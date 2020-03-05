 Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Вместе с президентом в Новые Санжары приехали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела эти две недели в обсервации.

"Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую", - сказал Зеленский и обнял ее, пошутив, что не боится заразиться коронавирусом.

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"Я уверен, что госпожу Скалецкую не потеряем", - добавил президент.

"Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса. Почему? Вы знаете, что он везде, не только в Китае, но и в Европе", - сказал Зеленский.

Он также попросил людей в ближайшее время воздержаться от поездок за границу: "Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Сейчас время, когда можно заниматься туризмом внутри страны".