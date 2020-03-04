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 Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 марта Киевский бронетанковый завод, входящий в ГК "Укроборонпром", передал Вооруженным Силам Украины партию из шести танков Т-72, ​​чем завершил поставку по государственному контракту с Министерством обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На танках проведены доработки, которые значительно улучшили их боевые и технические характеристики. Партия Т-72 прошла проверку и принята для укомплектования подразделений ВСУ.

Украинский Т-72 имеет значительно лучшую защищенность, обеспеченную современными элементами динамической защиты. За счет совершенствования ходовой возросла мобильность (гусеницы заменены новыми с резинометаллических шарнирами и обрезиненой беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода).

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Специалисты предприятия доработали оптику и стабилизационную систему пушки, танк получил высокоточные управляемые ракеты "Комбат" производства ГККБ "Луч". В результате огневая мощь танка существенно увеличилось.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 02

Особое внимание в доработке Т-72 уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Танки оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночным прицелом для ведения огня "Комбат". Также на танки установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать надежную связь с другими машинами и пехотными подразделениями на поле боя.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 03

Читайте также: "Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 млрд грн, - Абромавичус

Первые 25 единиц отремонтированных Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками передану украинской армии двумя партиями в январе 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3179526
 
   
 Топ комментарии
 
Геращенко: пздц шо воно меле, госссподи.. Порошенко: тихо Іра, якшо не думати шо воно президент, то можна славно по угарати з цього додіка.Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 5686
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Так это потому твой зебилоид теперь назначил ахметовского халуя премьер министром???
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Спросил, сказали все нормально, и говорят, - если это тебе херню пишет Ринат Амедов, сразу шли его нахер.
Вот теперь сижу и думаю, слать вас или как то не культурно. Но ведь атошники же плохого не скажут?!
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ОГО! Вот это зебильное достижение! Целых 6 танков за 6 месяцев!!!
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а если на 10 умножить? Ну типа по приколу!
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Кто тебе РЕАЛЬНО скажет, сколько и чего закупили и поставили на вооружение..
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Т-72 не має йти на озброєння армії, бо в нас основний танк Т-64Б а два основних танки наша армія не потягне. А в нас три танки Т-64Б, Т-72 та Т-80 - повний зоопарк!
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Это лучше, чем поломаные санитарки от "Богдана".
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поломаные? Ты уже диверсию организовал и поломал авто?
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Спроси бывших атошников, сколько на Донбассе машин - санитарок поломанных валяется.
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Спросил, сказали все нормально, и говорят, - если это тебе херню пишет Ринат Амедов, сразу шли его нахер.
Вот теперь сижу и думаю, слать вас или как то не культурно. Но ведь атошники же плохого не скажут?!
Вы согласны?
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За те, що робите диверсії можете надовго сісти.
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Это ты расскажи своему пороху, почему его завод такие некачественные машины делает.
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Атошники говорят машина - супер!
Кто врет ты или атошники?
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Думаю, що він, бо машини ремонтуються.
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Такие пистаболы как он это 146% свидетели секты "порошенко все украл"!
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Геращенко: пздц шо воно меле, госссподи.. Порошенко: тихо Іра, якшо не думати шо воно президент, то можна славно по угарати з цього додіка.Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 5686
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Тобто у нас між оновлено лише 6 танків, а росія вже підготувала проти нас 1100 танків не рахуючи гелікоптерів та літаків...
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Ветряками и солнечными панелями будете отбиваться. Ахметову в год государство платит дотаций и льгот только по *зеленым тарифам* на десятки миллиардов гривень, вместо того чтобы вооружать армию. Ну посмотрим как ваш Ахметов будет останавливать росийские войска
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Мій Ахметов? Ти просто хамло та з глузду з'їхав.
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Так это потому твой зебилоид теперь назначил ахметовского халуя премьер министром???
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_Отож. А в это время вместо круглосуточно ракеты клепать Южмаш простаивает! Если путлеровцы бросят против нас массированно авиацию, боюсь нам крышка. Будет как в Сирии.
Без ракет средней дальности как оружия сдерживания мы беззащитны против полномасштабной войны с путлеровцами.
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В Сирии нет лесов. там можно бомбить. Если пойдет партизанская война что будет логично при массированном наступлении кацапов. То их самолеты будут до одного места.
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Задумка хорошая, тогда массированное наступление может остановить одна заминированная запорожская АЭС!
Терять то все равно нечего будет, все попадем в рай, а кацапы просто сдохнут!
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Їхній ПП2 майже зупинений, тому при наступі магістральний газогін буде знищений.
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Они должны бояться не за газогон, а за то что в случае чего их болта накроет радиоактивный пепел и вся московия превратиться в "заповедник" по типу Чернобыля!!!
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Попелу вони не дуже бояться, бо нещодавно погрожували Туреччині ядерним ударом. Їх більше турбують гроші за їхній газ.
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одно дело языком трепаться, а другое дело радиоактивное облако после взрыва АЭС, хочу Вам напомнить что Чернобыльская АЭС взорвалась только на 5%!
Если взорвать АЭС при помощи взрывчатки вот тогда реально будет катастрофа. Но если москали начнут войну против Украины то реально терять не будет что!
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Кацапи можуть нам підпалити усі ліси.🤔
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_Чей воздух - тот, считай, одержал победу (не люблю про войну говорить "выиграл"). Турецкие беспилотники тебе доказательство: крошат и броню и просто пехоту. Много видео есть и они красноречивей тысяч слов и домыслов.
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у кацапов основное вооружение танки, бтр и тд.
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Ето достижение однозначно. Аж 6 свежепокрашеных старых танков. Страна под надежной защитой епть.... Особенно если посмотреть на сирийский фронт что с такими танками делает современное вооружениеКиевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72 - Цензор.НЕТ 758
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Картонную Армату развалить достаточно и этого.
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Как минимум, тепловизор это уже не просто окрашен.
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В Україні розділили повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ... может всё отдать генштабу,а Главнокомандующий пусть политикой занимается и коррупцию расстреливает? Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 7359
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Рулевое управление в виде рычагов как у старых тракторов и как у Т-34. Уже давно, даже фашисты на своих тиграх и пантерах, ставили рулевое управление с гидроусилителем и кондиционеры. О кондиционерах можно только мечтать!
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Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с российскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, России только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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