 Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Вместе с президентом в Новые Санжары приехали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела эти две недели в обсервации.
"Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую", - сказал Зеленский и обнял ее, пошутив, что не боится заразиться коронавирусом.
"Я уверен, что госпожу Скалецкую не потеряем", - добавил президент.
"Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса. Почему? Вы знаете, что он везде, не только в Китае, но и в Европе", - сказал Зеленский.
Он также попросил людей в ближайшее время воздержаться от поездок за границу: "Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Сейчас время, когда можно заниматься туризмом внутри страны".
Повезло нам наконец с нашим всё.
почему ж в Орехово не мотанулся, если делать не фиг????