 Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук. ВИДЕО

Об этом заявил глава ОГА Черновицкой области Сергей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ощущаем первые последствия психо-эмоционального возбуждения в обществе. Случай, который мы имели с соседями мужчины, который заболел, и его жены, привел к тому, что имеем случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и имеют страх обратиться за помощью к врачам. Имеют страх и переживания, что если об этом станет известно, то могут быть для них негативные последствия со стороны соседей", - заявил глава ОГА.
"Хочу попросить всех, кто нуждается в помощи, имеет любые симптомы заболеваний не обращать внимание на эти обстоятельства (страх перед реакцией людей. – Ред.) и верить в то, что мы прошли этот этап и достучались до сознания всех наших сограждан. Стоит также говорить о том, какие могут быть последствия от одного такого необдуманного поступка", - добавил Осадчук.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах. В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными. В тот же день жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО
вроди до 7ми
в отличии от дурогонов навроди тебя
я про тех кто уклоняется от лечения
камни засунь себе в око
тут не про это на ветке
про законы не спрашиваю - это слишком сложно для того крохотного комочка зелёной слизи, который у тебя вместо мозгов.
держи 11.80.
а ты я смотрю - грамотейша и учитильницо
разгоняеш гамно по веткам
и мне еще предлогаеш свои рубли??
смешное жывотное))
где в новостях про камни??
сопливое кацапеня
Что там Зе обещаль?
Как правило с тяжелыми случаями врачи борятся после самолечения..
Я как доктор могу привести пример, когда больного ребенка с пневмонией, лечили противоглистными препаратами,так как ктото гдето написал в инете что глисты могут попасть в легкие...
Народ,на жаль у нас не далекий...
Мої дитині поки не знайшли на кінець одного нормального педіатра чого тільки не приписували, якби сам в то не вникав то хто знає чим б вже напхав його...
До речі і при постійному кашлі лікар виписував протиглистні... При простому грипі 4 рази виписували антибіотики хоча не було симптомів пневмонії... Вам тоже в приклад...
Є нормальні лікарі але процентів 20 не більше...
Після цього і не бояться лікарів у нас..
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