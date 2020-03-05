EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4080  21
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4771) Зоряна Скалецкая (109) COVID-19 (520) Новые Санжары (128)

 Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайской Ухани, после окончания обсервации в медицинском центре "Новые Санжары".

Вместе с президентом в Новые Санжары приехали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела эти две недели в обсервации.

"Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую", - сказал Зеленский и обнял ее, пошутив, что не боится заразиться коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение массовых мероприятий в Украине будет запрещено в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

"Я уверен, что госпожу Скалецкую не потеряем", - добавил президент.

"Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса. Почему? Вы знаете, что он везде, не только в Китае, но и в Европе", - сказал Зеленский.

Он также попросил людей в ближайшее время воздержаться от поездок за границу: "Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Сейчас время, когда можно заниматься туризмом внутри страны".

Источник: https://censor.net.ua/v3179629
 
 
 Топ комментарии
 
Клоунские выходки, не может побороть свое шутовское естество.
 показать весь комментарий
 
Нехер делать зебляду, позорищще! Очередная клоунада! В стране препиздент и кабмин только-что обосрались по полной, война с москалями, за март несколько погибших, полные госпиталя раненных, пенсионеры без индексации, жопа во всем, херак с бюжетом, а придурок пиарится на шлюшках хуанских! Сколько бабла потрачено на этот бестолковый визит, вертолет и толпу! Пездель, штанов нормальных не нашлось?
 показать весь комментарий
 
Да он и Гончаруку тоже недавно говорил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да он и Гончаруку тоже недавно говорил.
 показать весь комментарий
 
 
О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.
 показать весь комментарий
 
 
Лично каждого бацильного из больницы встречает. Человек и Президент с большой буквы Зе.
Повезло нам наконец с нашим всё.
 показать весь комментарий
 
 
Клоунские выходки, не может побороть свое шутовское естество.
 показать весь комментарий
 
 
Нехер делать *******, позорищще! Очередная клоунада! В стране ********** и кабмин только-что обосрались по полной, война с москалями, за март несколько погибших, полные госпиталя раненных, пенсионеры без индексации, жопа во всем, херак с бюжетом, а придурок пиарится на шлюшках хуанских! Сколько бабла потрачено на этот бестолковый визит, вертолет и толпу! *******, штанов нормальных не нашлось?
 показать весь комментарий
 
 
Йому просто більше ні на чому піаритися - все провалено по усіх векторах, галузях і напрямках. Ще, може б якщо послати літака до Китаю за песиком ... Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 868
 показать весь комментарий
 
 
Не, не потеряем - два раза подкинем, а поймаем только раз.
 показать весь комментарий
 
 
Сраная клоунада. Чего не встречал в аэропорту или при приеме в карантин?
 показать весь комментарий
 
 
СССССССССыыыыыСССССтрашно было ---- сссссааалллл
 показать весь комментарий
 
Чего оно туда поперлось? пиар, это все!! проблемы государства подождут... убогость и никчемность зеленого дятла адекватна убогости за него голосовавших...
 показать весь комментарий
 
 
А про бабу з песиком в Китаї, моніка вже забула )))
 показать весь комментарий
 
 
А почему не едут в Черновцы, там тоже надо больного поддержать "морально" на видео , коль вакцыны еще нет, а что делать с теми кто больны раком, инсультом, туберкулезом и лечение уже есть, только денег нет, к ним тоже будут ездить шаманить в место лечения?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно ей по.уй где служить клоуну, в - минздраве, минфине, минагро и т.д. всё равно ни.уя делать не будет, но зато преданный штык. В СССР таких как она было всё политбюро.
 показать весь комментарий
 
 
Піар-шоу.Подивіться скільки тут було охорони.Більше в рази ніж в Порошенка.Та й поліції було дофіга,сам міністр мвс також приїхав.
 показать весь комментарий
 
 
так короновирус только начался и скалецкая будет спать с каждым болезным, конечно терять нельзя
 показать весь комментарий
 
 
после рукопожатия с пэтей все что варнякает этот зе не имеет значения
 показать весь комментарий
 
Ну всё. зеленский инфицирован теперь уже точно. вроде писали что инкубационный период составляет 3 недели в некоторых случаях Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9053
 показать весь комментарий
 
 
галабародька ты галабародька, я а не президент...
почему ж в Орехово не мотанулся, если делать не фиг????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх