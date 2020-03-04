 Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Ранее в среду парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, в чьем правительстве Шмыгаль занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
Ожидается, что голосование за кандидатуру Шмыгаля на пост премьера состоится в среду вечером.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО
На газ ціну знизив майже на третину, гривню зміцнили з барижних 28/1$ до 24.5/1$, на армію задекларували більше грошей, податків збирають в півтора рази більше, долларовий єквіаалент держборгу зменшили і ставку по держ облігаціям знизили в півтора рази. Ft
73% населення щасливе що обрало ЗЕлених і живе тепер набагато краще ніж при Баризі.
То за що ж звільнили Кабмін?
Після одруківки англійською якраз.
На жаль, наступний уряд буде ще гіршим. Диво (яке в мозку Зеленського) не трапиться.
Диво - це 99% важкої щоденної праці, а працювати там нікому.
Зате з другим урядом на вихід піде вже сам Зеленський.
Бо це його парламентська більшість, його уряди і його персональна, а не колективна відповідальність.
Sergey Fursa:
Судя по новым темникам из ОП, который явно писали очень креативные и творческие люди, мы отправляемся прямиком в Венесуэлу. Что ж, зато все уже могут понимать, чем это закончится.
Олиграхический консенсус для Зеленского - долги платят только трусы. Так что не беда, если и дефолт. Вот Аргентина дефолт за дефолт - и ничего, мясо вкусное, танго страстное, футболисты талантливые. Главное не пугать верховного главнокомандующего, что иногда при дефолте приходится танки выводить на улицы. Ну чтобы счастливый народ не задушил в объятиях своих слуг.
Oleg Pylypenkо:
Див. останню серію "Слуги народу" - там і дефолт, і відмова від МВФ, і золоті зуби населення. Коротше, Зюзя теж саме впроваджує в реальність.
Петро Порошенко:
Прем'єр-міністром у нас працює Зеленський. У парламенті сидять 250 Зеленських. Це велика влада, але одночасно й велика відповідальність. І коли щось не виходить, використовують політтехнологічний прийом - відправивши у відставку, перекласти відповідальність.
Володимир В'ятрович:
Гончарук випадково потрапив в крісло прем'єра. Саме така людина була потрібна Зеленському, аби виконувати функції виконавчої влади. Принесення в жертву Гончарука не означає, що Україну чекають якісь якісні зміни. Зміни в країні можливі тільки після зміни президента.
Андрій Смолій:
Рейтинги слуг народу котяться вниз зі швидкістю світла.
Партія Зеленського зняла свою кандатку на довиборах до ВР по округу в Харківській області. А це базовий регіон для СН та президента.
Ivan Luty:
Клоун "прославился". "The New York Times" откровенно сравнивает Зеленского с Януковичем, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко.
Давайте не будем стесняться, а будем называть вещи своими именами. Мы имеем режим ЗеБеня. Верной дорогой идут товарищи - на Ростов.
Голобородько:
На всі натяки щодо моєї діяльності в інтересах Ріната Леонідовича чи Ігора Валерійовича відповідаю: ці поважні бізнесмени належать до народу, слугами якого ми є, отже ми мусимо і їм також добре служити
Беня и Ко думают что они всех переиграли но веселье начнется когда запад потребует свою денюшку) а дядя Сем не любит когда его таскают за бороду) и обезательно свое возьмет)))
палишся, пліснява
А "соросята" - это чисто руснявый термин, только русня постит картинки где якобы Сорос там рассказывает как он обдерет Украину, хотя я думаю он нашу страну и на глобусе хрен отыщет.
Правда в том, что люди олигархов и "независимые" грантопилы - это одного сортира ягода , к тому же они легко могут перебегать из одного лагеря в другой как сделали Найем с Лещитой.
Лещита даже Тигипку вон нахваливала недавно - а какой непримиримый борец с коррупцией был, ай-ай-ай
А тупая зе-скотинка не понимает, что назначенцы олигархов - Бени и Ахметки - которыми заменяют в новом кабмине остатки технократов - идут на свои должности чтобы удовлетворять потребности хозяев, а не тебя, их вонючего и тупого раба,
который продает свою веру и язык ради подачки?
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3179303/73039199
когда б ты знала, жизнь мою губя,
что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
а в мамы взять, естественно, тебя
И оно еще пытается шутить...
Президент Владимир Зеленский обвинил Кабинет министров в провале работе по снижению платежек за тепло для украинцев. По его словам, правительство провалило информационную кампанию и работу с местными властями и монополистами, которая позволила бы украинцам по всей стране ощутить уменьшение платежек за тепло.
Ах ты ж ****** ты на ***...
Разве ж только платежки? а неиндексированные пенсии, а нищенская зарплата бюджетникам, а провал в экономике?
Все пи....расы, один он д'Артаньян. Все виноваты - Зинка, рептилоиды с Нубиру, монополисты - только не бубочка.
Из Севелы:
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
НВ получил документ ОПУ для «слуг народа», как объяснять претензии к Кабмину и силовикам
В распоряжении НВ оказался документ Офиса президента, который получили некоторый депутаты Слуги народа накануне внеочередного заседания Верховной Рады.
Документ содержит подсказки для депутатов относительно того, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и руководителям силовых ведомств.
Относительно перестановок в Кабмине в документе говорится, что сейчас правительству необходима «тройная перезагрузка»: политическая, структурная и кадровая.
«Мы признаем достижения правительства - снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина - провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений», - говорится в документе из ОПУ.
«Кабмин декларировал человекоцентричность своей программы. Но сегодня это, к сожалению, остается декларацией. Люди должны почувствовать позитивные изменения, которые происходят в стране, на себе, на своем благосостоянии и безопасности. Пока этого не происходит», - отмечается в документе.
Кроме того, в документе утверждается, что Кабмин «не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности».
Также правительство обвиняют в том, что не заработали должным образом механизмы поддержки инвесторов.
«У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение», - говорится в документе.
Кроме того, в документе подчеркивается, что августовское объединение министерств не сработало.
«Целые отрасли остались или без присмотра государства вообще - потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства», - отмечают авторы документа.
Депутатам предлагают критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией Слуга народа.
Кроме того, в документе говорится, что некоторые министры не справились со своими обязанностями.
«Руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают тот результат, который мог бы удовлетворить требования народа Украины. В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей "застряла" в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах», - говорится в документе.
Относительно руководителей силовых ведомств депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ «не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость».
«Президент неоднократно подчеркивал: никаких "неприкасаемых" у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий - честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям - мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий», - отмечается в документе.
Депутатам предлагают сказать, что они пробовали решить вопрос в рабочем порядке, путем коммуникации и с правительством, и руководством правоохранительных органов. Но это не принесло существенных изменений.
«У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель - эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти - мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты. И находят в себе мужество признавать собственные ошибки и просчеты», - говорится в документе.
Отмечается, что перезагрузки и отставки не означают, что «мы отказываемся от новых политиков во власти. Так же не означают они реванша старой политики».
«Мы так же будем предлагать обществу людей, которые не воруют и не врут. Но наряду с этим - которые имеют опыт и навыки государственного управления», - подчеркивается в документе.
nv.ua
1 ч. ·
ВЫСТУПЛЕНИЕ АНАРХИСТА с трибуны Рады 04.03.2020.
Как долго ждать результатов в резонансных делах? Уже весна - посадок нет!
У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза!
Куда мы спешим и летим с внедрением второго этапа ? С таким подходом медреформа летит в стену. (ну как куда? а распилить квадратные метры и подлохматиться на распродаже медицины?)
Не выполнены обещания по пенсионерам. В частности, индексация пенсий. (ой... а шахтерам то откель деньги наскрести?)
Почему не дали зарплаты шахтерам? Как можно закрывать шахты, пока не созданы рабочие места для шахтеров! (и про УЗ тоже самое!)
Нет импорту электроэнергии из России!
Украинцы в наблюдательных советах наших компаний ощущают себя национальным меньшинством!
Хаос с коммунальными платежками. Люди не ощутили снижение цен на тепло. И это не единственное, что надо снижать. Есть вопрос о зарплатах членов многих наблюдательных советов. Когда 10 миллионов граждан живут на черте бедности, не может быть таких зарплат. Сегодня наблюдать в Украине выгоднее, чем работать!
(и сторого так посмотрел на Мустафея, Лещенку, Бромавичуса, Кобелева, Витренку, того хрнеа с Укрпочты и дригих... )
Мы теряем индустриальную славу Украины!
Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Фейсбуке!
Экономика рискует проехать лицом по земле (которую мы так хотим продать!)
Огромный дефицит бюджета и контрабанда отправила таможню в нокаут.
П.С.: Выступая с трибуны Рады, Анархист нарядился в образ Зеленского )))
Или так... Голобородько выпорол на трибуне Рады Зеленского, который под видом Голобородько стал Зеленским...