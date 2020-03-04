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Все про:Львов (3620) похороны (1039) потери (1797) 72 отдельная механизированная бригада (110)

 Погибшего на Донбассе бойца 72-й ОМБр Игоря Гавриляка провели в последний путь во Львове. ВИДЕО

Во Львове простились с 33-летним бойцом Игорем Гавриляком, погибшим 1 марта вблизи населенного пункта Катериновка Попаснянского района Луганской области.

Богослужение по усопшему прошло в гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"Игорь служил у нас в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев с 2016 года. Служил исправно. Очень жаль такого человека, действительно защитник Украины. Погиб на позиции, был на посту. Получил пулевое ранение в голову", - рассказал Руслан Сулим, побратим погибшего.

В этом году в пулеметчика Игоря Гавриляка должен был завершиться контракт с ВСУ, он намеревался продолжить службу. Боец родом из Бугского района Львовской области.

Вечный покой военнослужащий нашел на Лычаковском кладбище во Львове, где похоронены украинские бойцы, погибшие на Донбассе.

Игорь Гавриляк стал 313-м военнослужащим из Львовской области, который погиб во время вооруженного конфликта на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179516
 
 
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Той храм був свідком багатьох поховань, сліз за Героями України, загиблими у війні ...
Вічна пам'ять полеглому Воїну...Царство Небесне..
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