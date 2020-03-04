 Погибшего на Донбассе бойца 72-й ОМБр Игоря Гавриляка проводили в последний путь во Львове. ВИДЕО

Богослужение по усопшему прошло в гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"Игорь служил у нас в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев с 2016 года. Служил исправно. Очень жаль такого человека, действительно защитник Украины. Погиб на позиции, был на посту. Получил пулевое ранение в голову", - рассказал Руслан Сулим, побратим погибшего.

В этом году в пулеметчика Игоря Гавриляка должен был завершиться контракт с ВСУ, он намеревался продолжить службу. Боец родом из Бугского района Львовской области.

Вечный покой военнослужащий нашел на Лычаковском кладбище во Львове, где похоронены украинские бойцы, погибшие на Донбассе.

Игорь Гавриляк стал 313-м военнослужащим из Львовской области, который погиб во время вооруженного конфликта на Донбассе.

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