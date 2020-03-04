 Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло". ВИДЕО

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый господин президент, у Вас была длинная и эмоциональная речь. Но мы не услышали одного, очень важного. Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло. Полгода назад было назначено правительство, новые лица, да, некоторые с опытом, некоторые - нет. Но оно было назначено на обещаниях", - отметил Железняк.
По его словам, фракция "Голос" еще тогда предупреждала, что в Кабмине есть профессиональные и порядочные люди, что их нужно рассматривать.
"Вы нас тогда не послушали. И сейчас у нас последствия той ошибки. Но хуже всего другое, то что вместо того ,чтобы признать ошибки, мы предлагаем новое правительство. Новые лица со старыми грехами, которые работали и при Януковиче, и при Порошенко, и при Ющенко и наверное при Кучме. Это ли то, чего мы хотели? Нет! ... Является ли это парламентско-президентской республикой, когда большинство из вас даже не знает экономический блок правительства. Является ли это парламентско-президентской республикой, когда с вами - с коалицией, не согласовывают ни одного министра, нет! Поэтому наша фракция будет требовать одного - чтобы следующее правительство назначалось лично, каждого министра мы услышали его программу, что он сделал и только после этого будет определено, будут у нас новые министры или нет", - подчеркнул Железняк.
РОСТ:
1) рост долгов по коммуналке на 30% (до 67 млрд грн));
2) рост долгов по зарплатам на 9%;
3) рост госдолга на 150 млрд грн;
4) рост дефицита торгового баланса на 7% за последний квартал того года.
А теперь ПАДЕНИЕ:
1) промпроизводства с сентября 2019 по март 2020 на 26%;
2) индекса деловой активности в строительстве на 19%;
3) роста реального ВВП за квартал с 4,2 до 1,5%;
4) прямых инвестиций за квартал на 6%.
Ответственность за этот бедлам и на президенте, который Гончарука и др. протащил, и на «зелёном» парламенте, который эту грядку недоминистров утвердил.
він нєлох какой-то, шоб за зєлєнскава галасавать! він вапще в бюлєтні ставив галочку навпроти якогось Нєпорошенка!
- Девушка, у вас рот есть?...
- А? Что? А при чём здесь рот?! Да, есть!...
- Тогда закройте его... З закрытым ртом Вы умнее выглядите...
Він, зрідка, його відкривать пробує, отримує "по писку" і знову ховається за "картинки"...
Отам вогонь був.
что это за парламентско-президентская республика, где правительство голосуется пакетом от президента без программы, без обсуждения?
бред какой-то. царь новый нашелся и назначает кого-попало в министры
Скільки там нинішній уряд прокерував?
Шість місяців?
Далі буде обіцяний турборежим: наступник Гончарука протримається ще менше, а от далі стане вже по-справжньому цікаво. Але не всім...
Зєбобіки, вас знову обдурили:
Турборежим фракції Зеленського виявився фейком. Журналісти порахували, що нинішнє скликання ухвалило за перші півроку роботи 155 законів, тоді як їхні попередники з 8 скликання за аналогічний період проголосували за 173 закони.
І так - я знаю, що не варто по цьому показнику оцінювати роботу ВР, але ж ви самі взяли цей показник за основу.
Що стосується турборежиму, то його його можна таки знайти: подивіться останні соціологічні опитуання.
Лядімір Лєксандрич, шо ви там говорили за вирок?
Моя правда ЖЖ:
Індексації пенсій не буде. Хто хотів індексацію - треба було голосувати за "бариг". В тих все працювало, як годинник.
"Хуже не будет… Нам нужны новые лица… Он научится… Липецкая фабрика… Офшоры… Кум-прокурор… Мальдивы… Сделаем вас вместе!"
Проходит год и как вам гастроли зелёного дурдома?
Глава "Слуги народа" Арахамия: Этой весной точно нужно сажать!
Oleksii Osypenko:
Вообще надо сказать, что некая логика в действиях зеленых присутствует
Сами смотрите: год назад они много говорили про все хорошее, снимали видосики, нихера не делали, а их рейтинг рос. Сейчас они снимают видосики, нихера не делают, говорят обо всем хорошем, но их рейтинг падает.
По скольку их алгоритм поведения не менялся, а результат стал прямо противоположным, то они пришли к выводу, что поменялось что-то еще. А именно: они стали предметом критики оппозиции. Следовательно, если заткнуть рот оппозиции, то все станет опять зашибись.
Предположить, что, вероятно, надо меня СВОЙ алгоритм действий, они явно не в состоянии.
Штош, я в который раз должен признать: эта власть таки невероятно народная, и прям плоть от плоти нашего нарида-богоносца. Воистину, заслужили.
Sergey Fursa:
Я не понимаю почему Зеленский это делает
Я понимаю, почему сотрудничество с МВФ хочет сорвать Коломойский. Для него МВФ и западный мир - это угроза. И для него дефолт страны гораздо меньшая проблема, чем потеря своих активов. А может и вообще не проблема.
Но я не понимаю, как у него на поводу может сознательно идти президент. Для которого дефолт будет катастрофой. Как для экономики, так и для рейтингов...
1. У нас парламентско-президентская республика или президентская ? Что Президент сказал, за то депутаты СН кнопки давят и не думают (и даже не всегда в курсе). То есть уважения к парламенту со стороны главы государства нет. А это путь к несвободе в будущем, хоть и долгий.
2. Громкие обещания полгода назад ("новые лица" и т.п.) - выиграли выборы - прошло полгода - обосра...сь по всем направлениям и вынуждены возвращать министров времён Янека - Юли - Юща - Пороха, потому что те хотя бы понимают, как государственный механизм работает. Но простите, за команды Янека - Юли - Юща - Пороха нация не голосовала на прошлых выборах (73%, большинство). Если так, то тогда куда честнее было бы сказать : "Ребята, мы не справились, мы предлагаем досрочные выборы, всеобщие, ищите себе кого-то ещё". А то без меня меня женили, выходит. И ещё получается, что "натрындел" всем, запрыгнул в главное кресло страны, а работу пусть за него другие делают, он же будет ездить по саммитам да умничать. Ты или работаешь, или нет - чего ты ответственность перекладываешь на других ?
3. Что это за назначения министров, без презентации их программ, заслушивания их взглядов на те сферы, на которые их приглашают ? Что за кот в мешке ? Так через полгода опять будут говорить, что "не оправдали надежд" . . . А жизнь у людей одна, нафиг надо, чтобы на тебе кто-то тренировался.