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 Политика Украины, Здоровье
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 В Черновицкой области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук. ВИДЕО

Черновицкая областная государственная администрация в связи с распространением коронавируса уже ввела ограничение на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук.

"Кроме этого, мы в последующие часы созываем заседание нашей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрез-вычайных ситуаций, на которой будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас отрабатывают модель работы дистанционную. Поэтому так же, по рекомендации украинского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей", - заявил Осадчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Глава ОГА также попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отметил, что запланированные на ближайшее время концерты будут перенесены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3179655
 
 
 Топ комментарии
 
Пора вводить карантин по всей стране, сегодня 10 человек возможно заражены-завтра 100 и т.д.
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Взагалі то карантин має бути введений одночасно всюди, купа машин зранку на Калинці з Франківської, Тернопільскої,Хмельницької областей, як завжди румуни по супермаркетах.
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так!...провокаторы... хотите испортить Женщинам свято???? ))))) ух...жлобы )))))
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Пора вводить карантин по всей стране, сегодня 10 человек возможно заражены-завтра 100 и т.д.
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Как-то не красиво и нечестно вставлять палки в колеса корона вируса В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 7571 Так же и снашим презедентом владимиром зеленских. все ему мешают
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палки надо вставлять иначе коронавирус не сможет мутировать в более совершенную форму.
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Взагалі то карантин має бути введений одночасно всюди, купа машин зранку на Калинці з Франківської, Тернопільскої,Хмельницької областей, як завжди румуни по супермаркетах.
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очень правильно- пока закрыть калиновский рынок
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А яке масове міроприємство з ним зрівняється? Один "італієць" пройдеться і вуаля.
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в бубни пограти не хочешь вуйко???як грали в тернопільскьй та львівський областях!!а потім заспівати"ще не вмерла...."?вас сук тупоголових треба ізолювати!!
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так!...провокаторы... хотите испортить Женщинам свято???? ))))) ух...жлобы )))))
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німці нічого не закривають. Одна школа хотіла закритись, де був випадок, і їй не дали. переляк старшна сила.
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Італійці закривають, японці, корейці закрили, той випадок коли краще перестрахуватись.
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при всьому нашому - краще переб*деть, чем недоб*деть...
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а маршрутки будут продолжать колесить? а рынок Каличанский закроют? ну-ну...
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