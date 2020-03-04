 Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.
Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский не настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.
По словам главы фракции СН, голосов за отставку Рябошапки более чем достаточно.
"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.
- Так без паники. Поднимай всех! Гражданских отсечь!
- Да кого всех? Нас всего 8%- да и то половина, это престарелые пенсы задурманенные вашим зомбоящиком!
- Блд... ладно, тогда звони Новикову с Гонопольским пусть подскажут где там лучше купить недвижимость в РФ. В Ростов не хочу, рвану в Липецк!
вали, болезный, к себе на родину-уродину, на паРашу, за поребрик!
Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.---------------------------------------------------------------------
президент захватывал власть? они ***нутые?
- Да, дети гор. (с)