 Гончаренко сравнил Зеленского с Голобородько, тот спустился в зал разобраться. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Главком".

"Я слушал это выступление, несколько раз даже аплодировал. Но никак не мог понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский — то к кому вы обращались? Это Вы привели это правительство к власти. Это Вы собрали эту Верховную Раду. Это Вы виноваты!" — заявил Гончаренко.

После эмоционального выступления депутата Владимир Зеленский спустился в зал и подошел к рабочему месту Гончаренко. Их разговор слышала стоявшая рядом нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар.

"Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко. Со словами: никогда не переходите на личности ...", — написала она в Фейсбуке.

После этого президент ушел из зала.

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