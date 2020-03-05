 Новое "правительство для людей" - список людей прилагается. ВИДЕО

Как получилось, что искать новых министров пришлось чуть ли не в районных газетах и почему заполнять министерские кресла пришлось представителями технического крыла "регионалов", а иногда и прямыми креатурами олигархов?

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Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. также парламент утвердил на должности ряд министров Кабинета министров Украины.

За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.

За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.

Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

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