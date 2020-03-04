 Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
На танках проведены доработки, которые значительно улучшили их боевые и технические характеристики. Партия Т-72 прошла проверку и принята для укомплектования подразделений ВСУ.
Украинский Т-72 имеет значительно лучшую защищенность, обеспеченную современными элементами динамической защиты. За счет совершенствования ходовой возросла мобильность (гусеницы заменены новыми с резинометаллических шарнирами и обрезиненой беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода).
Специалисты предприятия доработали оптику и стабилизационную систему пушки, танк получил высокоточные управляемые ракеты "Комбат" производства ГККБ "Луч". В результате огневая мощь танка существенно увеличилось.
Особое внимание в доработке Т-72 уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Танки оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночным прицелом для ведения огня "Комбат". Также на танки установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать надежную связь с другими машинами и пехотными подразделениями на поле боя.
Первые 25 единиц отремонтированных Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками передану украинской армии двумя партиями в январе 2020 года.
Вот теперь сижу и думаю, слать вас или как то не культурно. Но ведь атошники же плохого не скажут?!
Вы согласны?
Кто врет ты или атошники?
Без ракет средней дальности как оружия сдерживания мы беззащитны против полномасштабной войны с путлеровцами.
Терять то все равно нечего будет, все попадем в рай, а кацапы просто сдохнут!
Если взорвать АЭС при помощи взрывчатки вот тогда реально будет катастрофа. Но если москали начнут войну против Украины то реально терять не будет что!
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