущаем первые последствия психо-эмоционального возбуждения в обществе. Случай, который мы имели с соседями мужчины, который заболел, и его жены, привел к тому, что имеем случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и имеют страх обратиться за помощью к врачам. Имеют страх и переживания, что если об этом станет известно, то могут быть для них негативные последствия со стороны соседей", - заявил глава ОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук. ВИДЕО

"Хочу попросить всех, кто нуждается в помощи, имеет любые симптомы заболеваний не обращать внимание на эти обстоятельства (страх перед реакцией людей. – Ред.) и верить в то, что мы прошли этот этап и достучались до сознания всех наших сограждан. Стоит также говорить о том, какие могут быть последствия от одного такого необдуманного поступка", - добавил Осадчук.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах. В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными. В тот же день жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3179661
 
   
 Топ комментарии
 
Хотел обнять соседа, но не вовремя кашлянул)))
Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 9395
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я это предвидел с самого начала. но слушать меня много желающих не нашлось. мейн стримом было отстаивание права на забрасывание камнями автобусов. и не только автобусов.
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ты про кого? про тех, кто не хочет, чтоб в них камнями швыряли? или про швыряльщиков?
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так и статья есть таким **************...
вроди до 7ми
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ты про кого? про тех, кто не хочет, чтоб в них камнями швыряли? или про швыряльщиков?
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не
в отличии от дурогонов навроди тебя
я про тех кто уклоняется от лечения
камни засунь себе в око
тут не про это на ветке
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понял. обычное кацапское малограмотное хамло, не усвоившее программу по русскому языку за 6-й класс (не знает, что пишется "в отличиЕ").
про законы не спрашиваю - это слишком сложно для того крохотного комочка зелёной слизи, который у тебя вместо мозгов.
держи 11.80.
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мне и нах не надо знать кацапский языг
а ты я смотрю - грамотейша и учитильницо
разгоняеш гамно по веткам
и мне еще предлогаеш свои рубли??
смешное жывотное))
где в новостях про камни??
сопливое кацапеня
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держи ещё 11.80, кацапа убогая малолетняя. и за что таким идиотам только платят. а ну напиши чё-нить по-украински, потом ошибки посчитаем, обмылок быдловатый.
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Фигня, новое лицо Аваков и его новая полиция людей в обиду не дадут! Или дадут?
Что там Зе обещаль? Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 7185
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я это предвидел с самого начала. но слушать меня много желающих не нашлось. мейн стримом было отстаивание права на забрасывание камнями автобусов. и не только автобусов.
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И чего людям не нравится то? Впервые выбрали "народного" Президента, впервые в Парламенте монобольшинство, работай, живи и радуйся, нет. Опять все не так. Народ, может проблема в вас?
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Проблема людей в том что "они знают болше чем доктора" или "мы вычитаем как лечиться в интернете"
Как правило с тяжелыми случаями врачи борятся после самолечения..
Я как доктор могу привести пример, когда больного ребенка с пневмонией, лечили противоглистными препаратами,так как ктото гдето написал в инете что глисты могут попасть в легкие...
Народ,на жаль у нас не далекий...
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А я два рази себе сам вилічив тому що лікарі маючи на руках аналізи узд і т.д. ставили інший абсурдний діагноз..
Мої дитині поки не знайшли на кінець одного нормального педіатра чого тільки не приписували, якби сам в то не вникав то хто знає чим б вже напхав його...
До речі і при постійному кашлі лікар виписував протиглистні... При простому грипі 4 рази виписували антибіотики хоча не було симптомів пневмонії... Вам тоже в приклад...
Є нормальні лікарі але процентів 20 не більше...
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А забув ще флагил один маразматик виписав без аналізів після скандалу інший відмінив приписав легше дитину вилікували. Антибіотики без рентгену і без аналізів... просто бо третій день температура..
Після цього і не бояться лікарів у нас..
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Хотел обнять соседа, но не вовремя кашлянул)))
Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 9395
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Візьму градусник і сокиру, піду по сусідах міряти температуру.
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А я з собачками, в мене їх дві, тільки до одних не піду, там рись живе.Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук - Цензор.НЕТ 785
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Так ..мого *малого * теж сусіди бояться ..
..Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук - Цензор.НЕТ 6454
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Соседи такие, сразу злорадствуют, так им и надо.
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Как много у нас "хороших" людей, готовых на все из страха, зависти и ещё многих факторов.
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