 Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Ранее в среду парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, в чьем правительстве Шмыгаль занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Ожидается, что голосование за кандидатуру Шмыгаля на пост премьера состоится в среду вечером.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО