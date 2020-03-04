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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18015) Арахамия (259) Рябошапка Руслан (321)

 Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский не настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия

По словам главы фракции СН, голосов за отставку Рябошапки более чем достаточно.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.

Смотрите также: "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3179502
 
 
 Топ комментарии
 
Вы все себе уже заработали на пару сроков. Ждем смены власти.
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опять агрохимия проговорился....ну шо ж такое? Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки - Цензор.НЕТ 8967
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Тот кто подпишет подозрение Пете, особенно по кривой делюге, с якобы захватом гос.власти равносильно приговору через 2-3 года. Рябошапка не 42-летний лох
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Ух как этот кацапский *****, с петушиным хохолком,не невидит украинцев.
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А когда откроют дело ,против этого Чебурека Абхазского За кливету
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-Пятро Алексеевич, полундра, собирайте вещички..они же вас посодют!?
- Так без паники. Поднимай всех! Гражданских отсечь!
- Да кого всех? Нас всего 8%- да и то половина, это престарелые пенсы задурманенные вашим зомбоящиком!
- Блд... ладно, тогда звони Новикову с Гонопольским пусть подскажут где там лучше купить недвижимость в РФ. В Ростов не хочу, рвану в Липецк!
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После этих слов спикера законодательных власти ЕС ещё дальше чем год назад. С какой стати депутат вмешивается в дела независимой прокуратуры? На то она и независима, чтобы и вор и депутат были равны перед законом. А какой прокурор будет разследовать Арахамию если он увольняет главного прокурора
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Для справки - ген прокурора увольняет не Арахамия, а конституционным большинством Рада!
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Вся Україна чекає посадки соєвої банди ! Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки - Цензор.НЕТ 8282
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Вова, сабаков тебя не спасёт. Менты выпадут на мороз, с****ться не успеешь
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Диб..л!Я згідний давай садіть пороха,але після таких субєктів як Мертвечук,ахметов,бойко і далі по списку,а тоді петра великого,бо теж є за що.Але така послідовність про яку ти там арахамія заявляєш шось дуже схоже на політичну розправу портнова і ко.!
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а чому ж ***** за 5 років так і не посадив "таких субєктів як Мертвечук,ахметов,бойко і далі по списку," - хто йому заважав ?
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Вот так, вот. Украинцы в своей стране становятся рабами. Всякая шваль понаехавшая и обсирающая страну стала хозяевами жизни. Дали команду посадить Пороха значить надо посадить, иначе уволят. Я не сторонник Порошенко, но ему надо отдать должное, он взял руководство страной в очень сложное время (война, экономическая блокада со стороны россии ...). Во внешней политике и обороне страны за период своего правления он справился на отлично, а то что допустил к власти эту мерзкую шваль- большой минус.. Считаю, что на данный момент страной руководят враги и предатели.
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Доброта та порядність Порошенко зіграли з ним злий жарт: Повірив кумам і свинарчукам, а ті йому підсунули свиню..
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Экономика - ничто, посадить Пороха - всё!!!! Для этого в Раде сидит эта шобла долбо@бов и не только в Раде, а вы тут про какое-то развитие страны , кому оно нахер нужно!
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Гребаный стыд , народ вы до чего докатились Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки - Цензор.НЕТ 8412
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Что это себе позволяет этот недобитый пророссийский жид арахамия!! Понаехали кацапня блин!! То арахамия,.то новинский, то ещ какая-нибудь ***....дь!!!
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Антисемит? Смотри от злобы может сердечный приступ случиться. Рошенку скушкай, полегчает.
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Когда последняя капля упадет в отношении зеленых недорослей?
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чебурек, ты кто такой? давай, до свидания!


вали, болезный, к себе на родину-уродину, на паРашу, за поребрик!




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Проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования о возможном неправомерном влиянии на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.---------------------------------------------------------------------
президент захватывал власть? они ***нутые?
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Когда конкурс на руководителя собираются проводить через неделю, а Петро уже поздравляет его с победой, то здесь работы хватит и для ДБР и для НАБУ и для прокурора...
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Есть фото где Порох и зе о чём то говорили перед голосованием в Раде. Порох так смотрит на зе, как когда то смотрел на ввз в Минске. А зе, как крыса - согнулся и глазки в пол. Интересно о чём говорили. Цензор надо узнать.
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Что-то мне не верится, что пана Рябошапку завтра уволят.
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ЦЕ має таку здібність щось ляпнути, а потім всі "слуги" виправдовуються.
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Этот Давид Браун уже начинает доставать...
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Чівокуня втік до Зростань і віслюк там - але зеленим може так не пощастити. Виведуть в чистий лан, поставлять особами до стіни, націлять дмухала стовбурів у лоби та як стрельнуть, що мови з рота вилетять.
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Мы будем судить его по законам гор! Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки - Цензор.НЕТ 999
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А ти гірський цап--встигнеш втікти в гори7 Не підписує на Порошенка,бо в звинуваченні одні лозунгі .
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