EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5696  49
Все про:ВР (24493) Зеленский (4771) Гончаренко (323)

 Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала "Слуга народа" Голобородько. Глава государства спустился в зал для личного разговора с депутатом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Главком".

"Я слушал это выступление, несколько раз даже аплодировал. Но никак не мог понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский — то к кому вы обращались? Это Вы привели это правительство к власти. Это Вы собрали эту Верховную Раду. Это Вы виноваты!" — заявил Гончаренко.

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 01

После эмоционального выступления депутата Владимир Зеленский спустился в зал и подошел к рабочему месту Гончаренко. Их разговор слышала стоявшая рядом нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар.

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 02Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 03Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 04

"Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко. Со словами: никогда не переходите на личности ...", — написала она в Фейсбуке.

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 05

После этого президент ушел из зала.

Смотрите также: Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло". ВИДЕО

Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 06Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться 07

Источник: https://censor.net.ua/v3179494
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
**** зелена... комплекс наполеона в дії.
 показать весь комментарий
 
 
как по мне комплекс неполноценности!
Вон скоро местные выборы. тогда его и опустят как лоха 42летнего!
 показать весь комментарий
 
 
Сравнение неправильное: Голобородько не употреблял кокс.
 показать весь комментарий
 
 
Никогда, гнусавое, не говори "никогда".
 показать весь комментарий
 
 
А теперь мысленно прикиньте,как бы в этой ситуации поступил Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко,и задумайтесь...
 показать весь комментарий
 
 
Порох априори не смог бы попасть в такую позорную ситуацию
 показать весь комментарий
 
 
Пусть анализы на кокс сначала сдаст...

Жаль Гончаренко это тему упустил....
 показать весь комментарий
 
 
тим, хто його обрав - ще більш не смішно.
 показать весь комментарий
 
 
И это чмо заявляет, что оно не лох. Тьфу, мля.
 показать весь комментарий
 
 
Нелоху 42 года,с ним так нельзя разговаривать!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гончарук ничтожество.
Не стоило опускаться до его уровня.
 показать весь комментарий
 
Так его же Бубочка и поставил, чтож вы так то?))))
 показать весь комментарий
 
Гончарука сам Зебил и опустил, отправив его кататься дальше на самокате)))
 показать весь комментарий
 
вы перепутали личности, хотя одна таки личность, а другой-зеленая тля. Уровень зе я внизу описала, Опровергните или просто заткнетесь
 показать весь комментарий
 
козак и засранец. С кем он собрался тягаться, ревизор сатиры на себя. Этот от ЕС в ПАСЕ кацапов за пояс запихал, пока голый нижний орган готовился к президентству
 показать весь комментарий
 
 
Воно не просто чмо, воно закомплексоване чмо.
 показать весь комментарий
 
 
Дупобородько с постным лицом сидел, Гончаруку валерьянки хотелось)
 показать весь комментарий
 
 
Ослина Моника Оманская - личность ? Оно явно обкурилось !
 показать весь комментарий
 
Подошел к Гончаренко в сопровождении охраньі.
В зале Верховной Радьі!

Он считает себя крутьім?!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленая навозная муха Зе-Зе снова нагадила Украине , посадив очередных опарышей на хлебные должностя .
 показать весь комментарий
 
 
Гончаренко молодец, смело, в лицо и все в точку!! Алексея в Президенты!Достойный защитник Украины на всех рубежах!!
 показать весь комментарий
 
 
Кажись, у Федыны появится новый напарник по несчастью...
 показать весь комментарий
 
 
фу... как Гончаренко непобоялся этому чмырю руку подать???
 показать весь комментарий
 
 
Как бы я не относился к Гончаренко, но Шмарклю он опустил красиво... Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися - Цензор.НЕТ 9331
 показать весь комментарий
 
 
Одичалая Отара 73%,это вы привели к власти это Зелёное говно, помните об этом. Это вы посадили на пост премьера Гончарука, который провалил все, что мог. Это вы, одичалая Отара, сделали из моей страны посмешище, на которое в мире рисуют карикатуры. Не клоун, не самокатчик-космонавт, не животное Коломойского, мама которого "любит скорость", а вы-Одичалая Отара 73%.
Гончаренко Алексей-молодец.
 показать весь комментарий
 
 
точно! Так что ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ?!
 показать весь комментарий
 
Прости меня пан Олекciй, что когда-то относился к тебе с подозрением!!Кроме тебя, как оказалось, этой зелёной чуме и противостоять некому в Раде!!!
 показать весь комментарий
 
 
Только факты или ...штрих к портрету партии "песиків" (удачное название).
Алексей Гончаренко. Запрещенная в Украине биография хамелеона

https://youtu.be/-k0WykUOxio
На Гончаренко работает сепаратист!
https://youtu.be/HWHU-mv6pQM
Как подымалась порохоботка Геращенко. Карьера на диванах!
https://youtu.be/rRfXgkGmwcE
 показать весь комментарий
 
Маленьке, сцикливе, самозакохане створіння, яке любить сміятися над іншими, отримало у відповідь те, чим самЕ займалося всю свою "кар'єру"? І чомусь цій злопам'ятній мавпочці теє не сподобалось? Дивно! Чого б це? Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися - Цензор.НЕТ 3586
 показать весь комментарий
 
 
В цьому випадку я підтримую Гончаренко..
 показать весь комментарий
 
Ещё пару-тройку раз Зеленский оступится и эти шакалы сожрут его целиком .
 показать весь комментарий
 
дерзкий как понос резкий мальчик вова 42х лет и не разу не лох
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх